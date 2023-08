La respuesta de Lali a las críticas por su postura ante el triunfo de Milei: “La violencia con la que bardean es un reflejo de lo que votan”

Lali Espósito reflexionó tras las últimas elecciones

La jornada del último domingo en el marco de las elecciones dejó las más variadas anécdotas y reflexiones por parte de diferentes sectores del espectáculo, donde nadie quiso callar lo que pensaba y se generaron los más diversos intercambios de opiniones.

Uno de los momentos más destacados tuvo como protagonista a Lali Espósito, quien pese a que está en España en el marco de su gira, siguió con atención lo que estaba pasando en el país. Cuando se conocieron los primeros resultados que dieron como contundente ganador a Javier Milei, la intérprete se expresó: “Qué peligroso. Qué triste”, manifestando cierta preocupación ante el nuevo panorama que se abre a partir de ahora en la política nacional.

El mensaje generó una fuerte reacción de sus seguidores y acumuló en pocas horas más de 16 mil comentarios. “Lali, se ve que estás muy lejos de una casa de familia normal argentina. Donde el trabajo de cada día es lo que pone el pan en la mesa y donde el modelo político de las últimas décadas los empobrece cada día más. Lo peligroso es que tus hijos no coman”, plantearon algunos usuarios, que también le recomendaron que “siga cantando”. En la misma línea, otro internauta agregó: “Peligroso es cualquier cambio, pero triste es la gente que muere de hambre. Triste es que te maten por un celular y salgan en 12 horas. Triste es como entran las drogas al país. Triste es lo que se vive todos los días en el país”.

El mensaje de Lali Espósito respondiendo a las críticas que generó su comentario sobre el triunfo de Javier Milei

Teniendo en cuenta esas reacciones en su contra, en las primeras horas de este lunes volvió a referirse al tema al dejar más en claro su postura: “No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO”, comenzó destacando, ya que su primera intervención sobre el tema recibió críticas repetidas por varios de sus seguidores, que giraban en torno tanto a su falta de conexión con la realidad argentina e incluso señalaban que vive mucho tiempo fuera del país.

“La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del ÚNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente”, expresó, al ser una de las primeras figuras del espectáculo que se manifestaron sobre el resultado de las PASO a minutos de haberse difundido.

El primer mensaje de Lali Espósito tras los resultados que daban como vencedor a Javier Milei

Para finalizar, aclaró en la red social donde cuenta con más de 7 millones de seguidores: “Podría no opinar nada, obvio. Es lo más ‘cómodo’, pero no soy así. Así que... ¡Si! Para mi es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos”.

En tanto, Dady Brieva habló desde C5N, donde formó parte del panel de una emisión especial del canal, que alcanzó un gran número en el rating. “Volvamos a esto de la grieta...Porque si no, repetimos y sumamos, y yo hago: ‘Wow, wow, wow’. ¡Como dice Esmeralda Mitre! Yo digo: Cristina (Fernández) no está más y Máximo (Kirchner) debe estar en Holanda, no sé, no lo vi. A Wado (De Pedro) tampoco. Saquemos de la agenda el tema de la grieta ya. Lo venimos arrastrando como mochila y me parece que lo tendríamos que descartar ya. Yo creo que la grieta ya no existe”, dijo el Midachi.

En las antípodas de esos pensamiento, Alex Caniggia dejó en claro su respaldo al triunfo de Milei.

