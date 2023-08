Las fotos de las vacaciones en la nieve de Nicole Neumann y Manu Urcera, esta vez sin sus hijas y antes del casamiento

Nicole Neumann practicó un poco de snowboard en San Martín de los Andes (Video: Instagram)

Antes de concretar su boda, Nicole Neumann y José Manuel Urcera se fueron de vacaciones a San Martín de los Andes. En sus redes sociales, la pareja compartió algunas postales de esta especie de luna de miel previa que disfrutaron entre la nieve.

Desde el comienzo de este romántico viaje, cuando se estaban por embarcar en el avión, Nicole comenzó a publicar fotos alusivas en su cuenta de Instagram como para ir entrando en el clima. Tras esto, se mantuvo por algunos días alejada de las redes sociales como para disfrutar a pleno del descanso. Y ahora reapareció mostrando parte de lo que fueron estos días. “Un resumen de mis días pasados en la nieve”, escribió como epígrafe de un álbum de fotos en el que se mezclaban fotos de la pareja muy acaramelada con los típicos paisajes de ensueño que regala la Patagonia argentina en invierno.

Además, Neumann también publicó un video en el que se la ve muy hábil arriba de una tabla practicando snowboarding en un impactante entorno de bosque nevado. Entre los looks que la modelo lució en la nieve, se destacó uno compuesto por un pantalón rosa junto con una campera blanca. Y también otro en el que se mostró con una campera verde, cuello para protegerse del frío, junto con unos clásicos pantalones negros.

Románticos y en la nieve, Nicole Neumann y Manuel Urcera antes de su boda (Fotos: Instagram)

Pese a lo bien que la pasaron, el comienzo de la travesía no resultó como lo esperaban, ya que un incidente revelado al subir al avión generó un paso de comedia que Nicole compartió con sus seguidores. “Miren cómo terminé viajando. Arranqué 6.15 de la mañana, me llené de abrigo, otra campera, un chal acá en el cuello porque encima arranqué media congestionada y dije ‘estoy divina, sigo mi viaje así’”, relató la modelo y panelista al detallar los pormenores del inicio de la jornada que culminó en un incidente insospechado.

Tras ello, explicó: “Hice 500 mil cosas, médico, uniformes, colegio dos veces. En el medio, un desayuno... A todo esto eran las 10 y media de la mañana. Finalmente llegué a Capital, 30 kilómetros manejando”. Sin dudas, una jornada cargada de compromisos que provocó que su mañana fuera enteramente dedicada a distintos trámites previos al vuelo.

El accidente fashion de Nicole Neumann (Video: Instagram)

“Me subo al avión, me saco la campera y descubro esto. Así venía viajando. ¡Qué vergüenza! Bueno, igual ya estoy más allá del bien y del mal, no me da tanta vergüenza, pero ahora que lo miro, es fuerte. Habrán pensado que es la nueva tendencia”, reveló, al instante de mostrar su pantalón engomado negro completamente roto en la zona de la entrepierna. Pese al mal momento vivido, no dudó en subir un video en su cuenta de instagram para explicar lo ocurrido, mientras una risa se marcaba en su rostro.

Los últimos días, la modelo y el corredor, que celebrarán su casamiento el próximo 8 de diciembre, el Día de la Virgen y ya habían mandado las invitaciones para la boda en mayo pasado, hicieron una nueva tarjeta con un cambio en la locación de la fiesta.

“Nada es absoluto. Todo se cambia. Todo se mueve. Todo evoluciona”: es la frase elegida por la pareja para anunciar que llevarán a cabo la celebración en Exaltación de la Cruz, una localidad bonaerense en la que se casaron varios famosos, como Jorge Lanata con Elba Marcovecchio y Stefi Roitman con Ricky Montaner. Las mencionadas parejas realizaron la fiesta en el Dok Haras.

