Así fue el casamiento íntimo de Celeste Muriega y Christian Sancho: llegaron 45 minutos tarde al Registro Civil

La intimidad del casamiento de Celeste Muriega y Christian Sancho (Video: Instagram)

Ante un grupo reducido de amigos, rodeados de mucho amor y cariño, Celeste Muriega y Christian Sancho dieron el sí. A pesar de la inestable mañana, entre el viento, la lluvia y un cielo nublado, los enamorados se dirigieron al Registro Civil para formalizar su amor con el trámite legal y firmar la documentación que marca el inicio de una nueva etapa en sus vidas.

Desde muy temprano, la pareja comenzó a vivir intensamente la previa al casamiento. A través de sus redes sociales, la bailarina dejó ver el último desayuno. Para eso enfocó una jarra de jugo de naranja, y dos tazas de café que tenían escrito, cada una, el nombre de Cris y Celes, junto a un corazón.

“Es mi último día, mi última planilla”, decía el actor mientras firmaba con su mano derecha un documento. Mientras tanto, Muriega lo filmaba y decía: “Es tu última planilla de soltero”. Emocionada por la situación, la modelo compartió el momento en sus stories de Instagram. Acto seguido, se los pudo ver en el auto, yendo al registro. “Amor, último camino de solteros. Y tarde. Nos estamos yendo a casar, con algunos inconvenientes, 45 minutos tarde, no es tanto. Que nos reciba la jueza”, decía la pareja de Sancho mientras vivían sus últimos instantes antes de casarse.

La primera foto de casados de Celeste Muriega y Christian Sancho (Foto: Instagram)

En la siguiente story, ya con el documento en mano, Muriega y Sancho celebraron su casamiento y mostraron su amor en redes. Vestidos completamente de blanco, con sonrisas gigantes, ambos sostuvieron la libreta oficial frente a la cámara. “Primera foto de casada”, escribió la artista junto a un emoji con cara de emoción. Inmediatamente acompañó el momento con un video donde juntaban sus cabezas, sonreían y lanzaban un beso a cámara. En sintonía con la story anterior puso una frase con la canción ‘My Universe’, de Coldplay: “Primera historia de casados”.

Ya más relajados, luego del intenso día de emociones, Muriega mostró cómo se relajaba su esposo. Sentado en una silla, con su mano izquierda y su pie derecho extendidos, la bailarina dejó ver cómo le hacían manicura y pedicura. La situación se volvió más divertida cuando la modelo le dijo: “Cómo es esto, me descuido dos segundos y ya agarras el trono presidencial”. A lo que Sancho respondió: “Para eso me casé, para tener privilegios”. Y por último Muriega cerró: “No, escuchame, así no”.

Ante la feliz noticia, algunos amigos decidieron dedicarles unas palabras, ese fue el caso de Lizy Tagliani, quien publicó una foto de la pareja en su propio Instagram: “Capaz solo ves un papel y una libreta, yo veo el km 0 donde arranca una nueva historia de amor, seres que venían con una historia individual llena de alegrías, amores y desamores, lágrimas y risas, logros y frustraciones. Hoy son una nueva realidad, una nueva historia que empiezan a escribir juntos y de la cual soy parte porque ambos ocupan un lugar importante en mi corazón. Les deseo que la sonrisa, la alegría, la fuerza y el amor los acompañe siempre porque mi felicidad es saberlos felices. Los quiero”.

La relación de Christian Sancho y Celeste Muriega comenzó en 2022 (34)

El amor entre los dos nació a mediados de enero del año pasado, luego de que compartieran elenco en SEX, la obra de José María Muscari. A partir de entonces comenzaron a salir y en poco tiempo se enamoraron perdidamente el uno del otro. En Muriega, Sancho dice haber encontrado “complemento, compañía, complicidad y una empatía que me da la certeza de quererla para siempre como parte de mis días. Ella me enseña, me nutre y sabe tomarme la cara para decirme: ´¡Vos podes!´, antes de subirme para hablar sobre un escenario”, pronuncia emocionado.