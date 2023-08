Flor Peña y Marixa Balli recordaron cuando fueron diosas del verano en Ritmo de la Noche: “Lo tuyo fue inolvidable”

Flor Peña y Marixa Balli recordaron una anécdota cuando fueron juntas las diosas del verano en Ritmo de la Noche (Video: LAM. América)

Mientras Ángel De Brito estaba en comunicación por mensajes de audio de Whatsapp con Flor Peña, desde el estudio de LAM (América), Marixa Balli recordó una anécdota sobre su paso por “las diosas del verano” en Ritmo de la Noche, el programa que comenzó en 1991 con Marcelo Tinelli por la pantalla de Telefe. Minutos antes, la intérprete de “La Cachaca” había revelado un dato que no muchos lo sabían: “Paola Krum había pasado por uno de los clips de la producción de Marcelo”.

Enseguida, De Brito recordó que en ese momento el ciclo de Tinelli presentaba todos los domingos un videoclip de una chica sexy. “El tuyo en la playa fue inolvidable”, le dijo a Marixa adelante del resto de las angelitas. “Lo mío era para incentivar a las chicas”, respondió ella.

Así fue como rememoraron el paso de Paola Krum por ese segmento. “Fuimos todas en un micro, éramos muchas, fue muy divertido”, comenzó relatando Balli. Y continuó: “No me acuerdo bien ahora quiénes estaban, me está fallando la memoria”, lanzó entre risas.

En ese instante, la que respondió del otro lado del teléfono del conductor fue Flor Peña. “¡Sí!, fuimos juntas nosotras. Yo tenía 14 años, entonces cuando la cosa se puso sexy y sensual, como yo estaba con mi mamá, ella dijo: ‘No, mi hija no va a hacer esto’, así que terminé toda enroscada en los árboles, toda vestida de pies a cabeza y nunca lo pasaron al aire porque no le importó a nadie”, reveló ante las risas de las panelistas. “Porque como Marixa Balli creo que fue la primera en salir y la rompió toda, yo quedé como una pobre campesina. Tenía 14 yo, así que olvidate, fue un desastre”, continuó Flor con la gracia que la caracteriza. Después, agregó: “Fui echada, terminé corriendo entre árboles ahí en Gesell, fue un horror. Entre los árboles toda vestida de campesina, un horror”.

Florencia Peña recordó con Marixa Balli su paso por el videoclip de Las diosas del verano para Ritmo de la Noche (Captura TV)

Cabe recordar que la protagonista de Casados con Hijos, hace dos meses había regresado de sus vacaciones en Tulum, México, para grabar Got Talent Argentina, el programa que se estrena el próximo lunes por Telefe y que la tendrá como una de sus jurados. En ese momento, Flor sorprendió a sus seguidores con un impensado cambio de look. Según reveló, la decisión la tomó tras las intensas decoloraciones a la que exponía a su larga cabellera rubia. Luego de pasar por la peluquería, la conductora de LPA se mostró con su tono de cabello natural y significativamente más corto.

“No voy a llorar, ya lloré mucho anoche...Pero bueno, es una decisión que había que tomar...¡Qué estupidez! ¡Señora!”, se le escuchó decir a Flor en un video que compartió en su cuenta de Instagram, mientras su estilista, George Rodríguez , hacía su trabajo y le dejaba las mechas apenas un centímetro por debajo de los hombros. Minutos antes, desde sus historias, Peña había explicado la situación: “Cuando digo me lo voy a cortar el pelo, me lo voy a cortar, porque yo no me ando con chiquitas. Vamos a cortar el pelo y que Dios nos acompañe. Cortá bien, no metas tijera al pedo...Odio tener el pelo corto, pero necesito que crezca sano y fuerte”, destacó entre risueña y compungida.

Marixa Balli recordó su paso por las diosas del verano en Ritmo de la Noche (Archivo)

Sin embargo, el cabello ya luce mucho más sano y después de dos meses desde el abrupto corte, Flor ya volvió a recuperar su estilo. Con el pelo completamente lacio y otra vez hasta la cintura, producto de algunas extensiones, se la pudo ver en el backstage de las grabaciones de Got Talent Argentina.

