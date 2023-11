Nicole Neumann se casa con Manu Urcera: una historia de amor que superó los escándalos y las internas familiares

Nicole Neumann y Manuel Urcera se casan por civil en Neuquén

A los 43 años, Nicole Neumann se casará por tercera vez. La modelo apostará una vez más al amor de la mano del piloto de automovilismo rionegrino, José Manuel Urcera. Este miércoles darán el sí en una ceremonia civil íntima en la exclusiva Bodega Malma, ubicada en San Patricio del Chañar, aproximadamente a 55 kilómetros de Neuquén.

Aunque la pareja intenta mantener un hermetismo total sobre el festejo que se llevará a cabo en un escenario natural, entre viñedos, trascendió que participarán los familiares y amigos más cercanos, incluidas las tres hijas de la conductora, Indiana, Sienna y Allegra Cubero, como aseguró la novia a los medios.

El próximo 8 de diciembre, en el Día de la Virgen, celebrarán con una gran fiesta en Exaltación de la Cruz, una localidad bonaerense en la que se casaron famosos como Jorge Lanata con Elba Marcovecchio y Stefi Roitman con Ricky Montaner. La novia también contó que su padre será quien se encargue de llevarla al altar y, seguramente, sus hijas tendrán un importante protagonismo en la ceremonia.

En un primer momento, la pareja iba a realizar la fiesta en San Martín de los Andes, incluso mandaron las invitaciones. Pero decidieron cambiar de locación por un fuerte repudio realizado por la comunidad mapuche por un conflicto que mantienen contra la familia Ursera.

Nicole Neumann se casará por tercera vez con Manu Urcera

Antes de conocer a Manu, la conductora tuvo dos matrimonios. En 2005, se casó con Nacho Herrero, quien también trabajaba en la industria de la moda. Un año más tarde, conoció en una producción de fotos al ahora exjugador de Vélez Fabián Cubero. El flechazo fue inmediato y aunque en ese momento ambos estaban en pareja, iniciaron un romance en medio de un escándalo.

Durante más de una década, Nicole mantuvo una relación amorosa con Poroto. En 2008, celebraron una boda en secreto en las playas de México cuando ella estaba embarazada de Indiana. Se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Formaron una familia numerosa con sus tres hijas, pero en 2017 se separaron.

Aunque cada uno rehízo su vida amorosa, Nicole con Manuel y Fabián con Mica Viciconte, hasta el día de hoy mantienen una batalla judicial por la crianza de las pequeñas, el pago de las cuotas alimentarias y la división de bienes. Incluso han llevado sus diferencias a los medios de comunicación con reproches y demandas cruzadas.

Un amor sin barreras

Neumann y Urcera son dueños de una historia de amor que bien podría convertirse en una película. En marzo de 2021, circularon los primeros rumores de romance en los medios. El piloto quería conocerla desde hacía un tiempo y solía preguntarle a sus conocidos sobre ella, hasta que logró encontrar a una persona que le sirvió de celestina.

“Alguien en común se acercó para hablarme de él. ´Tengo al hombre para vos´, me dijo. Respondí: ´A ver, veamos´. Al principio estuve reticente a la diferencia de edad. Le llevo 11 años. Y siempre había buscado parejas que pudieran darme vuelta, porque sino me aburro”, admitió la jurado de Los 8 escalones (El Trece) en una entrevista con Teleshow.

Nicole Neumann y sus tres hijas solían viajar con Manu Urcera. En esta imagen, la modelo y las niñas disfrutaron de una escapada en Punta del Este con el piloto automovilismo (RS Fotos)

Ella aceptó darle una oportunidad y tuvieron una primera cita en un restaurante cercano a Benavídez. Luego, siguieron los encuentros hasta que nació un amor apasionado. “Uno atrae lo que vibra y yo lo había visualizado. Estaba frente a alguien más hombre que cualquier otro que pasara los 40″, explicó Nicole. El vínculo fluyó con tanta naturalidad que rápidamente oficializaron el noviazgo el 1 de junio de 2021.

“Me llevó la vida puesta, tan acostumbrada a resolver, que hay que saber estar al lado mío sin que te pase por encima. El tipo que duda o me lleva a una zona de confort, me desmotiva. La admiración, para mí, corre a la par de la libido. Manu no sólo hace que todo eso suceda, sino que además sabe proteger, sabe amarme y amar a los míos. Me acompaña, me motiva, me apoya. Es presente”, aseguró la conductora en diciembre de 2021.

Según Neumann, ambas familias lograron conectarse y tener un buen vínculo. “Sus padres (Claudio y María Cecilia Roza) y su hermana (Paula) son un amor. Todo fue ensamblándose naturalmente. Ellos aman a mis hijas y mis hijas a ellos”, relató la modelo. “Manu nos cuida y nos malcría a las cuatro. Y es tan perfecto que hasta sabe respetar mis momentos con las chicas”, explicó.

Nicole Neumann y Manuel Urcera se casarán el 8 de diciembre en Exaltación de la Cruz

Además, reveló que sus tres hijas le pedían agrandar la familia. “Insisten con la idea de que vuelva a ser mamá. Y claramente, hasta que conocí a Manu creí que ese rol ya estaba cumplido para mí. De repente se instala la idea. Como entre sus proyectos está ser papá, es algo que ya hemos comenzado a charlar”, señaló. Finalmente, ese deseo de sumar un hermanito se les cumplió en 2022, pero por parte de Fabián, con el nacimiento de Luca, fruto de su relación con Mica.

La conductora aseguraba que estaba dispuesta a volver a dar el sí para acompañar los deseos de su pareja, sin imaginar que una vez más se pondría un vestido blanco para formalizar la unión. “Casarme ya no es un sueño para mí. Pero estando tan enamorada, amando tanto a Manu, si él comenzara a sentirlo como una necesidad, estaría totalmente abierta a aceptarlo”.

El compromiso en Uruguay:

En enero pasado, Manu y Nicole anunciaron su compromiso a través de las redes sociales, luego de más de un año y medio de noviazgo. “¡¡Me explota el corazón de felicidad!!”, aseguró la modelo, muy emocionada. “¡Qué mágico empezar el año así!”, completó mientras disfrutaba con su pareja de unas vacaciones en Punta del Este, Uruguay.

El piloto preparó una sorpresa para su pareja y eligió pedirle casamiento durante una celebración por el aniversario de sus padres. En esta ocasión especial eligió un fragmento de una carta de Frida Kahlo a Carlos Pellicer, la artista favorita de Nicole para la ceremonia de propuesta. “¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno: yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida. Siento que desde nuestro lugar de origen hemos estado juntos, que somos de la misma materia, de las mismas ondas, que llevamos dentro el mismo sentido. Tu ser entero, tu genio y tu humildad prodigioso son incomparables y enriqueces la vida”.

Nicole Neumann y Manuel Urcera se comprometieron en enero de 2023

Los escándalos familiares

Los preparativos de la boda se realizaron en medio de internas familiares. En un comienzo, Nicole y sus hijas solían viajar con Manu a diferentes lugares. En algunas oportunidades, realizaban viajes cortos por placer y en otras, por los compromisos laborales del piloto de automovilismo. Parecían una familia ensamblada, pero de repente Indiana, la hija mayor de la modelo, dejó de participar de esas escapadas.

Fabián Cubero con su hija Indiana

Al principio, la modelo aseguraba que la adolescente no viajaba porque debía materias y tenía fobia a los aviones. Sin embargo, con el paso de los meses, tampoco participaba de celebraciones familiares e incluso fiestas importantes. En ese momento, trascendió que la joven había decidido irse de la casa materna para mudarse con Fabián, Mica y su hermano Luca. Esta situación empeoró todavía más la relación entre Cubero y Neumann.

En abril pasado, el exdeportista confirmó la noticia: “Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”. Además reveló que había un distanciamiento entre su hija y la modelo: “Hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra”.

Más tarde, se especuló sobre los motivos que llevaron a Indiana a mudarse con su padre, lejos de sus dos hermanas. Uno de los motivos habría sido la mala relación tanto con Neumann y Ursera. Lidia Rosenstein, abogada de Cubero, aseguró que habían recurrido a la Justicia por estos conflictos familiares. Incluso señaló que la adolescente habría grabado una conversación con su madre a modo de prueba por “supuestos maltratos”. Pero esta denuncia habría sido desestimada.

Por su parte, Neumann optó por mantener un perfil bajo y nunca habló sobre la relación con sus hijas para intentar preservarlas. Solo usaba sus redes sociales para compartir fotos de sus niñas y cada tanto posteaba algún mensaje misterioso sin explicitar hacia quién iba dirigido. Por un tiempo dejó de participar en Los 8 escalones (El Trece) para evitar que le siguieran preguntando sobre el vínculo con su primogénita.

Nicole Neumann y Manuel Urcera se casarán a más de dos años de noviazgo

Durante meses, trascendió que la modelo intentó fortalecer el vínculo con Indiana y poco a poco logró resultados. El pasado 18 de octubre, la adolescente cumplió 15 años y tuvo varios festejos por separado, debido a la mala relación entre sus padres. Primero, celebró junto a Mica y Fabián, luego festejó con Nicole y Manu. En ambas fiestas también participaron sus familiares, amigas y sus hermanas menores, Allegra y Sienna, quienes habrían colaborado en la reconciliación entre la modelo e Indiana.

A pocas horas de dar el sí con Urcera, Neumann no tiene descanso y se enfrenta a una nueva batalla judicial. Ahora el exjugador de Vélez inicia en la Justicia nuevos reclamos económicos a la madre de sus tres hijas. En este nuevo escándalo mediático, la conductora asegura que es él quien le debe dinero. Y entre tantas acusaciones cruzadas, ella viajará desde Buenos Aires hacia Neuquén para formalizar su unión con su pareja, rodeada de sus seres queridos. Porque más allá de las adversidades, lo más importante sigue siendo el amor.