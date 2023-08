Charly García recibió el alta médica y compartió una foto desde su casa: “Gracias a todos por preocuparse”

Charly García

Este martes por la tarde, Charly García confirmó a través de redes sociales que ya se encuentra en su casa, luego de haber estado internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y el Tratamiento en Recoleta desde el pasado sábado 12 de agosto. El músico publicó un mensaje para su público y se mostró muy sonriente.

“¡Ya en casa! Gracias a todos por preocuparse. SNM”, escribió el compositor de 71 años. El creador de Say No More había llegado a la guardia durante el fin de semana y los médicos decidieron dejarlo en el nosocomio hasta poder evaluar los resultados de los estudios, habían señalado en ese momento fuentes ligadas a la compañía discográfica Sony a Teleshow.

Las primeras versiones sobre la salud del músico las dio en horas de la mañana del sábado Ángeles Balbiani en Vivo el Sábado, por A24. “Hoy fue Charly a hacerse unos estudios de rutina. La realidad es que siempre está resguardado por su mujer, Mecha, que lo acompaña a todos lados. Y, una vez que llegó al Instituto del Diagnóstico, decidieron dejarlo internado para hacer una cantidad de estudios. Y están a la espera de los resultados”, comenzó diciendo la periodista.

La publicación de Charly García desde su casa

Y explicó: “La decisión fue adelantar los chequeos porque no lo encontraron en un buen estado. Si bien está fuera de peligro, decidieron que Charly se quedara para no moverlo demasiado y que no tenga que hacer demasiadas visitas al médico en los días que siguen. La realidad es que no están tranquilos hasta que no tengan los resultados. Una vez que los tengan, sabrán si se va a quedar a dormir o no en el sanatorio o si va a volver a su domicilio”.

A fines de junio, en el programa La cruel verdad de la misma señal, Esteban Trebucq había dado a conocer una alarmante versión acerca del estado de salud de García. “Hay mucha preocupación en el entorno de los músicos que lo quieren tanto a Charly (...). Los que lo han visto en los últimos días cuentan que casi no habla ni camina. Su entorno, que está muy preocupado por todo esto, trata de que muy poca gente se acerque”, comenzó contando.

Y siguió: “Lo visitaron y lo vieron algunos músicos muy conocidos, que no voy a nombrarlos. Una persona que lo quiere muchísimo me dice que, en estos días, su estado es muy parecido a lo de (Diego) Maradona... Esperemos que no tenga el mismo desenlace, por Dios”.

Sin embargo, personas allegadas al cantante le aseguraron a Teleshow que estas versiones no eran ciertas. “No pasó nada, nada de eso que dijeron es verdad”, señalaron. Y aseguraron no sufrió ningún nuevo achaque en su salud y que está “como siempre”, a la vez en que admitieron que su movilidad “es reducida” y que se maneja en silla de ruedas, tal como se vio en las últimas apariciones públicas del ídolo. Una de esas fue el pasado 22 de octubre de 2022, cuando el músico festejó su último cumpleaños en un bar de Palermo.

Es sabido que desde hace algunos años, García sale poco de su departamento y que pasa mucho tiempo en su habitación realizando al menos dos de sus actividades favoritas: haciendo música y mirando películas. Hace un par de meses, su mujer Mecha Iñigo publicó en sus Instagram Stories una foto del artista. “Charly viendo Blondi de Dolores Fonzi”, escribió en referencia a la ópera prima de la actriz. Por su parte, Rosario Ortega había llevado tranquilidad a los fans publicando: “Charly está tranquilo, mirando una peli, nada cambio en estos días”.

