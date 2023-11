Las primeras declaraciones de Sol Pérez y Guido Mazzoni luego de casarse: “Nos encantaría ser padres” (Video: Secretos Verdaderos)

Después de cuatro años de novios y habiendo dado el sí por civil y por iglesia, este sábado 25 de noviembre Sol Pérez y Guido Mazzoni celebraron su unión en matrimonio con una gran fiesta para 350 invitados en un exclusivo hotel de Cardales.

Como se mencionó anteriormente, el festejo se dio luego de casarse por iglesia en una ceremonia familiar y también dieron el “sí” en el Registro Civil el último miércoles para legalizar su unión. En ese sentido y siendo oficialmente marido y mujer, la pareja salió a la entrada del resort donde llevaron a cabo la celebración para hablar con los medios presentes una vez finalizada la ceremonia, el momento más emotivo de la jornada con un paisaje soñado de fondo y un atardecer de ensueño cayendo sobre la laguna del hotel.

Tras finalizar el diálogo con los medios, los novios ingresaron al salón para disfrutar del mega evento que prepararon. “Estamos muy felices, gracias a todos por venir”, aseguró la panelista de Cortá por Lozano en diálogo con Secretos Verdaderos el ciclo que conduce Luis Ventura por América, el cual hizo una edición especial hablando de la unión entre la influencer y el empresario.

Sol Pérez y Guido Mazzoni son marido y mujer (RS Fotos)

Acto seguido les consultaron por la luna de miel, cuándo la harán y a dónde. “Falta por ahora hasta que termine de Gran Hermano (proyecto al que se sumará en diciembre como panelista de El Debate) no la hacemos. Lo que sí tenemos ganas de ir a recorrer un poco el mundo pero todavía no sabemos cuándo, seguramente haremos unas mini vacaciones a la playita a relajar un poco este estrés que es preparar un casamiento y volvemos con todo”, reconoció Sol.

“¿Es verdad que no podés dormir cuando no está Guido?”, indagó el cronista a lo que Pérez aclaró: “Sí, es verdad. Él me dice que yo tengo Guiditis porque cuando él se va por trabajo, que a veces está mucho tiempo afuera y yo me quedo dos meses sola, me cuesta dormir. Me acuesto tarde y generalmente cuando estoy con él en casa me acuesto muy temprano”.

Durante la entrevista, Guido confesó que le dedicó unas emotivas palabras durante la ceremonia: “Ay, nos lloramos todo. Yo generalmente soy cómico entonces dije esta es la manera de poder decirle todo de manera sentimental y no llorar, pero no pasó. Así que armé algo a modo de poesía y divertido, estuvo bueno. Le dije lo importante que era para mi transitar la vida a su lado y lo felices que somos. Yo siempre quise escribirle porque la veía por tele y la admiraba, decía qué mujer. Hasta que un día me la crucé en mi gimnasio y ahí empezó todo”, reconoció el empresario sobre la vez que se vieron sin conocerse.

Sol Pérez y Guido Mazzoni se casaron después de cuatro años de novios

“Yo creo que nos ayudó mucho la pandemia, que pasamos mucho tiempo juntos y eso hizo que nos conozcamos más profundamente y sepamos que los dos somos buenas personas y lo único que queremos es el bien para el otro, nada más”, agregó Mazzoni muy enamorado de la panelista. Otro tema que se tocó en la entrevista fue el de la maternidad y la paternidad, lejos de esquivarlo, la pareja se mostró con mucho deseo de agrandar la familia.

“Recién se casaron y ya están pensando también en la maternidad”, le consultó el cronista a lo que Sol contestó: “Nosotros la verdad es que es algo que charlamos un montón. A mí me encantaría ser mamá, tengo un montón de sobrinos, sé que se va a ser difícil el tema bebés, pero bueno, la idea es empezar a hacer la tarea el año próximo y veremos que pasa”.

Por su parte, Sol Pérez y Guido Mazzoni cerraron enamorados: “Yo siempre soñé con casarme pero nunca pensé que iba a ser tan bueno, cuando vimos este lugar sabíamos que era acá. Nosotros somos muy de la naturaleza, disfrutar el aire libre y ver esto así decorado con la laguna, el sol, el atardecer cayendo mientras nos casamos, fue muy hermoso todo, ahora a disfrutar de la fiesta”.