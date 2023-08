Fuerte crítica de Juan Leyrado a la clase política: “No nos damos cuenta que somos dueños de la plata y tenemos que exigir”

Juan Leyrado analizó la actualidad de la Argentina: "Lo que pasa es joda"

Juan Leyrado estuvo como invitado este sábado a Sobredosis de TV (C5N) y tras visualizar un informe sobre lo ocurrido días atrás sobre el ataque a diferentes comercios del conurbano bonaerense hizo un análisis crítico sobre la situación actual de la Argentina, haciendo énfasis en el accionar de los políticos.

“Lo que pasa en la televisión todo el tiempo es esto, no se habla del hambre, del padre que no puede comprarle medicamentos al chico, del que ya no tiene vivienda ni del jubilado que se está muriendo porque no le alcanza”, comenzó diciendo el actor que catalogó al momento de los robos como un recurso más para favorecer o no el resultado de una elección.

Leyrado comentó que el próximo político que asuma como presidente debe ocuparse en lo inmediato de los problemas que afectan diariamente a las personas. “Si a toda la gente que hoy la pasa recontra mal, muy muy mal le sumamos cuántos meses faltan para el primer día del próximo gobierno hay un tiempo enorme donde la gente se va a seguir muriendo y va a seguir estando mal, y va a ser cualquier despelote lógicamente”.

“Me parece que el tema es grave porque no se atienden las cosas del momento, hay muchas cosas para atender aunque viene bien como nos colocamos en el mundo. Pero lo que necesita es salir de esta situación. Siento que nosotros que somos los ciudadanos y las ciudadanas somos lo que le damos la pelota a quien va a patear y el que patea, bueno ahora quiere patear para la derecha, pero nosotros no nos damos cuenta que somos dueños de la plata y tenemos que exigir. Lo que me duele mucho más es que no haya una respuesta y que nadie tomó ese glorioso bastón de mariscal, en realidad la mayoría de los políticos andan rengo”, aseguró el artista.

Leyrado se diferenció del mandato de Alberto Fernández desde el 2019 y señaló: “En un gobierno peronista esto no se debería hacer. Si a partir de eso, lo hacen dejaría de ser peronista. ¿Cómo tomás conciencia en tu casa cuando tus chicos no tienen para comer? porque realmente lo que pasa es eso y es una joda. No hay discursos oficialistas y no oficialistas que atiendan directamente la problemática y eso es lo grave”

Sin embargo, dejó en claro su postura y su elección en la votación de octubre. “Espero que gane (Sergio) Massa y la gente entienda que por ahí puede haber un camino porque el hombre está trabajando, pero no quiero hace proselitismo, quiero hablar de lo que nos pasa todos los días y que no se está reflejando en los medios, cómo por ejemplo cuando fue el atentado a Cristina (Kirchner) que se dijo ‘si la tocan... que quilombo se va armar’, todavía tendríamos que estar en la casa y no se dijo más nada. La verdad que estoy preocupado por todo lo que nos pasa a todos nosotros”, completó.

