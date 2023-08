Ángel de Brito presentó a su nueva angelita titular: “Es la primera que vuelve”

Maite Peñoñori volvió a LAM

A tan solo diez días de su sorpresiva renuncia a Intrusos alegando motivos personales, Maite Peñoñori se sumó al staff de LAM. La noticia fue anunciada en vivo por Ángel de Brito, quien desde hacía tiempo estaba buscando una angelita que ocupara la silla que había dejado vacante Andrea Taboada a fines de junio. Y, aunque durante este tiempo fueron muchas las que pasaron por el programa de América de manera rotativa, su idea era encontrar a una persona que pudiera ocupar el lugar de titular en el ciclo.

Con un móvil comandando por Santiago Sposato desde el domicilio de la periodista, de Brito jugó al enigmático durante algunos minutos. Y luego anunció: “Se incorpora la semana que viene al programa. Desde el lunes va a estar acá sentada con nosotros. Y es la primera angelita que vuelve, porque a las otras que se fueron no las hemos dejado volver. La primeva que vuelve a LAM después de un tiempo es mi querida Maite”.

Según explicó Ángel, la convocatoria de Peñoñori, que había renunciado al programa a fines del 2021, cuando todavía se llamaba Los Ángeles de la Mañana y se emitía por ElTrece, nada tuvo que ver con el alejamiento de la panelista del ciclo conducido por Flor de la V. Y la noticia no había trascendido porque habían acordado darla a conocer en vivo después de la firma del contrato, que terminó de cerrarse en las últimas horas.

LAM le dio la bienvenida a Maite Peñoñori en Instagram

“¿Por qué te fuiste de Intrusos?”, quiso saber el conductor, que reconoció que la estaba llamando para que volviera a su programa desde hacía tiempo. Y, después de dudar un instante, Maite respondió: ”Fue como un ciclo personal cumplido. Yo estaba re contenta en el programa, nos llevábamos muy bien todos y nos divertíamos (...) Pero se fue generando un desgaste”.

Peñoñori se había integrado al panel del emblemático ciclo creado por Jorge Rial en enero de 2022, cuando el programa todavía era conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Y decidió continuar cuando de la V se puso al frente del mismo un mes más tarde. “La verdad que fue una decisión personal de dar un paso al costado”, dijo sobre su renuncia al momento de despedirse. Y agregó: “Estoy agradecida con este canal, con la pantalla, con todos los que trabajan. Las chicas de maquillaje, de peinado, de estilo, de vestuario. Los camarógrafos que también trabajan espectacular”.

Sin embargo, Maite decidió no dar dar mayores detalles sobre el motivo de su repentina salida. Simplemente, se dirigió a quienes a partir de ese momento serían sus ex compañeros y les dijo: “Ya nos juntaremos a comer. Me encanta este equipo que se formó y ya nos reencontraremos en otra parte. Este trabajo es así, un día estás acá, otro día estás allá”.

Cabe recordar que, luego de anunciar su despido de LAM, Taboada se incorporó a DDM junto a Mariana Fabbiani. “Te agradezco la confianza que me tuviste siempre, aprendo, aprendí y sigo aprendiendo”, le dijo a Ángel en su último programa. Y, aunque se mostró angustiada por tener que abandonar el ciclo donde trabajó durante casi ocho años, aseguró: “Va a ir todo bien, les agradezco a todos, al equipo de producción, a las angelitas. LAM es mi casa, gracias a todos un poco por la paciencia”.

