Rocío Oliva compartió un emotivo mensaje al cumplirse 1000 días de la muerte de Diego Maradona

Desde que se produjo la muerte de Diego Armando Maradona, el 25 de noviembre de 2020, su expareja Rocío Oliva mantuvo un perfil bajo y lejos de la familia del Diez. Si bien al momento del fallecimiento del astro mundial de fútbol Oliva ya no tenía un vínculo sentimental con él, fue su último amor reconocido por el propio Diego. En estas circunstancias, apenas se produjo la muerte de Maradona, ella contó que la familia del astro no la había dejado despedirse de su exnovio por lo que no pudo acercarse al velatorio que se hizo en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos en la Casa Rosada de Gobierno.

Sin embargo, Rocío aprovecha cada ocasión especial para homenajearlo desde sus redes sociales. En esta ocasión, durante este miércoles, la futbolista compartió una foto de ella junto al Diez en sus historias de Instagram. Al lado de la imagen escribió un tierno mensaje: “1000 días no son suficientes para olvidar al Puru”. También acompañó la frase con un corazón rojo partido por la mitad.

El tierno mensaje de Rocío Oliva para Diego Maradona (Instagram)

En la instantánea, se la puede ver a Rocío, quien se encuentra sentada sobre la falda de Diego, adentro de un avión, con las manos entrelazadas de ambos y con los rostros sonrientes ante la cámara que registró aquel instante. Cabe recordar que el año pasado, cuando la Selección Argentina de Fútbol salió campeona en el Mundial de Qatar 2022, Rocío publicó varios posteos recordando al mejor jugador del mundo.

“Estás en el corazón de cada argentino, cada futbolero en el mundo, y cada jugador del planeta, y por siempre en el mío. Puru”, escribió en una historia de Instagram, junto a una foto en las que se los vio muy cómplices y mirando la Copa del Mundo. Un rato después, Oliva sumó otra imagen en la que se los podía ver abrazados en la tribuna de un estadio alentando a la Selección, además de otro video en el que estaban abrazados disfrutando de una comida en un restaurante. En esa oportunidad, el mensaje fue corto pero elocuente. Oliva solo escribió: “En el cielo”.

Cuando estuvo invitada a la mesa de Mirtha Legrand, a fines del año pasado, ella reveló que había ido a visitar la tumba del astro del fútbol en Bella Vista para darle su último adiós. “Yo fui al cementerio aunque no podía entrar”, recordó acerca del día en el que despidieron al Diez. Primero, aclaró que para visitar la tumba hay que tener una autorización firmada por los herederos, que a ella no le otorgaron. Pero que al ser vecina, se le abrió una posibilidad para ingresar al predio.

“Yo vivo en la misma calle del cementerio, a 15 cuadras de donde él está enterrado”, había señalado. Y contó que cuando la muerte del futbolista todavía era reciente prefería no ir, porque había mucha seguridad y muchos ojos puestos en ella. Pero a medida que pasó el tiempo, y gracias a algunos conocidos que tenían familiares enterrados allí, se animó. “Vení conmigo, como para ver a mis familiares y le dejás unas flores a Diego”, le sugirieron. Y de esa manera pudo ingresar para tener un instante a solas con su expareja.

En ese momento, el que indagó un poco más fue Ángel De Brito, que también estaba invitado a la mesa de Chiquita. “¿Qué te pasó cuando estuviste ahí?”. Y Rocío se sinceró: “Estuve un ratito, porque no quería comprometer a nadie. Tuve mi despedida que no había podido tener. Pero una lleva a la gente en el corazón, yo soy de quedarme con imágenes y me quedé con una imagen viva de él”.

