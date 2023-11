Las fotos del casamiento de Sol Pérez y Guido Mazzoni

Sol Pérez y Guido Mazzoni (RS Fotos)

“Vuoi passare il resto della tua vita con me?”, le preguntó en italiano Guido Mazzoni a Sol Pérez cuando navegaban a bordo de una embarcación por el Mediterráneo. Pronto, la frase que en español invita a pasar una vida entera juntos tuvo su respuesta, lágrimas, abrazo y beso, todo lo que indica el protocolo tácito de las propuestas matrimoniales. Y fue desde aquellas vacaciones que cambiaron la vida de la pareja donde se hizo oficial el anuncio.

“¡NOS CASAMOS! Me muero de la alegría. Te amo, mi amor”, escribió la modelo en sus redes horas después, con el video del momento. Era julio de 2022 y si bien los compromisos de ambos fueron retrasando la fecha, a fines de octubre, celebraron su casamiento por iglesia en una ceremonia íntima y familiar. El momento fue compartido con su círculo más cercano, con pocos invitados. Días después, el miércoles 15 de noviembre por la tarde, pasaron por el Registro Civil y ahora llegó el momento de su gran fiesta, rodeados de 350 personas.

Sol Pérez llegó a su casamiento en un auto descapotable, junto a su papá

Sol y su papá

Sol baja del auto y camina rumbo al encuentro de Guido

El lugar elegido para esta ocasión tan especial fue el Hotel Sofitel de Cardales. Allí se instaló la modelo desde temprano, tomó sol, durmió la siesta y comenzó temprano con los preparativos para la gran noche. Fashionista y arriesgada al momento de elegir sus looks, Sol suele jugar con su estilismo, combinando su ropa con sus peinados y make up. Para brillar en el día de su boda eligió a la diseñadora Verónica de la Canal, quien ya la ha vestido en otras oportunidades como fiestas privadas, eventos y Martín Fierro. En tanto, su marido se vistió con un traje de Etiqueta Negra. Los detalles de la previa y del salón estuvieron en manos de Claudia Villafañe y su empresa de eventos Plan V, mientras que la ambientación estuvo a cargo de Ramiro Arzuaga.

Sol y Guido: marido y mujer

Sol y Guido

Sol y Guido

Al caer la tarde, Sol llegó acompañada por Horacio, su papá en un lujoso auto antiguo y descapotable. El vestido que eligió para la ocasión no es blanco, sino que es un off white y bien al cuerpo, destacando su figura. Acompañó la apuesta con un largo velo y joyas de Testorelli. Los zapatos son de Nina Charme. Llevó el pelo suelto con ondas y un make up que resaltó su mirada, en manos de Alan Elizalde y Camilo Durán. El ramo de flores blancas fue gentileza de Ramiro Arzuaga.

Entre los invitados famosos que asistieron al evento estuvieron Georgina Barbarossa, Vero Lozano, Mauro Szeta, Sandra Borghi, Juariu, Sofía Jujuy Jiménez, Eva Bargiela y el cantante Juanse, a quien Sol conoció cuando fueron compañeros de MasterChef Celebrity, entre otros. Para que los invitados puedan disfrutar libremente de la fiesta, los novios pidieron que se retiren los teléfonos celulares en el ingreso.

Vestidos de fiesta, beso para la prensa (RS Fotos)

En el altar la esperaba Guido, para una bendición frente a sus familiares y amigos. Visiblemente emocionados, posaron felices para las fotos. Este es un nuevo paso, seguramente el más importante, para la pareja que se formó en 2018 y que tuvo varias idas y vueltas pero que siempre volvió a elegirse, esta vez “hasta que la muerte los separe”.

Sol Pérez junto a la diseñadora Verónica de la Canal (Foto gentileza Verónica de la Canal)