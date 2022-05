La inesperada propuesta de casamiento de Christian Sancho a Celeste Muriega: “Fue entre función y función”

Christian Sancho le propuso casamiento a Celeste Muriega (Audio: "Agarrate Catalina, La Once Diez)

“Se fue dando una relación que ojalá el día de mañana pueda decir: ‘Es mi novia, es una persona con la que a mí me gustaría compartir el resto de mi vida’. Hoy lo que te puedo decir es eso, que es una persona hermosa que estoy conociendo”. Con esas palabras y un poco de timidez, Christian Sancho blanqueaba en febrero su incipiente relación con Celeste Muriega. Pero, al parecer, el vínculo entre ellos avanzó bastante rápido, a tal punto que hoy ya están planeando su boda. De hecho, este sábado le dieron una entrevista juntos a Catalina Dluggi en Agarrate Catalina, por La Once Die-, y contaron cómo fue la propuesta.

“Estamos con ganas de un compromiso un poco más fuerte”, expresó la bailarina. Y, ante la repregunta de la periodista, explicó: “Si bien estamos comprometidísimos con la relación, porque nos queremos y nos elegimos todos los días, me parece que es como un sello extra. Si se llegara a dar, que seguramente así sea, lo vamos a disfrutar mucho los dos porque es algo que deseamos”.

En tanto, el actor sumó detalles del instante en el que le hizo la propuesta a su novia, con quien comparte el escenario de Sex, la obra de José María Muscari: “En un momentito entre función y función, le digo: ‘¿Te comprometerías conmigo? ¿Te casarías conmigo?’. Y me dijo que sí. De hecho nos gustó tanto la posibilidad que queríamos poner antes fecha de compromiso”.

“Él arrancó bien arriba, estábamos entre cuadro y cuadro en Sex, justo encima donde nos conocimos y él me dice: ‘¿Vos te casarías conmigo?’. Y ahí obviamente sin dudarlo yo le dije que sí. Pero le dije: ´¿Vos me estás tanteando o me lo estás preguntando de verdad?´ Y me dice: ‘Quiero saber porque, en caso de que vos quieras, yo también me quiero casar con vos´. Fue algo mutuo y al instante”, confesó Celeste.

Celeste Muriega y Christian Sancho, una pareja ya consolidada

En ese sentido, primero aclararon que harían una fiesta de compromiso en el último trimestre del año, antes de concretar la boda. “Seguramente después de la gira, que va a ocupar hasta principios de octubre, así que podemos hacerlo entre octubre y noviembre”, confió Sancho.

Por otra parte, Celeste habló sobre la posibilidad de ser padres. “Lo hablamos desde el primer día, está bueno porque si tenemos el mismo deseo, todo fluye mejor. Siempre la comunicación entre nosotros fue primordial y desde el primer día charlamos todo”, sostuvo Celeste.

A principios de marzo, Christian también había hablado sobre este tema. “Estoy abierto a esa posibilidad. ¡Me encantaría! De hecho, para mí el estado más lindo que me ha pasado en la vida fue cuando estuve en familia. Y cuando estoy acompañado. Así que sí”, había dicho en diálogo con Implacables (El Nueve). En ese sentido, Sancho aseguró: “No me cabe ninguna duda de que va a ser una gran madre. Es una muy buena persona y seguro va a ser una gran madre. Es muy generosa y está muy pendiente del otro. Y si está tan pendiente de mí, ni me quiero imaginar cuando tenga un hijo. ¡Mucho más!”.

SEGUIR LEYENDO: