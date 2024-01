Gran Hermano: la particular actitud de Rosina con Sabrina que dejó a sus compañeros sin palabras

El Fetiche De Rosina De Gran Hermano

Un episodio reciente captó la atención del público de Gran Hermano y generó un amplio debate en las redes sociales. Este hecho involucra a dos concursantes, Rosina Beltrán y a Sabrina Cortés, quienes protagonizaron un momento que elevó la temperatura adentro de la casa, desatando reacciones diversas tanto entre sus compañeros como en el ámbito digital.

El suceso tuvo lugar en el living, donde un grupo de hermanitos se encontraba descansando en el sofá. En un momento de total distensión, Rosina, oriunda de Uruguay, comenzó a tocar los pies de Isabel y a masajearlos, para luego olerlos, mientras la rubia le consultó si esa acción no le daba asco. Ante esta situación, los espectadores comenzaron un debate sobre la limpieza y el posible disgusto que esto podría generar.

“¿Por qué me daría asco? Es como besarte la mano”, expresó Rosina, mostrando su disposición a ir más allá, mientras que Zoe Bogach expresó su reticencia a realizar un acto similar, citando razones de higiene y sensaciones desagradables: “Claro, va por el piso... ¡Ay, qué impresión”.

Tras ello, Rosina comenzó a besar uno de los dedos de la joven, quien se mostró sorprendida por la situación. Nico Grosman, en tanto, desafió a Rosina a intensificar su acción, pidiendo que comience a morderla. “No, igual no le voy a chupar el pie porque es demasiado. Animarme, me animo”, explicó la morocha, ante lo que Sabrina también aprovechó para animarla: “Dale, ya fue, chupá”, para luego ir más allá: “Mirá si me calienta, boluda”, ante lo que Rosina se mostró firme: “No, eso no me gustaría”.

Finalmente, la uruguaya optó por no hacer caso, a pesar de la insistencia de Sabrina y de las provocaciones de sus compañeros. Este intercambio desenfadado, generó un debate entre los participantes de la escena: “Paren, chicos, va a salir que me gusta chupar pies”, Así, Nico aprovechó a ejemplificar cómo se la trataría fuera de la casa: “Morocha loca besa pies de rubia”, o “morocha chancha loca traviesa”, ante lo que la aludida afirmó;: “Sí, ‘traviesa’ me gusta”. Así, en las redes sociales luego se profundizó la discusión respecto de la actitud de ambas competidoras y de la forma en que hubiera reaccionado cada usuario en caso de haber sido partícipe del momento, con voces tanto a favor como en contra de lo ocurrido.

¿Quién fue el nuevo eliminado de Gran Hermano?

Los días en Gran Hermano

Actualmente, la casa se encuentra dividida en dos grupos. Por un lado, los que acompañan a Martín Ku, quien fue líder durante las últimas dos semanas, y los que se agrupan detrás de la figura de Furia. El enfrentamiento entre estos dos equipos marcó el termómetro de la casa y las discusiones llegaron hasta los insultos en algunos casos.

En este panorama transcurrió en la noche del lunes una nueva gala de nominación, que enfrentó a Williams, Furia y Lisandro. La tensión se sentía y se reflejaba en los nominados, quienes, por orden de Santiago del Moro, debían esperar el resultado de pie, con su valija en mano. A esta altura, Williams ya logró sentir mejor y se unió a sus compañeros para escuchar la voluntad del público.

En un clima de tensión e incertidumbre, el conductor reveló que el jugador que tenía que abandonar la casa era Williams. Al conocer la noticia, sus flamantes excompañeros se mantuvieron en silencio y muchos participantes corrieron a consolar al joven, quien no paraba de llorar. El resultado final mostró que el Paisa fue el más votado con 41,3%, le siguieron Lisandro con el 21,4% y Furia con 37,3%.