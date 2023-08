La Joaqui lloró al aire luego de hablar de su salud mental: “No sé en quién confiar”

La Joaqui lloró al aire luego de hablar de su salud mental (Video: Telefe)

Meses atrás, La Joaqui expuso en sus redes sociales que estaba viviendo un momento complicado debido a su salud mental y que, para atenderla, necesitaba bajarse de los compromisos laborales que tenía en la agenda. Poco tiempo después tuvo algunas apariciones públicas y actualmente es miembro del jurado de Got Talent Argentina (Telefe) y siente que está encaminando su recuperación. Este lunes y en diálogo con Verónica Lozano en Cortá por Lozano (Telefe), la cantante se quebró al aire al hablar de esta cuestión.

“Me encantaría estar mejor. Cuando me pasó lo laboral, empecé a tener ataques de pánico. Estuve tres días sin dormir. No podía ir a lugares con mucha gente”, comenzó diciendo la cantante nacida como Joaquinha Lerena De La Riva.

“Lidio lo mejor que puedo con esto. A veces, estoy con mis amigas tomando el té y me quedo dormida sentada. Ese es el proceso de adaptarme a la medicación que me recetaron. Pero yo quiero estar mejor, quiero poder transitar mejor las cosas. Quiero que mi destino sea otro”, prosiguió la cantante de “Butakera” y “Dos besitos”, entre otros hits del momento.

“Sigo defendiendo que, de un grupo de amigos, estoy yo acá. Las oportunidades no son las mismas para todos. Incluso no son las mismas las que nos damos a nosotros mismos. Cuando venís de un lugar donde te dicen que no vas a llegar a nada, cuando las cosas te llegan las cosas te sentís no merecedor”, dijo después, emocionada hasta las lágrimas.

“Estoy llorando mucho porque fue un año muy complejo y estoy haciendo lo mejor que puedo. Y a veces me cuesta. No sé en quién confiar”, agregó llorando y haciendo referencia a una estafa que habría sufrido de parte de su anterior equipo de trabajo, motivo por el cual no retomó su actividad como cantante en presentaciones en vivo. “Quiero volver a cantar, quiero estar con mis amigos. Siento que en un año mi vida colapsó y estoy reconstruyéndola como puedo. Estoy cansada de que me juzguen por estar cansada. Y digo ‘¿en serio tengo que decir todo lo que pasé este año?’. A mí me duele”, cerró la cantante.

En otro tramo de la conversación con Lozano, La Joaqui habló acerca de su nuevo rol televisivo como integrante del jurado de Got Talent Argentina, el nuevo reality show de Telefe que es conducido por Lizy Tagliani. “Yo estaba muy triste y me era todo difícil. Todo me llegaba un montón. Todos los participantes... Fue una gran personalidad para todos. Y se armó un gran grupo. Con Abel es con el que mejor me llevo. Es mi compinche total”, aseguró la cantante que comparte el jurado con artistas como Abel Pintos, Florencia Peña y Emir Abdul Gani.

“Yo necesitaba cantar, mostrar mi nueva música, y no podía hacerlo. Y justo llegó este programa y dije ‘Capaz es por acá’. Fue como una nueva posibilidad”, agregó la cantante.

El mensaje de La Joaqui para avisar que se bajaba de compromisos laborales para atender su salud mental (Instagram)

“Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”, dijo La Joaqui en una Instagram Story en la que contó por qué tomaba la decisión de parar con sus presentaciones. Esto ocurrió en el pasado mes de junio.

