Viviana Canosa defendió a Lali Espósito tras su confrontación con Javier Milei

Viviana Canosa defendió a Lali Espósito (Video: LN)

La elecciones primarias celebradas el último domingo dejaron tanta tela para cortar que desde analistas políticos y periodistas hasta el mundo de la farándula siguen debatiendo y analizando los resultados y proyectando un posible escenario de cara a octubre. Y en ese contexto, muchos quisieron sentar postura, sobre todo sobre el triunfo de Javier Milei.

Uno de los cruces más comentado fue el de Lali Espósito y el candidato de La Libertad Avanza. La cantante, pese a encontrarse de gira en España, siguió con atención lo que estaba pasando en Argentina y se manifestó tras conocerse los primeros resultados. “Qué peligroso. Qué triste”, expresó manifestando cierta preocupación ante el nuevo panorama que se abre en la política nacional. Y los seguidores de Milei salieron a responderle en redes sociales.

En este panorama, Viviana Canosa tomó una postura clara y al comenzar su ciclo diario en LN+ se tomó unos minutos para referirse al tema. “Te voy a hablar de Lali Espósito, que claramente no es mi cantante favorita y muchas veces he dicho cosas de ella al aire, pero tiene todo el derecho Lali Espósito de opinar”, comenzó su relato.

Tras ello tomó un textual de la cantante en el que habla de la violencia con la que le respondieron y disparó: “Dicen que son liberales, pero son profundamente antidemocráticos. No soportan ningún tipo de crítica, y lo sé porque lo estoy viviendo en carne propia con ellos”.

“Si el Nodio te parece un montón, con esta gente en el gobierno va a ser mucho peor, lamentablemente”, agregó la conductora, haciendo referencia al Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios de prensa y plataformas digitales, lanzado en 2020 por la Defensoría del Público de la República Argentina. “La mordaza va a estar a la orden del día”, continuó, para luego referirse a la respuesta del candidato que dijo desconocer a la cantante, que definió como una “ninguneada” que ella llamaría “soberbia al palo”.

“Cuanto ego. No conocer a Lali Espósito, te guste o no, es como vivir en un frasco de mayonesa. Un ego descomunal, no sabe quién es. Le tendría que preguntar a Conan a ver si le puede responder quién es Lali Espósito”, aseguró la conductora, haciendo referencia a uno de los perros del candidato. “¿Por qué no disfrutan el triunfo que tuvieron el domingo en vez de estar tan enojados con toda la sociedad? Dejen que Lali, Tini Stoessel, vos, yo, podamos opinar. Vivimos en democracia, señores”, cuestionó. “Lo mismo que hacen con Lali, lo hicieron conmigo. A mí, obviamente, no me importa porque estoy curtida, pero no paran de bardear en redes sociales a gente como Lali. Es horrible, les digo, ser de la troupe de aplaudidores del candidato, dan vergüenza”, cerró enfática.

Javier Milei: "No sé quien es Lali, yo escucho los Rolling Stone”

El cruce entre Lali y Milei

El mensaje inicial de la cantante, publicado al conocerse los primeros resultados electorales, generó una fuerte reacción en las redes, que la acusaron de falta de conexión con la realidad argentina e incluso señalaban que vive mucho tiempo fuera del país. Frente a esto, al día siguiente, Lali volvió a referirse al tema y ratificó su postura. “No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO”, comenzó destacando.

“La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del ÚNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven, argentina, responsable, que no piensa en su ombligo únicamente”, expresó.

“Perdón, no sé quién es”, le respondió Milei al periodista Jonatan Viale en su ciclo por Radio Rivadavia, cuando le preguntó si había leído el comentario. “¿Cómo no sabés quién es Lali Espósito? Es una artista muy importante. Es una cantante, actriz. ¿En serio no sabés?”, se sorprendió a conductor. Y el economista volvió a ignorar su trayectoria: “Yo escucho los Rolling Stones”, ironizó.

