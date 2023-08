El desgarrador audio de Gabriela Trenchi, otra víctima de Aníbal Lotocki: “Vamos cayendo de a una”

Gabriela Trenchi, otra de las víctimas de Lotocki, fue dada de alta pero su salud es frágil

Esta semana, la empresaria textil Gabriela Trenchi había quedado internada en el Hospital Italiano debido a un desorden gástrico producido por la medicación que ingiere para paliar los dolores derivados de una presunta mala praxis practicada por el polémico Aníbal Lotocki. En el año 2015, el cuestionado cirujano le había colocado unos hilos tensores en los glúteos, pero el material utilizado en la intervención le afectó a su salud general hasta el día de hoy.

Luego de recibir el alta médica en la mañana de este miércoles, Trenchi se comunicó con el panelista de Intrusos (América) Guido Záffora a través de un mensaje de audio en el que contó su panorama actual. “Hola chicos. Les hablo porque tengo prohibido todo. Ayer estuve todo el día hasta la noche en el Italiano, desde la mañana en el Italiano, con mi pareja que es médico y cirujano general. Tengo un problema en el intestino, en la parte de arriba. Tengo muchos ataques de pánico de tanta medicación”, comenzó a contar la empresaria textil en el audio que se reprodujo sobre el final de la emisión de este miércoles del programa conducido por Florencia de la V.

“Esto me está trayendo problemas al intestino, porque esto te trae otros problemas. No te morís por el material en sí, sino te morís por miles de cosas que trae este veneno que me inyectó. Como pasó con Mariano (Caprarola), como está mal Silvina (Luna) y así vamos cayendo de a una con distintas dificultades”, agregó Trenchi en referencia a los efectos del metacrilato que tiene en el cuerpo y cómo de a poco le fue generando diversos desórdenes en su organismo.

“Es una vergüenza que la Justicia no actúe y nosotras tengamos que vivir esto”, cerró. Por texto, le contó a Zaffora que debido a esto continúa un tratamiento con su psiquiatra y que muy probablemente le deban modificar la medicación. “Ella siente que estos problemas se van sumando. Y que el problema de ahora con el intestino tiene que ver con la medicación, que le hace muy mal”, completó el periodista.

Gabriela Trenchi

“Me sacaba grasa de las rodillas para poner hilos tensores. Le dije que no quería nada que no fueran hilos tensores con mi grasa. Pero Lotocki me colocó otro material en todas las piernas, sin preguntarme, que hizo ebullición en mi cuerpo”, le había contado Trenchi a Buena Tarde (C5N) en abril pasado respecto a la operación a la que se sometió en 2015 y que convirtió su vida en un calvario. “Cuando terminó la cirugía estaba ensangrentada y vendada de los pies a la cintura. A las dos horas me mandó a mi casa”, dijo.

“La clínica no estaba habilitada, así que él operaba en un lugar que no estaba en condiciones. Todavía no había salido Silvina Luna a denunciarlo. La historia decía ‘hilos tensores con mi grasa’, pero salí llena de otro material. A causa de esto tuve una enfermedad autoinmune. Si yo me daba un diurético que Lotocki me dijo que me colocara en ese momento, en lugar de llevarme a la clínica hoy estaría muerta”, detalló Trenchi en aquella oportunidad, quien tras sufrir estas consecuencias acudió a la Justicia.

En febrero del año pasado Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones graves, y a cinco de inhabilitación para ejercer su profesión, según un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N° 28, luego de las denuncias efectuadas por Silvina Luna y otras pacientes damnificadas por mala praxis. “La Justicia, después de tanto tiempo, logró la condena. Está ahora condenado a prisión. Se está esperando que quede firme la condena. Primero lograron inhabilitarlo”, dijo Juan Pablo Floribello, abogado de Trenchi, en Intrusos.

Y agregó que hay muchas más víctimas de Lotocki así como también se refirió a la protección de la que había hablado Caprarola: “¿Sabés cuántos Caprarolas va a haber? ¿Sabés cuántas víctimas está habiendo? ¿Sabés la cantidad de gente que no se anima a hablar? Ya esa persona no lo protege más. No tiene salida, va a ir a prisión”.

Seguir leyendo: