Romina Uhrig habló del resultado de las PASO: “Las propuestas de Milei son un desastre, dan escalofríos”

Romina Uhrig habló del resultado de las PASO

En la noche del martes, en el Hipódromo de Palermo se organizó un gran evento en torno a la foto oficial del Bailando 2023. El reality show de baile que conduce Marcelo Tinelli se verá próximamente por la pantalla de América y para esta ocasión fueron convocadas las parejas, los jurados y muchos invitados. Entre tantas figuras estuvo presente Romina Uhrig, la exparticipante de la última edición de Gran Hermano, quien competirá en el certamen.

“Me encontré con todos los de Gran Hermano y muchos famosos que no conocía”, le contó Romina a Ángel de Brito. La ex diputada Nacional de la provincia de Buenos Aires por el Partido Justicialista lució un espléndido vestido dorado ajustado al cuerpo y recibió el elogio tanto del periodista como también de las “angelitas” que hablaban desde el piso de LAM (América). “Como bailarina me pongo un 6. Es bastante, ¿no? Mi coach me da un 10, pero no, mentira. El primer ritmo que me toca va a ser salsa”, contó sobre sus dotes en la pista.

“¿Como llegás al Bailando? ¿Separada, de novia, con algo?”, quiso saber el conductor de LAM. “Separada y sola. No estoy con nadie. No estuve con nadie, tampoco. Soy re chapada a la antigua, además soy muy jodida. Y también le estoy metiendo a full a todo y el tiempo que tengo estoy con mis hijas”, contestó Uhrig sobre su situación sentimental luego de separarse de Walter Festa, anterior intendente del partido bonaerense de Moreno.

“¿Ya te mudaste de la casa que compartían?”, le preguntaron. “No, me dijo Walter que me quede en la casa que él se iba a conseguir algo. Se fue él. Yo quería ir más cerca del colegio de las nenas, para que sea más cómodo. Así que me arreglo como puedo”, respondió Romina. Este fue el pie para que de Brito le preguntara su opinión sobre las últimas Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 2023 (PASO) presidenciales que se celebraron el pasado domingo y en las que Javier Milei, líder del partido La Libertad Avanza, resultara el precandidato más votado.

Romina Uhrig

“No comparto lo de Milei, estoy a full con Lali”, comenzó diciendo Uhrig y trayendo a colación la opinión de Lali Espósito, la cual le valió muchas críticas por oponerse a las ideas de Milei. “Me preocupa mucho realmente. Hasta te digo que gane (Patricia) Bullrich o quien sea, pero este hombre no. Las propuestas de él, la venta de órganos, legalizacion de armas, el trabajo, salud, educación... Son un desastre”, argumentó la exdiputada. Y agregó: “Cada uno tiene sus pensamientos y sus propuestas no me gustaron, me dan escalofríos, realmente”.

En cuanto a las razones que dieron a Milei como el más votado, por encima de candidatos como Sergio Massa, Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta, entre otros, Romina dijo: “Fue un voto castigo, la gente está muy cansada, muy enojada”.

“Sé que también lo votaron muchos adolescentes que están con el tema del liberalismo. Lo vieron en Tik Tok y se sintieron identificados”, agregó. Por último, dejó un mensaje en dirección a estos jóvenes: “Yo le diría a los padres que le hablen a los hijos y los hagan recapacitar”.

Seguir leyendo: