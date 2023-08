El polémico audio en el que Aníbal Lotocki habla sobre la muerte de Mariano Caprarola: “No tengo ninguna denuncia de ese muchacho”

Aníbal Lotocki se desligó de la muerte de Mariano Caprarola (Video: LAM, América)

A partir de la muerte de Mariano Caprarola, distintos pacientes de Aníbal Lotocki se comunicaron con el polémico cirujano para expresarle las correspondientes preocupaciones que les generó tanto esta trágica noticia como el estado actual de Silvina Luna, cuya salud está muy delicada por los efectos secundarios provocados por una intervención.

Así las cosas, a Yanina Latorre le llegó un audio con el que el cuestionado médico -quien enfrenta diversos procesos judiciales- le envió a un familiar de una paciente suya el pasado 18 de agosto, apenas horas después del fallecimiento de Caprarola. Y en el mensaje en cuestión, Lotocki se desligó de la muerte del productor de moda y panelista de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine).

“Hola Gustavo. Bueno... Está perfecto, está perfecto que no confíes en mi y que a pesar de lo que te dije de que no tiene nada en los glúteos, se haga una ecografía para que corrobores en el estudio que no tiene nada raro y está perfecto. Ahora, si me vas a creer, entonces, y le hicieron todos los estudios, te das cuenta de que está todo bien, que está todo perfecto”, comienza diciendo Lotocki en el mensaje de voz de WhatsApp que se difundió este miércoles por la noche en LAM (América).

“Yo te expliqué que ella tiene unos tensores que no sabemos... Que les sacamos, se le habían roto y le provocaba el dolor. Probablemente tenga el tensor en algún lado, le habrá quedado alguno, no se lo puede identificar, no está en la tomografía, pero bueno... Lo que podemos hacer es lo siguiente: se le pide una resonancia, si en la resonancia se puede ver y se le puede sacar. Eso es lo único que tiene”, prosigue el doctor.

Aníbal Lotocki

“Después, el resto, el tema de que esté deprimida y todo eso, por lo que escucha en la tele... Imaginate que es una cuestión de la que no puedo hacerme cargo. No sé, por ahí ella tiene depresión y toma un montón de medicamentos... Pero bueno, de ahí que vos lo anexes o lo articules con esto, bueno, es medio extraño. Tampoco me puedo hacer cargo de todo lo que dicen en la tele”, continúa expresando Lotocki en referencia a una supuesta crisis que estaría viviendo esta paciente a partir de los dolores y las noticias que le llegan de otros pacientes del cirujano.

A continuación, se refiere puntualmente a la muerte de Caprarola y es donde se despega de lo ocurrido con cierta frialdad. “Un chico que se muere porque le cortaron una arteria, o no sé qué pasó, que se desangró... No hablan de quien hizo la mala praxis, hablan de alguien como yo, que lo operé hace 13 años y aparte no tengo ninguna denuncia de nada con este muchacho. Esto son habladurías de la prensa, tampoco me puedo hacer cargo de eso”, dijo Lotocki.

“Lo importante es que hayas podido corroborar de que no haya nada raro, que está todo bien, que está todo perfecto, que está todo en orden. Y eso es muy importante para mi. A mi me deja más tranquilo para que vos corrobores y certifiques de que te dije la verdad. Después, lo que podemos hacer es pedir la resonancia a ver si podemos identificar el tensor ese donde está y poder sacarlo, y para terminar con el tema”, cierra el mensaje del cirujano.

La reacción de Aníbal Lotocki ante el cuestionamiento por la muerte de Mariano Caprarola (Video: Intrusos, América)

Este miércoles el periodista Alejandro Guatti fue con las cámaras de Intrusos (América) hasta la casa de Lotocki para preguntarle sobre la inesperada muerte de Caprarola, quien además de haber sido su paciente, era su amigo. Pese a la insistencia del periodista, el médico no bajó la ventanilla de su auto y se retiró del lugar sin realizar declaraciones. “Estaba distinto, nervioso. Salió de la casa y se metió en su automóvil. Cuando nos vio dijo que no con la mano y se fue rápidamente. Pero notamos los nervios en su rostro”, detalló el movilero.

Fernando Burlando, abogado de algunas de las expacientes de Lotocki, aseguró que denunciará a Lotocki en la Justicia por la muerte de Mariano: “En realidad, esto ha tomado conocimiento público y tendría que tomarlo un fiscal directamente e iniciar una investigación, porque son delitos de acción pública. Pero lo voy a hacer personalmente”.

