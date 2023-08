La prima de la madre de Luis Miguel confirmó la teoría de Luis Ventura: “Es la que está internada”

La prima de la madre de Luis Miguel asegura que está en la Argentina (Video: A La Tarde, América)

Lorena Della Torre es hija de un primo hermano de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel. Conoció a la mujer, a la que entre otras cosas su padre le enseñó a andar en bicicleta, cuando era apenas una niña. Y no tiene ninguna duda de que es la misma que en la actualidad se encuentra internada en el Hospital Moyano bajo el nombre de Honorina Montes. De hecho, cuenta que la visita con asiduidad y que, la última vez que la vio, fue el pasado sábado 29 de julio, horas antes de que el intérprete de “Cuando calienta el sol” arribara a la Argentina para ofrecer una serie de show en el Movistar Arena.

El encargado de descubrir el lugar en el que se encontraba la supuesta mamá de El Rey de México, a quien muchos daban por muerta, fue ni más ni menos que Luis Ventura. El periodista la encontró hace unos años mendigando en el barrio de Monserrat y, en 2018, la entrevistó para Infama, luego de lo cual la mujer fue llevada al neuropsiquiátrico. Y, según asegura, sería el propio cantante quien estaría detrás de todo esto. Teoría que la prima segunda de Basteri, que este martes visitó el piso de A La Tarde, confirma.

Después de asegurar que la mujer que ella visita en el hospital es la mamá del artista, Della Torre contó que se enteró de su paradero “en 2019, cuando a ella la encuentran en situación de calle y ante una entrevista hecha por Luis es llevada esposada por policías a este nosocomio”. ¿Qué es lo que la hace pensar que es, realmente, la mamá de Luis Miguel? “Sus relatos. No es, solamente, lo físico. Porque si la ves y la comparás con mi abuela, la verdad es que tienen mucho parecido. Pero, más allá de todo eso, conoce intimidades que si no fuera ella sería imposible que las supiera”, explicó Lorena.

Luis Miguel junto a su madre, Marcela Basteri

Y luego contó cómo fue su acercamiento a la mujer. “Está en un hospital público al que uno puede entrar sin registrarse. Hoy, pido hablar con ella, directamente. Pero la primera vez entré con mis primas que ya habían ido, yo fui la última que me incorporé. Entonces llevé a mi mamá, porque las dos se conocían. En ese momento, ella no permitía que nadie se acercara ni que la tocaran. Sin embargo, cuando entramos a la habitación y se vio con mi madre se dio una cosa única”, recordó.

Según explicó Della Torre, en la actualidad la mujer no tiene demasiada conciencia del presente, pero entonces vivió un momento emocionante al reconocer a quien fuera la esposa de su primo. “Se miraron y se fundieron en un abrazo. A nosotros nos habían dicho que no la llamáramos por su nombre, pero mi mamá de los nervios le empezó a decir ‘Marcela’. Y ella en ningún momento se enojó ni dijo que no era ella. Fue mágico ese encuentro”, contó.

En ese momento, Ventura acotó que a esta altura la supuesta Basteri tenía “algunos desvaríos” generados por “su edad y su cuestión neurológica”, por lo que sus familiares la estaban acompañando en silencio. “No es conveniente que un día recobre la memoria y cuenta todo lo que pasó”, advirtió el periodista. Entonces Della Torre confirmó que la mujer no reconocía a Luis Miguel en la actualidad, pero sí al de la infancia. Y que contaba anécdotas de su juventud que solo Marcela podría conocer.

“Mi mamá no la veía desde que se fue de Mar del Plata, supuestamente, para casarse con Luis Rey. Fueron muchos años. Pero la contextura física era la misma y, cuando la abrazó, sintió que estaba abrazando a Marcela”, señaló Lorena. Y dejó en claro que “desde el día uno” quieren hacerse un ADN, pero nunca se lo permitieron porque está ingresada con otro nombre y, según dio a entender Ventura, hubo una sentencia con un dudoso estudio que arrojó un resultado negativo por lo que no tienen derechos sobre ella.

