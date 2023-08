La emoción de Horacio Cabak al despedir a Mariano Caprarola: “Lo voy a recordar siempre riéndose”

La emoción de Horacio Cabak al despedir a Mariano Caprarola (Video: LAM, América)

En el mediodía de este viernes, familiares y amigos de Mariano Caprarola se reunieron para darle el último adiós en el Jardín de Paz, en la localidad bonaerense de Pilar. El productor de moda murió de un paro cardíaco el jueves pasado mientras se encontraba recuperándose de una cirugía de cálculos renales en el Centro Medicus de la calle Azcuénaga, de la Ciudad de Buenos Aires. Ese mismo día, los médicos que lo atendieron evaluaban darle el alta en horas de la tarde pero una complicación inesperada provocó una hemorragia que desencadenó en la falla en el corazón que terminó con su vida.

Desde ese momento, sus más íntimos se vieron conmocionados por la noticia, porque si bien Caprarola tenía secuelas en su organismo producto de la cirugía estética que le había practicado el médico Aníbal Lotocki en el 2010, como una hipercalcemia que le ocasionó insuficiencia renal, el panelista de La Jaula de la Moda se encontraba aparentemente con su salud equilibrada. El parte médico que difundieron sus familiares daba cuenta de un shock hemorrágico que desencadenó el paro cardiaco.

Así las cosas, en una ceremonia muy íntima bajo un sol radiante de fines de agosto, se congregaron sus más allegados para despedirse de Mariano por última vez. Su mamá, Fady, que tiene 91 años, fue una de las primeras en llegar al cementerio acompañada de otros familiares que fueron su sostén en este difícil momento. Y en el marco de sus amigos más cercanos se encontraba Horacio Cabak, su compañero del programa de Ciudad Magazine.

Antes de arribar al lugar, el conductor habló con el cronista de LAM, el ciclo de América. “Me enteré ayer, creo que al mismo tiempo que se enteró Ángel (De Brito), yo me enteré por Eugenia, que es nuestra productora, justo habíamos terminado de grabar el programa que supuestamente iba a salir ayer, y yo estaba haciendo las compras en el supermercado cuando me encontré con esa noticia”, comenzó diciendo con la voz visiblemente quebrada. Enseguida intentó recomponerse y siguió: “Fue insospechada, porque Mariano había estado con nosotros el lunes y esperábamos que estuviera hoy. Hoy supuestamente iba a estar haciendo el programa como siempre”, contó desde la calle.

Horacio Cabak despidió a Mariano Caprarola con unas sentidas palabras (RS Fotos)

Luego, Cabak aclaró que Caprarola no estaba preocupado por su cuadro de salud. “La verdad que no se sentía mal ni estaba preocupado por su salud. Él tenía este tema de la calcificación que se le hacía en el riñón y estábamos acostumbrados a que cada dos o tres meses él se tomara un par de días. En ese momento le hacían un tratamiento en el cual medio que le desarmaban esas calcificaciones y las eliminaba en forma de cálculos, pero casi que ya ni nos avisaba, era una cuestión cotidiana en su vida”, destacó sobre su amigo.

Sin poder comprender aun lo que había ocurrido, el conductor reiteró: “El lunes hizo el programa como siempre, no había nada fuera de lo común y él se sentía perfecto. Yo desconozco realmente qué fue lo que le pasó, por qué murió”. Más adelante, reflexionó en voz alta. “No sé si después de eso él tenía otros problemas, no sé si él además esos problemas los desconocía, pero lo que compartía con nosotros era que por un lado él estaba aliviado de haberse sacado ese problema a tiempo y que los resultados de los estudios de los riñones habitualmente le daban bien”.

Con respecto a Lotocki, Horacio fue contundente. “La única vez que hablamos del tema fue en relación a la pregunta que yo le hice cuando leí que él había contado que estaba muy preocupado por dar algún tipo de nombre o alguna cosa por el estilo, entonces le pregunté por qué y de quién estaba hablando, en la intimidad porque nosotros teníamos mucha confianza. Pero me dijo: ‘Prefiero no decírtelo’. Eso fue lo único que yo le pregunté con respecto al tema y no era algo que a él le gustara conversar. Nosotros éramos compañeros de trabajo, éramos amigos y teníamos una dinámica de hablar de cosas lindas, de contenernos, de tirar para adelante. Mariano no era una persona de venir a sumar bajones, siempre tiraba para arriba y no era de andar compartiendo sus cosas. Si te enterabas que estaba mal por ahí lo llamabas pero él no era de contarnos cómo atravesaba las situaciones. Nosotros lo veíamos bien”, sentenció.

Horacio Cabak junto a Mariano Caprarola en el último programa al que asistió el productor de moda (Captura TV)

Acto seguido el conductor de La Jaula de la Moda tuvo palabras muy sentidas para su compañero. “Lo voy a recordar siempre riéndose, con códigos. Nosotros teníamos un chiste que cada vez que él estaba medio bajón se me acercaba y me decía: ‘Decime que soy tu puto favorito’. Y yo le decía: ‘No, Marian, no te lo pienso decir’, hasta que me preguntaba de nuevo y yo le decía que sí, entonces venía, me abrazaba y se iba contento”, confesó entre risas y los ojos repletos de emoción.

Seguir leyendo: