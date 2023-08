Los looks del Bailando 2023, en la mirada de un especialista: aciertos, errores y aplazos

¿Acorde a la ocasión? Así vistieron las famosas para la foto del Bailando 2023

Cada vez falta menos para el regreso de Marcelo Tinelli a la Televisión Argentina con su clásico ciclo: el Bailando 2023 que esta vez se emitirá por la pantalla de América TV. Así fue cómo en la noche del martes se hizo la presentación oficial del ciclo en donde se reunieron en el Hipódromo Argentino de Palermo las figuras convocadas para deslumbrar en la pista y conquistar al jurado que estará compuesto por Marcelo Polino, Ángel de Brito, Pampita y Moria Casán.

Estilo gala y con temática de fiesta, las figuras convocadas para este año eligieron sus respectivos looks para deslumbrar a la prensa y para hacer el primer encuentro presencial con el conductor, sus rivales y el jurado.

En ese marco y en diálogo con Teleshow, el reconocido diseñador Benito Fernández analizó los looks de las famosas y dio su visión al respecto.

Flor Vigna

Flor Vigna en la foto del Bailando 2023 (RS Fotos)

“Me encanta, está divina, el jean me parece que esa es como la textura que se va a venir de la temporada. Tal vez para la foto de esto, por ahí hubiese puesto algo más de brillo, pero se la ve divina. Me gusta mucho el make-up y el pelo”, aseguró Benito. La bailarina y cantante confesó en sus redes sociales que no tenía nada preparado para el evento así que optó por ponerse un pantalón dado vuelta y jugar con eso.

Moria Casán

Moria Casán en la foto del Bailando 2023 (RS Fotos)

”Me gusta, es la Barbie argentina. Me encanta el look para la llegada, pero bueno, supongo que la foto la hizo con lo que viste abajo“, reconoció el diseñador sobre el tapado que usó Moria para llegar al salón y agregó: “Me parece que queremos siempre verla sexy a nuestra reina”, sumó.

Lola Latorre

Lola Latorre en la foto del Bailando 2023 (RS Fotos)

La hija de Diego y Yanina fue una de las más jugadas y optó por un vestido que mostraba mucha piel para dejar lucir su bronceado, ya que volvió hace unos días del verano europeo. “Una bomba, súper sexy, juvenil, moderna, canchera. Me gusta la apuesta que hizo y está divino el total look”, confirmó Fernández.

Coti Romero

Coti Romero en la foto del Bailando 2023 (RS Fotos)

“Me gusta mucho el vestido como le queda, me gusta la transparencia, el escote de la espalda. Tal vez hubiese elegido otro color para que dé más verano, pero se la ve súper linda”, aclaró sobre la ex participante de Gran Hermano.

Lourdes Sánchez

Lourdes Sánchez en la foto del Bailando 2023 (RS Fotos)

Sobre la bailarina, el diseñador analizó: “Me gusta, me gusta cuando se la juega así Lourdes, me gusta mucho cómo le queda el color, la morfología del vestido, cómo combinó con las sandalias, se la ve súper linda y me encanta que sea sexy pero que no haya abusado de eso. Y los guantes es una tendencia obviamente de la colección que viene”.

Pampita

Pampita en la foto del Bailando 2023 (RS Fotos)

“Pampita diosa todo: el pelo, el maquillaje, como arma todo el look completo, ese corset. Por ahora es de los looks que más me gustaron. Se la veía elegante, sexy y bueno también ella sabe que es jurado y que tenía que ir de una manera diferente y me parece bien que no haya ido por las transparencias o cosas más vistas, me encanta”, reconoció Benito Fernández.

Romina Malaspina

Romina Malaspina en la foto del Bailando 2023 (RS Fotos)

“Me parece que está correcta, me parece que la red es como lo que se está usando, me gusta así el total look, está correcta”, sostuvo el diseñador sobre el outfit de la influencer.

Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia en la foto del Bailando 2023 (RS Fotos)

“Lo que más me gusta es el make up y el pelo, que se jugó a hacer algo diferente. El corset es algo que ya tiene incorporado y que está de moda, y que viene pegado con todo esto a la música así que me gusta, me parece que está bien. Tal vez yo hubiese puesto un tajo pero bueno eso es un criterio muy personal”, se sinceró Fernández sobre el consejo que él le hubiera dado a la mediática, aunque aprobó la elección.

Camila Homs

Camila Homs en la foto del Bailando 2023 (RS Fotos)

Por último, el diseñador analizó el vestuario de la modelo y ex de Rodrigo De Paul: “Me gusta el escote, me gusta que sea corset, que tenga el tajo, se la ve divina. Yo tal vez no hubiese optado por negro porque a veces empasta con los hombres. Pero se la ve divina, la verdad que me encanta, me parece que está sexy y para una alfombra roja así está bueno ir bien arriba”, concluyó el diseñador.

