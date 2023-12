Wanda Nara mostró el diagnóstico de leucemia de Fundaleu y su mamá Nora le dedicó unas conmovedoras palabras: “Sos una guerrera”

El Emotivo Balance Del Año De Wanda Nara Y Los Mensajes De Su Mamá Nora Y Su Hermana Zaira (Video: Instagram)

El 2023 fue un año de quiebre para Wanda Nara. Fueron doce meses en donde la mediática atravesó por casi todos los estados, desde alegrías y logros profesionales, hasta la aceptación de un difícil diagnóstico de salud que la llevó a resguardarse en la intimidad de su hogar y su familia. Pocas veces se la había visto a Wanda tan hermética y a su entorno tan cerrado en cuanto a su vida personal. Desde que en julio recibió un premio Martín Fierro Revelación por su labor en el ciclo televisivo Quién es la Máscara, tuvo que suspender el viaje que tenía previsto a Europa para comenzar unas vacaciones con Mauro Icardi y sus hijos para recargar energías. Pero los resultados de unos estudios clínicos la obligaron a cambiar sus planes. Lo que hasta ese momento eran exámenes de rutina, pasaron a convertirse en una batería de análisis minuciosos y detallados que le demandaron lidiar con una enfermedad que le fue diagnosticada al poco tiempo por Fundaleu y que ella recién pudo contar unos meses después. Wanda tenía leucemia y, en ese momento, su prioridad fue curarse y que sus hijos sobrellevaran la situación lo mejor posible.

Este domingo, la empresaria hizo un balance de todo lo vivido este año en una publicación en su feed de Instagram. En 10 imágenes seleccionadas minuciosamente, la conductora detalló las situaciones más destacadas en estos últimos meses. Comenzó por una postal de ella con su familia, compuesta por su esposo Mauro Icardi y sus cinco hijos: Francesca e Isabella, fruto de su relación con el futbolista y los tres varones que tuvo con su exmarido Maxi López, Valentino, Constantino y Benedicto.

El emotivo balance de Wanda Nara del 2023 (Instagram)

Luego, continuó con un clip de su trabajo como conductora de Masterchef, el ciclo de Telefe, por su marca de cosméticos y de ropa interior, por el día en el que ganó el Premio Martín Fierro Revelación, luego mostró cuando Icardi salió campeón con el club en el que juega en Turquía, Galatasaray, después por el lanzamiento del videoclip de su canción “Bad Bitch”, siguió con su participación en el Bailando italiano y por el día en el que salió campeona del certamen. Para último momento dejó el informe médico de la Fundación en el que mostró por primera vez el preciso diagnóstico de su enfermedad: leucemia mieloide crónica. Según se detalla; “Comunicamos que la paciente Wanda Solange Nara desde el mes de julio de 2023 se encuentra en seguimiento en FUNDALEU por una Leucemia Mieloide Crónica con respuesta satisfactoria al tratamiento administrado. Realiza estudios periódicos en Argentina y Turquía para el control de su enfermedad”.

Su publicación se llenó de likes de sus seguidores casi de inmediato y uno que se destacó fue el de su mamá Nora Colósimo quien le dejó unas conmovedoras palabras. “Aplaudirte de pie es poco. ¡Sos el ejemplo! que cuando se quiere se puede. Me explota el corazón de orgullo hija hermosa de mi vida. Merecés todo lo bueno quete sucede porque sos una luchadora y guerrera que nunca se queda esperando que le lluevan las cosas, sale a trabajar aún en condiciones que muchos se quedan, y te faltó poner que además sos Manager en un mundo machista. Felicitaciones, te deseo con todo mi amor un gran 2024″, cerró con varios emojis de celebraciones.

El informe médico de Wanda Nara que indica que tiene leucemia mieloide crónica (Instagram)

En tanto, el mensaje que Wanda escribió detalló una por una las imágenes que seleccionó para resumir su año. “2023...Fuiste increíble e inolvidable, debuté con mucha expectativa como conductora de Masterchef y el raiting nos acompañó, me gane mi primer Martín Fierro como revelación. Al otro día me internaron y ya saben lo que paso después. Sin embargo decidí tomarme todo con música y baile. Gané la copa más grande y más increíble con una final histórica de raiting en Italia, después de más de 17 bailes cerré con un tango inolvidable, sentí miedo de perder por mi elección tan Argentina. Pero gané y la emoción fue aún más grande. También canté y fui una Bad bitch, hoy mi canción es inspiración para algunos e infaltable en fiestas. Gané otro Martín Fierro esta vez por la moda que tanto me apasiona. Mi Mauro Icardi salió campeón con el equipo y en la ciudad que amo que tanto insistí, trabaje y traje a jugar. Además de deportista del año. Mi empresa de cosméticos marcó la marca más grande en ventas desde que nos lanzamos. Inauguramos nuevos negocios. Sacamos la línea íntima y agrandamos la colección con un lanzamiento nuevo cada mes. Mi familia, que es lo único importante para mí, tiene salud y es feliz... ¿Qué más puedo pedir?. 2024 te dejé la vara muy alta: no me falles. Feliz año para todos”, concluyó Wanda sus sentidas palabras.