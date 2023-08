Las fotos del estreno de Cómo provocar un incendio, la obra en la que Gonzalo Heredia debuta como autor

Se estrenó la obra Cómo provocar un incendio, con Gonzalo Heredia, María Eugenia Tobal, Nicolás García Hume y Laura Azcurra (RS Fotos)

Este jueves se estrenó Cómo provocar un incendio, la primera obra de teatro escrita por Gonzalo Heredia, quien también protagoniza junto a María Eugenia Tobal, Laura Azcurra y Nicolás García Hume. La obra con dirección de Eva Halac y producción general de Javier Faroni se presenta en el teatro Multiteatro Comafi, con funciones de miércoles a domingos.

La historia hace referencia a los mandatos, secretos y deseos no asumidos que se suelen repetir de generación en generación. En la trama, dos parejas se juntan a comer un asado en el quincho de una casa. Treinta años después, sus hijos se juntan en la misma casa, bajo el mismo quincho. Y el estallido de un montón de situaciones inesperadas llega para mostrarles que las cosas no son como ellos creen.

Luego de conquistar al público desde la pantalla con diversas ficciones, Heredia publicó dos novelas en editoriales independientes y ahora se animó a presentar esta propuesta teatral en la calle Corrientes. En una entrevista con Teleshow, el actor reveló que su ópera prima “nació por una tara en un texto que pretendía ser una novela”. La escena que formó los cimientos de la historia se fue expandiendo hasta afianzarse en las tablas. “Se trata de los vínculos familiares en dos épocas distintas: la primera transcurre en los años 80, mientras que la segunda es en la actualidad”, describió el escritor.

Además, señaló que durante el proceso de escritura comprendió por qué actuaba de determinada manera: “Cuando uno descubre eso, intenta diferenciarse de su papá. No porque él haya sido malo o bueno conmigo, sino porque uno quiere ser ‘mejor’: quiere ser diferente, no quiere ser lo mismo, quiere despegarse. También le pasa Eloy, mi hijo, que no quiere ser como yo. Y está bien que así sea”.

Respecto a cómo era su casa durante su infancia, Gonzalo señaló: “Una familia de clase media. Mi papá mecánico. Mi mamá era ama de casa, pero después empezó a trabajar. Una hermana más chica. La obra también trata sobre los cambios que se dieron en relación a los vínculos en distintas épocas. Lo que hacían las madres en su momento y lo que hacen hoy. El machismo, el feminismo, la relación con la sexualidad de esos padres en distintas décadas. Hoy tenemos un desafío con nuestros propios hijos en términos de comunicación. Somos una generación que tiene que romper ese tabú heredado sobre temas que no se hablaban. Antes se escondían muchos temas para cuidar las apariencias”.

Luego, aseguró que si bien la obra es una comedia, hay temas que se abordan que son cotidianos pero también son profundos. “Yo como padre también me cuestiono y no sabría cómo manejarlos. Porque justamente somos esa generación gris que está rompiendo con esos tabúes de liberación, de expresión, de poder decir, de poder contar, pero a la vez también está criando una nueva generación en donde todos tienen la información al alcance de la mano. Estamos en esa disyuntiva constante”, explicó.

Por último, Gonzalo se refirió al auge de la industria teatral luego de la pandemia: “La industria está atravesando un momento fantástico. Ha crecido mucho. Formar parte de eso con una primera obra me pone muy feliz y orgulloso. No soy de los que se desesperanzan, sino que soy de los que creen. Soy de los que buscan el optimismo dentro de un discurso pesimista. Argentina es un país que amo completamente y creo en el amor hacia el país de uno”.

