Wanda Nara y Darío Barassi sorprendieron con un importante proyecto en México: “Vamos a trabajar juntos”

Wanda Nara y Darío Barassi Juntos para conducir un programa

¿Wanda Nara y Darío Barassi son la pareja del año? A juzgar por lo que se viene, parece que así será, dado que ambos dieron el sí para convertirse en los elegidos para la conducción de la primera edición de Love is Blind Argentina, reality show internacional. La producción comenzó su rodaje esta semana en la Ciudad de México y finalizará en las próximas semanas en Buenos Aires, donde se celebrarán las bodas de las parejas participantes. Wanda y Darío están juntos en un experimento de amor que muy pronto podrá verse a través de la plataforma de streaming Netflix.

El experimento social, que busca comprobar que las apariencias no lo son todo a la hora de encontrar el amor, seguirá la vida de un grupo de 16 hombres y 16 mujeres que se conocerán a través de cabinas sin contacto visual. Allí tendrán que tener citas y, guiándose únicamente por la conexión y química de esos encuentros, elegirán a quién le pedirán matrimonio. Las parejas formadas durante la etapa de citas disfrutarán de un viaje romántico en las paradisíacas playas de Tulum, México. Luego regresarán a Buenos Aires y afrontarán el desafío de la rutina y la convivencia, antes de pasar por el altar a dar el sí… ¿o el no?

“¡Qué loco esto de hablar sin vernos!”, le dice Wanda a Barassi en el trailer del reality, en donde ambos simulan ser participantes de esta primera temporada argentina. “Calculo que hay que conocernos... ¿querés arrancar?”, propone él. “Me llamo Wanda, soy emprendedora, manager, creadora de contenido, actriz, cantante, modelo, conductora...”, se presenta la mediática y sorprende a Barassi. “No te quedó ningún título, Wanda, qué cargadito el cv... Mejor seguí vos porque lo mío es un poco más tranqui”, bromea él en su característico tono.

Wanda Nara será una de las conductoras de Love Is Blind Argentina

“Tengo cinco hijos, cuatro casas, un campo, cinco perros y diez caballos... y casi 20 millones de seguidores en Instagram. Básicamente, soy una bad bitch... ¿vos qué onda?”, enumera Nara y abre el juego. “Yo soy Darío, Darío Tadeo Pacheco Barassi, más conocido como Fideo. Soy atlético: yo me levanto, burpee, voy al baño, burpee... Soy muy viajado, el tramo San juan - Buenos Aires lo debo haber hecho unas 90 veces en mi vida. Sé donde se compra el mejor salame, el mejor sánguche de mortadela, es una ruta que cuando quieras, vamos...”, la sigue él, jocoso.

“¿Qué te trae acá?”, le preguntó Darío. “Estoy acá porque ya me casé dos veces y viste cómo es, que la tercera es la vencida”, responde ella, muy pícara. Después de unos segundos, Barassi le propone: “Wanda, ¿querés conducir Love Is Blind Argentina conmigo?”. “¿¿¿Queeé??? ¡Sí, acepto!”, le contesta Nara. “Vamooos, es un sí, es un sí”, festeja él y de esta manera quedó consolidada la pareja que se encargará de animar y llevar las riendas de las acciones de los participantes de este reality show.

Darío Barassi en el trailer de Love is Blind Argentina

Este certamen ya cuenta con varias ediciones alrededor del mundo a las que se sumará esta nueva versión Argentina: Love is Blind Estados Unidos, con cinco temporadas; Love is Blind Japón, con una; Love is Blind Brasil que ya lleva tres; y Love is Blind Suecia, cuya primera temporada se estrenará este 12 de enero.

Love is Blind se trata de un experimento donde personas solteras que quieren encontrar el amor más allá de las apariencias elegirán con quién casarse sin tener contacto visual con su futura pareja. Durante cuatro semanas disfrutarán de un viaje romántico, se mudarán juntos, planearán su boda e intentarán sumar una conexión física al vínculo emocional que construyeron. Cuando llegue el día de dar el sí: ¿se casarán con la persona de la que se enamoraron ciegamente?.