Wanda Nara y Darío Barassi por primera vez juntos en México “para formar parejas”

Wanda Nara en México con Barassi (Video: Instagram)

Hace unos días, Wanda Nara viajó a México junto a sus dos hijas, Francesca e Isabella, fruto de su relación con Mauro Icardi. En un principio, sorprendió a sus seguidores con este viaje “solo con las mujeres de la familia”. Pero con el correr de las horas, se develó la incógnita. La exconductora de Masterchef se había trasladado hasta el país azteca para comenzar a grabar un nuevo proyecto. Se trata de Love is Blind Argentina, un reality de parejas cuya conducción comparte con Darío Barassi.

Instalados los dos en las playas de Tulum - el líder de Ahora Caigo (El Trece) está con su esposa y sus dos hijas - combinan trabajo y diversión en el paradisíaco lugar de la Riviera Maya. Tanto es así que durante este miércoles, la mediática subió algunas historias a su cuenta de Instagram en donde se la pudo ver junto a Barassi mientras esperaban para grabar las primeras escenas del nuevo proyecto.

Darío Barassi se pinchó con un cactus mientras grababa junto a Wanda Nara (Instagram)

Wanda mostró que se levantó muy temprano en la mañana, y junto a sus nenas emprendió viaje hacia el hospedaje destinado para las primeras locaciones. Después de un desayuno liviano, las tres recorrieron los kilómetros de la carretera al lado del mar para estar puntuales junto a la producción. “Miren lo que es desayunar con esta vista”, comentó mientras grababa a sus nenas en el sector del comedor del hotel y en la parte inferior del video, escribió junto a un emoji de un corazón rosa: “Se levantaron temprano para acompañarme a la grabación”.

Un rato después, al llegar al sitio indicado para comenzar las grabaciones, Wanda se dejó ver desde la playa con un look completamente natural y descontracturado. Con el pelo suelto, con ondas, aclaró: “Me peinó el viento y me maquilló el sol”. Después, ya con el equipo completo de producción, la empresaria se sorprendió con el catering que habían destinado para pasar el día de trabajo. Sobre una amplia mesa, habían dispuestos caramelos masticables, chupetines, alfajores de chocolate, frutas frescas y barritas de cereal. “¡Ay, no no!”, comenzó exclamando la esposa de Mauro Icardi cuando sus nenas se deslumbraron con las golosinas. “¡Qué rico!”, agregó.

Las vacaciones de Wanda Nara en México junto a sus hijas (Video: Instagram)

Unos segundos después, Wanda filmó con su teléfono la habitación, que tenía un lugar para la cama y un patio exterior con una mini piscina privada en forma circular. “Este es mi camarín, ¿sería así, no?”, les preguntó a las productoras entre risas. Todos asintieron y ella expresó lo hermoso que le parecía el sitio. “Me dijeron que había unos monos, ahora los vamos a buscar con las chicas”. Acto seguido, se dirigió a sus peinadores. “Chicos solucionen el tema de los voltios porque yo con esta humedad, los pelos míos...”, dijo con preocupación. “No, va recogido”, le respondió el estilista para tranquilizarla.

Unos minutos después, llegó Darío Barassi. Con su característico humor, el conductor se presentó con unas palabras que desataron las risas de la nena menor de Wanda. “Yo no pude traer a mis hijas, ¿dónde están mis hijas?, hola Isabella”, le dijo mientras le acercaba el puño de una mano a modo de saludo. La mediática recogió el guante y le contestó: “Traelas que te las cuido, yo soy rebuena niñera”. “Sí, veo que estás acá como madre soltera”, continuó Barassi y en ese instante tuvo un accidente que le ocasionó mucho dolor. “¡Ay, me pinché con esto!”, exclamó junto a un cactus. A pesar de las risas de la hermana de Zaira Nara, el conductor siguió: “Me pinché mal, me dolió mal esto. ¡Ay, me voy a morir!”, dijo exagerando la herida. “Mañana traigo a las nenas y vos, Francesca, ¿las vas a maquillar? porque te vi que sos muy buena con el make up”. La que le respondió, irónica, fue Wanda: “Sí, pero usamos el sponsor de mami”.

Luego, a Darío debieron extraerle las pequeñas espinas que se había clavado en la mano. Mientras eso sucedía, la flamante ganadora del Bailando con las estrellas italiano mostró la situación. “El antiselva de mi compañero, se pinchó con un cactus y ya pidió una ambulancia en el medio de la selva”, bromeó junto a su nuevo compañero de reality. “Si me empiezo a desmayar ya saben, tus hijas me empujaron a un cactus”, dijo entre risas. “La culpa es de estas dos reinas que me empujaron a las espinas”, continuó con humor mientras las nenas se reían y negaban con la cabeza.