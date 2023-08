La curiosa reacción de Zaira Nara al saludo de cumpleaños de Wanda: “Me hiciste reír”

La divertida reacción de Zaira Nara al saludo de cumpleaños que le hizo su hermana Wanda

Este martes 15 de agosto, Zaira Nara está cumpliendo 35 años y en las redes sociales sus fanáticos, familiares y amigos se proclamaron para desearle un espectacular día. Actualmente la modelo se encuentra en Buenos Aires con sus hijos Viggo y Malaika, luego del lujoso viaje que hicieron a Ibiza donde disfrutaron de la playa y el verano europeo, realizando su trabajo como modelo.

Naturalmente, una de las personas que se proclamó al respecto fue Wanda, su hermana, quien a través de sus historias de Instagram subió una selfie cuando ella estaba rubia y le dedicó unas palabras a la modelo. “Feliz cumple a la más hermosa de todas: mujer, mamá y hermana. Sos más hermosa por dentro que por fuera y eso es demasiado”, comenzó diciendo la conductora de Telefe. Cabe destacar que actualmente Wanda está en Estambul junto a sus hijos y su marido Mauro Icardi quien desarrolla su carrera en el Galatasaray por lo que no podrá acompañar a su hermana de manera presencial, pero sí lo hace desde la virtualidad y por videollamadas.

“Tus valores te hacen única. Estoy orgullosa de cómo creciste profesionalmente. La maldad y la envidia son inevitables pero estaré siempre ahí para cuidarte. Te amo”, siguió Wanda en su mensaje con una indirecta para los haters o con un mensaje para entendidos ya que eso lo subió de manera pública. A esta foto, Zaira le contestó: “Jajajaj. Me hiciste reír, te amo”, sostuvo divertida y agradecida por el saludo y a la espera de un pronto reencuentro en Argentina.

Wanda Nara utilizó sus redes sociales para saludar a su hermana que está cumpliendo años (Instagram)

Nora Colosimo, la madre de las Nara, también utilizó esta misma red social y dejó en sus historias una imagen de Zaira cuando era una niña para saludarla en este día tan especial. “Muy feliz cumple a esta bebita hermosa que así será siempre para mí. Hoy una gran y poderosa mujer. Te amo tanto nena”, agregó dedicándole unas cariñosas palabras a su hija. Por su parte, ella compartió la foto y le contestó: “Mamita linda de mi corazón te amo”.

El mensaje de Nora a su hija Zaira en Instagram

Otra de las famosas que saludó a Zaira fue la modelo y panelista Luli Fernández. “Feliz cumple amiga mía. Te quiero y te admiro. Si la gente supiera que todo lo linda que sos por fuera ni se compara a lo que sos como persona, te adorarían aún más. Deseo solo cosas lindas para vos”, reconoció.

El mensaje de Luli Fernández para Zaira (Instagram)

Además, Luli agregó: “No se si salimos muy bien o muy mal. No me queda claro, pero ese look te queda tan regio que lo subo igual”, sostuvo compartiendo una foto de ambas en un evento. “Jajajaj amiga sos tan linda tan linda. Agradezco en este ambiente conocer a alguien tan generosa como vos. Te quiero y mucho”, concluyó Zaira feliz por el mensaje que le dejó la influencer.

Otro saludos público a la modelo que llamaron la atención de los seguidores fueron los de Kennys Palacios, el estilista y mano derecha de Wanda, que le deseó lo mejor para su día. También se sumó el conductor Leandro Chino Leunis, quien posteó una foto de cuando compartían pantalla en Morfi, ambos con sus respectivos uniformes. “Feliz día, queridísima amiga”, escribió quien actualmente encabeza Poco correctos por El Trece.

