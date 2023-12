Apostar siempre al amor y celebrarlo a lo grande: cinco casamientos inolvidables del 2023

Este año, muchas personalidades se animaron a dar el sí para celebrar el amor con sus amigos y seres queridos

“Nadie puede y nadie debe, vivir, vivir sin amor”, asegura Fito Páez en uno de sus temas más clásicos de su carrera. Siguiendo esa línea de pensamiento, durante el 2023 diversas parejas del mundo del espectáculo y de la televisión dieron el sí para formalizar las relaciones, rodeados de sus amigos, familiares y seres queridos, con ceremonias religiosas y grandes fiestas.

De esta manera Nicole Neumann, Baby Etchecopar, Lizy Tagliani, Sol Pérez y C fueron algunas de las personalidades que decidieron dar este importante paso en sus vidas para celebrar el amor. A continuación, un repaso por las historias de los famosos que se animaron a apostar por el casamiento.

Nicole Neumann y Manu Urcera

Nicole Neumann se emocionó durante la ceremonia de su boda con Manu Urcera (Instagram)

El 8 de diciembre, en el Día de la Virgen, la modelo y el piloto de automovilismo se casaron en la estancia Monte Chico, ubicada en Exaltación de la Cruz. Unas 400 personas asistieron a la fiesta de casamiento que muchos señalaron como una de las más caras del año. Un mes antes, habían realizado una ceremonia civil en la exclusiva Bodega Malma, en la provincia de Neuquén.

A los 43 años, Nicole se casó por tercera vez con su pareja once años menor, en medio de una situación compleja con internas familiares y escándalos mediáticos. Al principio, anunciaron que harían la fiesta en San Martín de los Andes e incluso mandaron las invitaciones. Sin embargo, cambiaron de locación por un fuerte repudio realizado por la comunidad mapuche contra la familia Ursera.

Este fue un 2023 agridulce para la conductora, ya que afrontó diferentes problemas, como los roces con la mayor de sus tres hijas, Indiana, fruto de su matrimonio anterior con Fabián Cubero. La adolescente abandonó la casa materna para mudarse con su padre. Además, faltando poco para la boda, el exjugador de Vélez realizó en la Justicia reclamos económicos en su contra. Sumando a que había dudas que de Indiana participara del casamiento y rumores de un embarazo de Nicole. Más allá de todo, las tres hermanas dijeron presente en la celebración en la que los novios confirmaron que esperan a su primer bebé.

Baby Etchecopar y Silvina Cupeiro

Baby Etchecopar y Silvina Cupeiro celebraron su boda en Costanera Norte (RS Fotos)

Baby Etchecopar y Silvina Cupeiro celebraron los siete años de relación amorosa con una boda en Costanera Norte, el 9 de diciembre, acompañados por sus familiares y amigos del mundo empresarial, de la política, el espectáculo y la televisión. “Yo me caso por amor y me caso porque ella le dio una solución muy grande a mi vida en momentos en los que me sentí pésimamente mal, muy mal. Ella, con su alegría permanente, me mantiene a flote”, declaró el conductor de los programas Baby en el medio (Radio Rivadavia) y Basta Baby (A24) sobre la decisión de formalizar el vínculo con su compañera de vida.

El periodista se animó a apostar al amor otra vez, luego de la muerte de su primera esposa, Adriana Paz, con quien compartió más de 30 años de matrimonio y tuvieron tres hijos, Federico, Leandro y María Paz. Cuando Baby conoció a Silvina sintió culpa. “Me pregunté: ‘¿Merezco estar feliz después de lo que me pasó?’. Después, el calendario: no me queda tanto tiempo para desperdiciar. Así que ya nos encontraremos; ahora, a vivir este momento. Después la duda: ‘¿Cuánto durará este momento?’. Y después, la certeza de que era para toda la vida”, aseguró Etchecopar.

Para Silvina también fue un desafío, ya que venía de una separación y estaba acompañada por sus hijas. Sin embargo, los hijos de ambos se adaptaron a este modelo de familia ensamblada. Baby declaró estar convencido de que Adriana estaría muy contenta de su presente. “Cuando se estaba muriendo estaba más preocupada por dejarme a mí solo que por irse ella. Y hoy estaría muy feliz, porque fue un ser humano enorme”, explicó el conductor, emocionado.

Sol Pérez y Guido Mazzoni

Sol Pérez y Guido Mazzoni planean agrandar la familia en 2024 (RS Fotos)

Luego de cuatro años de relación, Sol Pérez y Guido Mazzoni celebraron su amor el 25 de noviembre en el hotel Cardales. Todo comenzó por las redes sociales: el empresario le escribía mensajes por Instagram para invitarla a entrenar en su cadena de gimnasio. Luego de mucha insistencia, la modelo aceptó sin imaginarse que a los pocos meses ya estarían conviviendo. Más tarde, llegaría la romántica propuesta de casamiento durante unas vacaciones mientras navegaban por el Mar Mediterráneo, frente a la isla de Capri.

En la ceremonia, que se llevo a cabo durante el atardecer, dieron el sí frente a 350 invitados, entre los que se encontraban familiares y amigos famosos. “Te admiro y admiro esa forma hermosa que tenés de vivir la vida, de mirar las cosas. Porque sos la persona más sensible y con el corazón más grande que conozco. Te admiro y te amo por lo inmenso que sos, porque ni vos te das cuenta con lo siempre que vivís. Quiero estar cada día de mi vida al lado tuyo”, le dijo la modelo a su marido durante la boda que fue muy emotiva.

Otro momento especial de la celebración ocurrió cuando la bulldog de la pareja camino hasta el altar con una corona de flores y un tutú. Allí se abrazó con sus dueños, quienes la alzaron y le retiraron de su collar la cajita que contenía los anillos de compromiso. El año que viene, la pareja planea agrandar la familia con la llegada de un hijo.

Celeste Muriega y Christian Sancho

Celeste Muriega y Christian Sancho se enamoraron mientras trabajaban juntos en el teatro

Celeste Muriega y Christian Sancho se enamoraron mientras trabajaban en el espectáculo Sex, de José María Muscari. Los bailarines compartieron muchas horas juntos, incluso viajaron por el país, ya que realizaron una gira con presentaciones. En 2022, anunciaron el compromiso. “En un momentito entre función y función, le digo: ‘¿Te comprometerías conmigo? ¿Te casarías conmigo?’. Y me dijo que sí”, había comentado el artista.

El 7 de diciembre, la pareja se dirigió al Registro Civil en Escobar para formalizar su amor con el trámite legal e iniciar nueva etapa en sus vidas. Aunque llegaron 45 minutos tarde, la jueza aceptó casarlos. “Es mi último día, mi última planilla”, decía el actor mientras firmaba el documento para convertirse en el esposo de Celeste. Mientras tanto, Muriega lo filmaba y decía: “Es tu última planilla de soltero”.

El 14 de diciembre, afianzaron su amor en una ceremonia religiosa y una fiesta para 400 invitados en un importante salón de la localidad de Benavidez, donde ellos viven. Tras disfrutar con sus seres queridos y amigos de la celebración, viajaron a Punta Cana para disfrutar de una soñada luna de miel. En el verano, se instalarán en Carlos Paz para hacer juntos la temporada teatral con el espectáculo Bien Argentino.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot

La boda de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot (RS Fotos)

Lizy Tagliani cumplió su sueño de casarse con el amor de su vida, Sebastián Nebot, luego de un año de relación amorosa. Aunque se conocían desde el 2016, cuando la humorista había viajado a Mendoza a realizar unas presentaciones, recién en 2021 entablaron un vínculo formal y apostaron por la convivencia en Buenos Aires.

En septiembre del año pasado, su pareja la había sorprendido con motivo de un nuevo aniversario y aprovechó para pedirle casamiento. El joven oriundo de Mendoza aprovechó para maravillar a la conductora con un corazón gigante creado con luces rojas en el patio de su casa y unos mariachis tocando de fondo.

“La vida no para de regalarme momentos hermosos. Amigos, amores, familia, trabajo, recuerdos: momentos únicos e inolvidables... Como si angelitos hayan pasado por mi mundo y convirtieron cada lágrima, cada dolor, en elixires para la felicidad. Agradezco de corazón tanto amor. Sebastián Nebot sos puro amor te elijo como compañero hoy, mañana y siempre”, había declarado Lizy al anunciar su compromiso.

El 23 de marzo celebraron la boda se llevó a cabo en un imponente salón en la zona de Berazategui, en donde se reunieron muchos de sus amigos, familiares y famosos, como Mirtha Legrand, quien fue una de las madrinas de la boda. “La convivencia no es fácil, así que espero que por muchos años estén juntos y que sean felices. Disfruten de la vida y no hay nada más importante en la vida que el amor”, dijo la diva de los almuerzos al finalizar el pequeño discurso que le regaló a los novios.

A los 53 años, Lizy disfruta de su matrimonio con Sebastián y como broche de oro en este mes disfrutaron de una luna de miel en Playa del Carmen. La conductora desea formar una familia con su marido y anunció que ya empezaron con los trámites de adopción.