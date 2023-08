Camila Homs reveló qué haría si en el Bailando 2023 le toca una canción de Tini Stoessel

Cami Homs reveló si bailaría un tema de Tini Stoessel

Camila Homs está pasando por un excelente momento a nivel personal y laboral. Además de estar en pareja con José Sosa, se prepara para debutar en el Bailando 2023, el ciclo de Marcelo Tinelli que debutará el próximo lunes 28 de agosto en el prime time de América.

Este martes se realizó la foto general de los integrantes del programa en el Hipódromo de Palermo. La modelo tuvo una charla con el conductor de LAM, Ángel de Brito, quien se desempeñará como uno de los jurados del certamen con Marcelo Polino, Pampita Ardohain y Moria Casán.

“Se me pasaron un poco los nervios. Venía en el auto con las maripositas en la panza. Hacía un montón que no me pasaba. Así que eso habla súper positivo”, aseguró la expareja de Rodrigo De Paul. El jugador de fútbol que ahora está soltero luego de anunciar su separación de Tini Stoessel.

Camila Homs

“¿Cómo viene el baile?”, le consultó De Brito. “El baile viene muy bien. La verdad que me vengo sorprendiendo. Ensayo tras ensayo”, le respondió Homs. Fiel a su estilo, el conductor aprovechó para hacerle una pregunta incisiva:“¿Qué hacés si te toca un tema de Tini?”. Camila aseguró sin titubear: “Se baila igual”.

Cabe recordar que el 1 de agosto, Stoessel y De Paul anunciaron su separación. “Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, decía el comunicado que ambos compartieron a través de su cuenta de Twitter.

En la televisión, Homs se mostró firme en su postura de no querer hablar al respecto primero “por respeto a su ex” y segundo porque tiene un bozal legal que le impide hacerlo, de todas formas fue bastante contundente en sus respuestas y dio declaraciones importantes. En un momento de la entrevista, Pamela David le preguntó en Desayuno Americano por los supuestos audios que Camila le había mandado a Tini insultándola.

“Sí, fue por un momento muy puntual. Obviamente, no lo voy a decir, pero me enojé muchísimo”, sostuvo Homs confirmando el episodio aunque no dio detalles específicos del conflicto. “¿Tuviste oportunidad de conversar con Tini, de escribirle algún mensaje? ¿Tuviste interés? La relación con la pareja del padre es importante para los hijos”, insistió Pamela David, conductora del ciclo de América. Y Camila respondió contundente: “No, pero tampoco compartieron mucho con mis hijos”, sentenció.

También durante la entrevista le preguntaron a Cami Homs si se arrepentía de haber relacionado de esa forma y también por el video que se filtró de ella en Uruguay arengando a la gente para que continúen con los cánticos en contra de Tini Stoessel. “Sí, me arrepiento de haber dicho cosas de más, porque fue en un momento de angustia”, sostuvo.

Incluso se la pudo ver mucho más relajada hablando del tema. “¿Cuándo salís de fiesta bailás sus canciones?”, le consultaron a la modelo quien aclaró: “Sí, obvio los re bailo. Son temones”, contestó con buena onda. Luego le preguntaron si iría a un concierto de Tini a lo que Homs aclaró: “Es como mucho capaz. Imaginate, llego a aparecer en un recital y capaz me linchan. Los fanáticos son como pesados”, cerró.

