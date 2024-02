La impactante historia de amor de Claudio Rissi y Natalia Ojeda: “Era una informalidad y luego empecé a necesitarla”

Claudio Rissi junto con su pareja, Natalia Ojeda

Las primeras horas de este viernes causó impacto el fallecimiento del destacado intérprete Claudio Rissi, a la edad de 67 años, célebre por su caracterización de Borges en la aclamada serie El marginal, además de dar vida a los más variados personajes tanto en cine, como teatro y la pantalla chica.

La noticia la difundió la Asociación Argentina de Actores y Actrices a través de un comunicado en sus redes sociales. “Despedimos con gran tristeza a nuestro afiliado, el actor Claudio Rissi. Durante su trayectoria de más de cuatro décadas se destacó en televisión, cine y teatro. Acompañamos a sus seres queridos en este duro momento”.

Una profunda conmoción invadió a la comunidad actoral además del público en general, reflejada en numerosas despedidas a través de las plataformas digitales. Sin embargo, uno de los golpes más duros lo recibieron tanto su pareja, Natalia Ojeda, como el único hijo, fruto de la relación entre ambos.

El comunicado de la Asociación Argentina de Actores tras la muerte de Claudio Rissi

Claudio quedó viudo en 2014. Tiempo antes -y después de muchos años juntos- su entonces mujer enfermó y le pidió que se casaran. El actor aceptó y acompañó a su esposa hasta su último día.

Cinco años después, volvería a apostar al amor: Natalia, gracias a las oportunidades que brindan las redes sociales, tomó la iniciativa de contactarse con el intérprete a través de Instagram, iniciando una conversación que poco después se trasladaría a WhatsApp. “Me avanzó por Instagram. Hablamos por ahí, le pedí su teléfono, hablamos después por WhatsApp y un día se vino para Buenos Aires, se tomó el último vuelo del Chaco y el primer vuelo de Buenos Aires. Se vino un par de horas y se fue, estuvimos juntos acá y se fue”, rememoraría el actor en 2021, en una entrevista con el ciclo radial Esto no es Hollywood.

“Después, cada 15 o 20 días tomaba el avión y se volvía a casa. Al principio, para mí era una informalidad y luego empecé a necesitarla, fui descubriendo que quería viajar con ella, me invitaban a festivales y le decía: ‘Natalia tomate el avión y venite’. Y así hacíamos”, explicaba sobre la dinámica de la pareja en esos primeros tiempos, hasta que entendió que la relación era más formal de lo imaginado: “Me sorprendí cuando la invité a mi cumpleaños. Ahí me di cuenta que algo me estaba pasando. Se había ido hacía una semana, diez días había estado conmigo y le dije: ‘Quiero que vengas a mi cumpleaños’. Y festejé mi cumpleaños con todos mis amigos y ella estaba ahí, conmigo. Ahí dije: ‘Mmm, ¿muchacho qué anda pasando? Y bueno, bienvenido sea”.

Claudio Rissi y Natalia Ojeda tuvieron un hijo

La relación se mantenía entre Chaco y Buenos Aires, viajes a menudo, hasta que la pandemia, la cuarentena y el aislamiento social preventivo y obligatorio golpeó a la sociedad, y fue un punto de quiebre: “Me fui por cuatro días. Tenía cuatro remeras, dos pantalones y cuatro calzoncillos. Había ido a presentar la película La sombra del gallo a Concordia, entonces dije: ‘Me voy a ver a Natalia y después me vuelvo a Buenos Aires’. No me quedé cuatro días, me quedé un poquito más...”.

“Nos habíamos ido juntos de vacaciones y en febrero fui por cinco días a Chaco y me quedé 25. La pasé muy bien, reaprendiendo cosas, conviviendo también con Joaquín, el hijo de Nati”, detallaría sobre el periodo que ambos aprovecharon para fortalecer su relación, que incluyó, en 2021, no solo la presencia de Joaquín, sino la noticia de que ambos serían padres: “Yo no esperaba que la vida me diera esto, por lo menos lo del hijo no lo tenía calculado y estamos muy bien, así que Nati tiene que venir a Buenos Aires a hacerse estudios y se van a venir y vamos a estar ahí de nuevo unos días juntos”.

La felicidad era total: “Con mi primera pareja, hace muchos años, perdimos un embarazo y después, nunca más. Por eso esto me alucina, me hace muy bien, estoy bien con ella, estamos construyendo un proyecto de familia. Me da mucha felicidad y me siento con mucha gratitud porque la vida me está dando esto a esta edad, que yo no esperaba, tanto sea el reconocimiento popular en cuanto a haber hecho un trabajo como El Marginal y coronando todo con construir una familia”, expresaría.