Moria Casán: “Yo pongo mi energía en Sergio Massa, creo en él por todo el trabajo que está haciendo”

Moria Casán: "Yo pongo mi energia en Sergio Massa, creo en el por todo el trabajo que esta haciendo" (Video: LAM, América)

Este martes por la noche en el Hipódromo de Palermo se realizó un evento para armar la foto del Bailando 2023, en la previa a su inicio. Marcelo Tinelli está de vuelta con su ya clásico certamen, que esta vez se emitirá por la pantalla de América, y reunió a los competidores y el jurado, además de prensa e invitados. Entre tantos, resaltó Moria Casán, quien nuevamente se sentará en el estrado de quienes calificarán las performances de las distintas parejas.

“Veo buena energía, una dinámica nueva. Estoy convencida de que estamos en una nueva era. Igual, hay que estar en la pista, hay que conocer a la gente. Siempre un reality, los bailes, todo, es bravo un show de estas características. Porque están los bailarines profesionales, los que ensayan todos los días, los que no son profesionales, los que vienen por primera vez...”, definió la diva en diálogo con Ángel de Brito. Enfundada en un plumaje rosado y fiel a su legendaria “lengua karateka”, Moria anticipó cuál será su temperamento en la competencia: “Yo nunca soy tranqui, no te olvides de que yo soy un gran puto. Soy vehemente, soy impetuosa y sé de lo que hablo. Estudié muchos años danza y sé cuando falla una piernita. Pero valoro la actitud muchas veces, porque no todos son bailarines profesionales”.

Este miércoles 16, la diva cumplirá 77 años y anticipó cómo lo celebrará. “Mañana es mi cumple. Lo festejo en el teatro. Y después me voy a cenar con Sofía Gala, a la casa de ella, y con mis nietos. En general me gusta irme cuando es mi cumpleaños. Pero me agarra en una época de mucho trabajo, ya viajé mucho. (Fernando) Galmarini también va a la casa de Sofía”, contó. “¿Van todos los Massa?”, quiso saber De Brito. “Nooo, a ellos los veo muy de vez en cuando porque están muy ocupados”, dijo Casán. A partir de esto, el periodista le preguntó cómo vio el resultado de las elecciones PASO celebradas el pasado domingo, en las que Javier Milei fue el candidato presidencial más votado.

“El resultado no me asombró porque era algo previsible de que iba a haber algo diferente. Y no me fijo en Milei, yo me fijo en el actual ministro. No es porque no me atraiga Milei, yo no me fijo en el adversario. Yo no pongo mi energía ahí. Si pongo mi energía es en Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía. Creo en él por todo el trabajo que está haciendo, más allá de todo. Porque dio tres vueltas al mundo para conseguir guita, después de la pandemia, Covid, sequía... más cosas no pudieron pasar. Entonces, hay que hacer un gran trabajo”, opinó la diva.

Moria Casán

“No me fijo en el dolar, mi amor, porque yo no cobro en dólares”, le contestó a de Brito quien le había preguntado su opinión del valor de la divisa norteamericana. “Me gusta que esté explotado así si tengo que pagar cosas, cambio mejor. A mi me sirve, mañana tengo que pagar una cuota difícil”, ironizó la diva.

El periodista además le preguntó por cómo atacaron a Lali Espósito tras dar su opinión del resultado de las elecciones. “Me parece un horror, me parece que atrasa y me parece que los pocos que la putearon no le llegan ni al mínimo pendejo que tenga sin depilar a Lali Espósito, que tiene millones y millones de seguidores, una mina que no tiene ningún padrinazgo, que la revienta en todos lados. Y realmente que la recontra succionen. Y para eso hicimos ‘Quienes son’, el tema para los haters”, contestó Moria.

“A mi no me llega ninguna puteada porque no sé quiénes son. No me engancho ni con lo bueno ni con lo malo”, cerró.

