El contundente mensaje de Lali Espósito al conocerse la victoria de Javier Milei en las PASO

Lali Espósito opinó tras conocerse los resultados de las PASO, que dieron como ganador a Javier Milei

La agenda de este último domingo en la Argentina definitivamente estuvo marcada por el devenir de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) presidenciales que se celebraron en todo el país. Pese a que está en España continuando con su gira, Lali Espósito siguió con atención lo que estaba pasando en su lugar de origen. “¿Ya votaron, che? Cuenten”, preguntó en Twitter a sus seguidores. Entre las cientos de respuestas recibió la de Moria Casán. “Por votar con ganas de penetrar la urna. Aguante la democracia. Loven reina”, le escribió la diva con su habitual desenfado.

Y horas más tarde, cuando se conocieron los primeros resultados que dieron como ganador a Javier Milei, Lali volvió a expresarse. “Qué peligroso. Qué triste”, planteó la también actriz en la misma red social, manifestando cierta preocupación ante el nuevo panorama que se abre a partir de ahora en la política nacional.

El mensaje de Lali Espósito tras los primeros resultados de las PASO celebradas en Argentina (Twitter)

Lali fue de las pocas figuras del espectáculo que se manifestaron sobre el resultado de las PASO a minutos de haberse difundido. En las antípodas de su pensamiento, Alex Caniggia dejó en claro su respaldo al triunfo de Milei. En tanto, Dady Brieva habló desde C5N, donde formó parte del panel de una emisión especial del canal, que alcanzó un gran número en el rating. “Volvamos a esto de la grieta...Porque si no, repetimos y sumamos, y yo hago: ‘Wow, wow, wow’. ¡Como dice Esmeralda Mitre! Yo digo: Cristina (Fernández) no está más y Máximo (Kirchner) debe estar en Holanda, no sé, no lo vi. A Wado (De Pedro) tampoco. Saquemos de la agenda el tema de la grieta ya. Lo venimos arrastrando como mochila y me parece que lo tendríamos que descartar ya. Yo creo que la grieta ya no existe”, dijo el Midachi.

En el plano personal, días atrás y en medio de esta misma gira europea, Lali había revivido su romance con Miguel Ángel Silvestre luego de que el actor español la besara en el escenario mientras ella cantaba. Un video que captó el momento se volvió viral y la propia argentina lo compartió en sus Instagram Stories. “Quedate con quien haga bíceps para darte un beso”, escribió sobre las imágenes.

Ni lerdo ni perezoso, su compañero en la serie de Netflix llamada Sky Rojo compartió la publicación en su cuenta y le agregó un mensaje por demás romántico, en línea con lo escrito con Lali. “Treparía mil veces para darte un beso, Julieta”, expresó Silvestre, que firmó la misiva con un romántico: “Tu Romeo”. A partir de esto, los fans de la serie se ilusionaron con que Lali y Miguel Ángel consoliden la relación amorosa de una manera más formal y obviando la distancia que los separa, dado sus respectivos proyectos laborales.

El beso de Lali y Miguel Ángel Silvestre (Instagram)

Lo del comentado beso se dio luego de que Lali le dedicara una emotiva canción a Silvestre, y ambos intercambiaron miradas cargadas de emoción, movimientos de baile sincronizados y momentos de gran complicidad. En un punto de la actuación, se pudo observar el momento en que ella se toma unos minutos para emitir unas palabras: “¿Saben a quién quiero que le den amor porque acabo de cantar su canción favorita?”,preguntó la artista al público para luego dirigirse a un costado del escenario donde se encontraba el actor con una sonrisa imborrable.

Desde hace algún tiempo, diversos medios de comunicación de varias partes del mundo han sugerido que ambos artistas podrían estar manteniendo una relación amorosa, aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido estas afirmaciones. Sin embargo, esta es la primera vez que se los ve interactuar con tal grado de cariño y cercanía en público, lo que ha avivado aún más los rumores y comentarios sobre el estado actual de su relación sentimental.

Cabe recordar que si bien nunca le pusieron un rótulo a la relación que los unía, Lali y el cantante español Rels B se dieron casi un año para compartir juntos momentos especiales. Así fue que en ese lapso de tiempo se los pudo ver en diferentes situaciones, en especial en México cuando el cantante lanzó una canción llama Cómo dormiste, en la que en el video aparecía junto a la artista argentina en un viaje por el país azteca.

El cariñoso mensaje de Miguel Ángel Silvestre para Lali (Instagram)

Así las cosas, aunque no había confirmación alguna por parte de ambos sobre una relación amorosa entre ellos, sí se los podía ver juntos. Sin embargo, con el correr de los días, dejaron de publicar fotos de la pareja e, incluso, no hubo tampoco más likes en sus redes sociales. Este detalle especialmente llamó la atención de sus seguidores, quienes siguen cada publicación al pie de la letra.

Hasta que durante la semana pasada, Lali sorprendió con una publicación en sus historias de Instagram que sus fans interpretaron que estaba destinada a su exnovio. Se trataba de un video en el que una pareja de ancianos bailaban al ritmo de una canción de Bad Bunny con mucha soltura y con movimientos sensuales, en los que se podía apreciar el perreo que hacía la mujer con el hombre que la acompañaba. Entonces, la cantante escribió sobre las imágenes: “Podríamos ser nosotros pero no te dieron los huevos”.

Seguir leyendo: