Sabrina y Alan dieron el consentimiento en GH, pasaron la noche juntos y luego se arrepintieron

Gran Hermano: a días de cumplir 8 años de novia, Sabrina dio el consentimiento con Alan (Video: "Gran Hermano", Telefe)

“Amigos con derechos: noche movidita en Gran Hermano”, se leía en el graph del video que pasaron en la gala del lunes por la noche en el reality de Telefe. Allí, la producción realizó un compilado de imágenes recolectadas en las últimas horas entre Sabrina Cortez y Alan Simone, quienes primero decidieron dar el consentimiento y luego se mostraron arrepentidos de lo que sucedió debajo de las sábanas. Es que ella está en pareja: dentro de pocos días cumplirá ocho años “con intermitencias”, según aclaró en su presentación antes de ingresar a la casa más famosa del país.

Según el material que recolectó la producción del reality, Alan y Sabrina estaban acostados en la misma cama cuando comenzaron a verse movimientos debajo de las sábanas. De inmediato, se escuchó la voz de Gran Hermano reparando en la situación: “Sabrina, Alan... atención, por favor: recuerden dar el consentimiento a cámara”, les pidió.

La primera reacción de la contadora oriunda de Mendoza fue mostrarse indiferente, hasta juntó sus dedos con la palma hacia arriba haciendo el gesto de “montoncito”. Aunque de inmediato, ambos levantaron sus pulgares, avalando lo que sucedería luego.

Horas más tarde, se los vio recostados sobre una reposera al borde de la piscina, tomando sol. Y fue Alan quien inició la conversación sobre lo que habían vivido la noche anterior. “Me siento mal. No por mí. ¿Vos? ¿Por qué?”, le comentó y preguntó el joven de Chivilcoy. “Sí, por lo mismo que vos”, respondió ella.

Gran Hermano Alan y Sabrina se arrepintieron de lo que sucedió debajo de las sábanas (captura TV)

“¿Y ahora?”, siguió Alan. “Ya está...”, enfatizó Sabrina. “¿Te sentís mal?”, insistió él y su compañera asintió con la cabeza mientras tenía los ojos cerrados y tomaba sol, sin mirarlo. Simone le dio la mano e intentó calmarla: “Bueno, quedate tranquila que no pasa nada”.

“No es por mí”, aclaró Cortez sin hacer mención a su novio pero dando a entender que sintió culpa por lo que sucedió, a días de cumplir un nuevo aniversario con el joven que la espera afuera de la casa.

Luego, mostraron imágenes de Sabrina dentro del confesionario hablando de su vínculo con Alan. “Es una amistad donde nos entendemos con la mirada, con todo. No va a pasar más de eso. Yo tengo novio. Cumplo en unos días ocho años y estoy segura de lo que tengo afuera y de lo que quiero también”, enfatizó la joven.

La presentación de Sabrina Cortez antes de ingresar a Gran Hermano (Video: "Gran Hermano", Telefe)

“Lo que más me gusta es que me hace reír y todo el tiempo me distiende. A mí me encanta eso, y lo que menos me gusta es cuando se enoja por boludeces. Yo sabiendo eso, igual prefiero compartir mi tiempo con él porque si no, no la pasaría bien. Se diga lo que se diga. Hace años que no tengo una relación con alguien como la que tengo con él. Ni con amigas. Soy muy desprendida, y no me gusta que me estén encima”, había dicho en la misma charla privada con Gran Hermano.

Él, en tanto, también había ido al confesionario para hacer un repaso de sus días dentro de la casa más famosa del país. “Estoy bien, algunos días mejor y otros peor. Me siento un poco solo. Acá te pasa de todo por la cabeza, a ver si todavía me confundo o siento algo más. Por ahora, va todo bien”, analizó Alan.

En su presentación, antes de ingresar a la casa de Gran Hermano, Sabrina había contado que estaba de novia pero que estaba dispuesta a mantener una relación dentro del reality si lo consideraba a su favor para el juego. “Estoy en pareja hace siete años con intermitencias. Mi novio está chocho, me re banca y me deja ser. No es celoso y yo tampoco. Yo, por estrategia, si es necesario, estaría con alguien”, remarcó por ese entonces.