La reacción de Aníbal Lotocki cuando le preguntaron sobre la muerte de Mariano Caprarola

En Intrusos Fueron A Buscar A Aníbal Lotocki

La repentina muerte de Mariano Caprarola, de apenas 49 años de edad, sigue conmoviendo al mundo de la farándula. El asesor de imagen falleció el último jueves en el Centro Médicus Azcuénaga, adonde había ingresado cuatro días antes para extirparse unos cálculos renales. Pero sufrió un shock hemorrágico que le desencadenó un paro cardíaco, y su fallecimiento.

Lo cierto es que los problemas de salud para el experto en moda habían comenzado hace más de diez años, cuando se sometió a una cirugía estética de glúteos con el doctor Aníbal Lotocki, quien fue condenado a cuatro años de prisión por una denuncia llevada adelante de manera conjunta por Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefy Xipolitakis y Pamela Sosa. Las cuatro pasaron por una intervención similar y tuvieron graves consecuencias desde entonces.

En medio de este contexto, el periodista Alejandro Guatti fue con las cámaras de Intrusos (América) hasta la casa del médico para preguntarle sobre la inesperada muerte de Caprarola, quien además de haber sido su paciente, era su amigo. Pese a la insistencia del periodista, Lotocki no bajó la ventanilla de su auto y se retiró del lugar sin realizar declaraciones. “Estaba distinto, nervioso. Salió de la casa y se metió en su automóvil. Cuando nos vio dijo que no con la mano y se fue rápidamente. Pero notamos los nervios en su rostro”, detalló Guatti.

Tras ver el video, la conductora Florencia de la V aseguró: “Me sorprende que (Lotocki) está libre, que puede transitar libremente cuando Silvina Luna está postrada en una cama, Gabriela Trenchi está postrada en una cama”. Luego, la periodista Marcela Tauro señaló: “Me dijeron que no está atendiendo, pero deriva (a sus pacientes) a otros cirujanos. Todavía tiene turnos, pero no atiende. Está deprimido y tiene miedo de ir preso”.

Fernando Burlando, abogado de algunas de las expacientes de Lotocki, aseguró que denunciará a Lotocki en la Justicia por la muerte de Mariano: “En realidad, esto ha tomado conocimiento público y tendría que tomarlo un fiscal directamente e iniciar una investigación, porque son delitos de acción pública. Pero lo voy a hacer personalmente”.

Aníbal Lotocki

Cabe señalar que, según explicó el letrado, Caprarola “estaba asustado y afectado por todo esto”. Pero que estaba muy pendiente de cómo avanzaba la causa iniciada por sus representadas, para la cual se había ofrecido públicamente como testigo. “Él se preocupaba por lo que les pasaba a las chicas y no por lo que le pasaba a él”, remarcó el abogado. Y detalló: “Sí es cierto que estaba preocupado por su salud, pero no lo gritaba a los cuatro vientos. Él estaba absolutamente convencido de que Lotocki era culpable de lo que les pasaba a las chicas y, obviamente. era un testigo calificado de lo que pasó”.

Esta semana, trascendió que la empresaria textil Gabriela Trenchi debió ser internada nuevamente. Ella se vio muy afectada por la pérdida de Caprarola, y a raíz de esto empeoró su estado de salud, por lo que se encuentra en la terapia intensiva del Hospital Italiano, mismo nosocomio en el que Silvina Luna está internada hace más de tres meses, también por los efectos de la mala praxis del mismo médico.

Juan Pablo Fioribello, representante legal de Trenchi, habló de este tema en el ciclo de espectáculos: “La Justicia, después de tanto tiempo, logró la condena. Está ahora condenado a prisión. Se está esperando que quede firme la condena. Primero lograron inhabilitarlo”. Por otra parte, dijo que hay muchas más víctimas de Lotocki así como también se refirió a la protección de la que había hablado Caprarola: “¿Sabés cuántos Caprarolas va a haber? ¿Sabés cuántas víctimas está habiendo? ¿Sabés la cantidad de gente que no se anima a hablar? Ya esa persona no lo protege más. No tiene salida, va a ir a prisión”.

