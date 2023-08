Bailando 2023: las perlitas y lo que no se vio de la foto oficial de Marcelo Tinelli y todos los participantes

La presentación oficial de Bailando 2023 (Franco Fafasuli)

Con el color, el brillo y la diversión que caracteriza al ciclo de Marcelo Tinelli, en la noche del martes se hizo la presentación oficial de Bailando 2023. Bajo un cielo casi primaveral. - la temperatura acompañó toda la velada con cálidos 20 grados, inusuales para mediados de agosto en la ciudad de Buenos Aires - se reunieron en el Hipódromo Argentino de Palermo las figuras convocadas para bailar en la pista que este año saldrá desde la señal América junto al conductor del programa.

A partir de las 18,30 los participantes comenzaron a desfilar por la alfombra roja, ubicada en la entrada del lugar, debajo de las imponentes escalinatas que llevaban a los salones en donde más tarde se tomaron las fotos oficiales de cada figura y luego, la clásica toma grupal. Los primeros en llegar fueron Tomás Holder y Martín Salwe - que saludó a todos los fotógrafos que lo esperaban del otro lado del vallado - junto a Milett Figueroa, su compañera de equipo. A los pocos minutos arribó Constanza Coti Romero, enfundada en un vestido largo negro y, según reveló, eligió ese color porque “es el más elegante”. En ese instante bajaron por las escaleras las diez bailarinas que acompañarán a Marcelo vestidas con minifaldas plateadas, tops negros y camperas cortitas al tono.

Luego, fueron acercándose Mónica Farro, Eva Bargiela y Juliana Díaz, La exhermanita, en diálogo con Teleshow contó lo emocionada que está de entrar a la pista. “Tengo una mezcla de emociones, siento que le estoy poniendo todo para hacer lo mejor posible. Me siento contenta y también muy contenida por mi pareja de baile”.

Marcelo Tinelli con Pampita Ardhoain y Ángel De Brito en la presentación de Bailando 2023(Franco Fafasuli)

Más adelante, pasaron por la alfombra roja Brian Sarmiento, Flor Vigna, Lali González y Lola Latorre. Los productores históricos de Tinelli, Pablo Chato Prada y Federico Hoppe le contaron a Teleshow que finalmente el programa comenzará a fines de agosto. “La fecha de inicio será el lunes 28 de agosto y saldrá en el horario apenas termina LAM, el ciclo de Ángel De Brito. Y la fecha de finalización será después de enero”, aclararon. En cuanto a la elección de las parejas de este año, contaron que se buscó y se analizó mucho el estilo de cada participante. “Siempre la idea es que haya variedad de géneros, siempre fuimos muy abiertos a que hayan deportistas, bailarines, cantantes”. Por otra parte, se mostraron muy contentos de arrancar el ciclo por la pantalla del canal palermitano. “Estamos con muchas expectativas con el cambio de canal, si me preguntan qué número de rating esperamos no puedo responder porque la verdad es que podemos esperar todo tipo de números. Volvemos a hacer el Bailando que hicimos siempre y que no pudimos hacer cuando arrancó la pandemia, con público y en vivo”, respondió Hoppe.

Moria Casán en la presentación de Bailando 2023 (Franco Fafasuli)

Entre tanto color, la velada se iluminó cuando hizo su entrada Moria Casán. De fucsia, la diva eligió un vestido con plumas sobre unas calzas al tono. En diálogo con Teleshow, contó cómo se siente con este regreso tan esperado. “Este regreso para mí es una nueva era, no se puede comparar nada con lo anterior, con nueva gente y vamos a ver cómo se comportan en la pista. porque el show hay que hacerlo con el timing de la pista. Yo no me fijo antes en los participantes, ni quiero saber quiénes son, me gusta sorprenderme junto con el espectador”, destacó. Y continuó: “En la pista puede cambiar todo, sobre todo en este show que van a haber algunas nuevas reglas. Lo único que pido es contacto visual, si un chico cuando yo le hablo está mirando otra cosa, entonces le hablaré a la cámara y al público, que es el verdadero espectador”. También se refirió al cruce entre Lali Espósito y Milei: “Me parece que atrasa, Lali es una chica con millones de seguidores, para eso hicimos el ‘quiénes son?’, justamente para los haters”.

Coki Ramírez saludó a Marcelo Tinelli en la presentación oficial de Bailando 2023 (Franco Fafasuli)

Mientras tanto, los invitados pudieron recorrer los salones en donde estaban ubicadas unas islas de tragos, vinos, cervezas y bebidas sin alcohol, junto a una mesa con sandwiches de ternera, pizzas y empanadas. Luego, los mozos sirvieron cazuelas de arroz con champignones. De postre: helados en palitos de todos los sabores.

Al mismo tiempo, las figuras fueron pasando por uno de los salones para tomarse las fotos oficiales juntos a sus parejas de baile y también en forma individual. Estaban dispuestos dos sectores, uno donde el fotógrafo le sacaba la toma más clásica y otro que consistía en una plataforma giratoria, donde el famoso se ubicaba sobre ella, y con un dispositivo que tiraba aire, se asemejaba al viento en la cara. En esta oportunidad, la actriz Lali González se trastabilló cuando la plataforma comenzó a girar, pero afortunadamente enseguida pudo mantener el equilibrio y continuar con la toma de fotos.

Presentación oficial de Bailando 2023 (Franco Fafasuli)

Pasadas las 20, llegó el resto del jurado: Pampita Ardohain y Marcelo Polino. Pampita fue una de las más cálidas a la hora de saludar a todos, incluso se sacó selfies con las mozas que le pidieron las instantáneas. Cabe destacar que Ángel De Brito hizo su programa LAM desde allí. Y finalmente, llegó Marcelo Tinelli. De traje negro con moño al tono sobre una camisa blanca, el conductor brindó entrevistas a todos los medios presentes y mientras estaba al aire de Intrusos (América) llegó Coki Ramírez, con quien se saludó con un abrazo y entablaron un juego cómico entre ambos. La cordobesa le acercó una frutilla con su mano y él la tomó enseguida con la boca.

Una de las sorpresas de la noche fue la llegada de Noelia Pompa, la joven que logró el título de bicampeona en el Súper Bailando. En diálogo con Teleshow, explicó cómo fue su acercamiento al reality en esta oportunidad. “Cuando volví de España, Marcelo se enteró que yo estaba acá y me llamó. Yo creo en las causalidades y no en las casualidades”, comenzó diciendo la cantante. “Evidentemente tenía que estar en el Bailando este año, pero la verdad es que ni zapatos a medida tengo”. Luego, reveló que está atravesando un profundo cambio en su vida. “Vengo un poco así, improvisando, desde hace algunos años, y sentí que tenía que estar cerca de mi gente y de mi tierra, estuve 7 años afuera y creo que busco ahora lo que me dice mi corazón, me quedaré hasta que me tenga que quedar. Estoy en una búsqueda espiritual muy fuerte y acá desde ya hay muchas respuestas, pero en Italia y en España también, así que seguramente me vuelva en algún momento”, confesó.

Camila Homs se tomó las fotos oficiales de Bailando 2023 (Franco Fafasuli)

Mientras los participantes más rezagados se tomaron las últimas tomas oficiales, el resto pudo esperar en sectores de livings. En uno de ellos, las más divertidas fueron Camila Homs y Lali González. En cuanto a los exintegrantes de Gran Hermano, Juliana y Coti estuvieron conversando juntas un rato y luego la santafesina fue a saludar a su amigo, Conejo, que no se acercó en ningún momento a su exnovia. Por su parte, Romina Uhrig continuó firme en su postura de mantenerse lejos de Coti, con quien se llevó mal adentro de la casa y al parecer, continuará igual durante el certamen de baile.

Ya cerca de las 23, todos las figuras se pararon en las escalinatas frente a la pista de carreras del Hipódromo y con el fondo del edificio se tomaron la foto oficial, con Marcelo a la cabeza, que dará el puntapié inicial al Bailando 2023.

