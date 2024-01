Cuál fue la reacción del novio de Sabrina luego de que pasara la noche con Alan en GH

Sabrina Cortez y su novio, Brian Fernández (Fotos: Instagram @bdfernandez)

“Estoy en pareja hace siete años con intermitencias. Mi novio está chocho, me re banca y me deja ser. No es celoso y yo tampoco. Yo, por estrategia, si es necesario, estaría con alguien”, advirtió Sabrina Cortez en su presentación antes de ingresar a la casa de Gran Hermano en diciembre pasado.

Te puede interesar: Sabrina y Alan dieron el consentimiento en GH, pasaron la noche juntos y luego se arrepintieron

Un mes después, la joven contadora oriunda de Mendoza -y quien se dedica al modelaje y a generar contenido para sus redes sociales, alejada de la carrera que estudió- dio el consentimiento en la casa más famosa del país y pasó la noche con su compañero de reality Alan Simone. Al día siguiente se mostró triste y arrepentida, y de inmediato se puso el foco en su novio, Brian Fernández, quien la espera afuera de la casa.

Previamente, la joven había hablado en el confesionario del vínculo con Alan ratificando su relación en el exterior. “Es una amistad donde nos entendemos con la mirada, con todo. No va a pasar más de eso. Yo tengo novio. En unos días cumplo ocho años y estoy segura de lo que tengo afuera y de lo que quiero también”, aclaró por ese entonces sobre su compañero.

Gran Hermano: a días de cumplir 8 años de novia, Sabrina dio el consentimiento con Alan (Video: "Gran Hermano", Telefe)

En las últimas horas, Brian Fernández publicó una foto en su cuenta de Instagram y recibió cientos de comentarios sobre el accionar de Sabrina. Se trata de una selfie frente a un espejo en la que viste una remera blanca que combina con sus zapatillas de cuero, un pantalón negro y una mano dentro del bolsillo. Con la otra, tomó la foto que en pocas horas sumó miles de likes.

Te puede interesar: Tras la polémica salida de Carla y el nuevo ganador de la prueba del líder, cómo cambió el juego en la casa de GH

Y entre los comentarios que recibió, se destacó el de su cuñada Macarena, hermana de Sabrina, quien le escribió: “Qué facha, Bra”. Y sobre ese mensaje, la joven que también se dedica a generar contenido en sus redes sociales, le respondió a todos aquellos que criticaron a su hermana por haber pasado la noche con Alan.

“¿Ya se separaron? Tremenda gorreada (infidelidad)”, fue una de las primeras preguntas que recibieron tanto Macarena como Brian. Y mientras que el joven optó por el silencio absoluto, la hermana de la participante de Gran Hermano decidió responder a varios de los comentarios.

Te puede interesar: La hermana de Furia de GH habló por primera vez en público y reveló cómo es la jugadora en la intimidad

“jaja no conoces a mi hermana. Está jugando. Yo lo sé”, aseguró la joven. “Sí, qué bien jugó ahí con Alan”, siguió la seguidora que había hecho el primer comentario. “Y aparte, ¿qué te importa la relación de ellos? Súper metida, mal. Se conocen hace años, ¿te pensas que no hablaron antes las cosas?”, retrucó Cortez revelando la estrategia de juego de su hermana.

La foto que subió el novio de Sabrina Cortez y los comentarios que escribió su cuñada

“Sí, está jugando a dos puntas”, comentó otro usuario haciendo referencia a la relación con Brian fuera de la casa y a su vínculo con Alan adentro. “jajaja claro que no”, enfatizó la hermana de Sabrina una vez más, asegurando que se trata de una estrategia para llegar lo más lejos dentro del certamen, tal como ella lo había anticipado antes de entrar.

Si bien la publicación obtuvo miles de likes y cientos de interacciones, sobre todo desde que intervino su cuñada, Brian Fernández optó por llamarse a silencio a partir de las imágenes que se vieron el lunes por la noche cuando en Gran Hermano mostraron lo que sucedió entre Sabrina y Alan.

Mientras que Sabrina no postea fotos con su pareja, Brian sí suele publicar imágenes de su novia en sus redes sociales

Sabrina Cortez y Brian Fernández cumplen ocho años de amor

El lunes por la noche, en la nueva gala del programa que conduce Santiago del Moro por la pantalla de Telefe, emitieron un video que titularon: “Amigos con derechos: noche movidita en Gran Hermano”. Allí, se los vio a Alan y Sabrina acostados en la misma cama cuando comenzaron a notarse movimientos debajo de las sábanas, lo que motivó a Gran Hermano a pedirles que dieran su aval: “Sabrina, Alan... atención, por favor: recuerden dar el consentimiento a cámara”.

Si bien en una primera instancia, Sabrina se mostró indiferente e hizo un gesto de pregunta ante tal comentario, luego ambos levantaron sus pulgares. Al día siguiente, los dos se mostraron arrepentidos por lo que había sucedido debajo de las sábanas. “Me siento mal. No por mí. ¿Vos? ¿Por qué?”, le dijo Alan a la participante. “Sí, por lo mismo que vos”, respondió ella.

“¿Y ahora?”, preguntó él. “Ya está...”, enfatizó Cortez. “¿Te sentís mal?”, quiso saber el joven oriundo de Chivilcoy, que buscó calmarla: “Bueno, quedate tranquila que no pasa nada”. “No es por mí”, remarcó Sabrina y dio por finalizada la charla que tuvo lugar al borde de la piscina, mientras tomaban sol.