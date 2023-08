Elecciones PASO 2023: así reflejó la televisión abierta y el cable los primeros resultados de los comicios

Asi reflejaron los canales de television los primeros resultados de las PASO 2023 - El trece

Este domingo se celebraron las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) presidenciales en todo el país y los canales de televisión, tanto del aire como del cable, mantuvieron una extensa cobertura durante la jornada. A las 22.38 se difundieron los primeros datos oficiales del sufragio, con un 61% escrutado, luego de que Julio Vitobello -secretario General de la Presidencia- anunciara que los datos ya estaban disponibles para ser consultados. Así lo reflejaron las distintas señales.

El Trece contó con Jorge Lanata en una edición especial de su ciclo PPT, analizó los resultados con una mesa compuesta por María Julia Oliván, Luciana Geuna y Nicolás Wiñazki, entre otros. “Por favor, hablen de a uno que no se entiende lo que estamos diciendo”, pidió el conductor ante el análisis de los datos en los distintos distritos, con el foco puesto en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Luego le dieron paso al bunker de Unión por la Patria, donde habló Agustín Rossi, precandidato a vicepresidente en la lista de Sergio Massa.

En TN, Diego Sehinkman, Nelson Castro y Dominique Metzger fueron los conductores de una transmisión especial. “Milei está ganando las elecciones, la gran sorpresa, confirmándose lo que veníamos diciendo desde temprano”, anunció Marcelo Bonelli, uno de los panelistas del envío, destacando la buena performance del candidato de La Libertad Avanza. La transmisión fue hacia el bunker libertario, para reflejar los festejos de la “elección histórica”, tal como la definió el movilero apostado allí.

Pablo Duggan y Daniela Ballester fueron los bastoneros de la transmisión de C5N, en compañía de Dady Brieva y parte de los panelistas de Duro de Domar. “Falta mucho por recorrer. Acuérdense que la Provincia de Buenos Aires viene muy bien para Axel Kicillof. Todavía es el distrito con menor carga en el escrutinio nacional”, dijo Duggan queriendo transmitir optimismo a sus televidentes afines al peronismo. Luego, Ballester le dio paso al móvil apostado en el bunker de La Libertad Avanza.

“Fue el candidato más votado, vos no dijiste nada”, le espetó Chiche Gelblung a los panelistas y conductores de Crónica TV en la emisión especial en cuanto se supo que Javier Milei había sido votado por casi 5 millones de personas según los primeros resultados. De esta manera, el histórico periodista anuló las opiniones que se venían emitiendo a lo largo del ciclo, cuando aun no había datos oficiales. “Al grito de ‘Milei Presidente’ están festejando todos los invitados y los militantes, es un descontrol porque no se esperaban esta diferencia”, analizó Camila Barral, movilera apostada en el bunker del gran ganador de la jornada.

En La Nación +, Viviana Canosa, Luis Majul, Jonathan Viale y Luis Novaresio se juntaron para analizar los resultados. “Euforia en lo de Milei y catastróficos de Unión por la Patria. No llegan al 26%”, dijo el hijo de Mauro Viale. “Sí, pero tampoco le fue bien a Juntos por el Cambio. Fijate que apenas le gana por dos puntos a Massa”, analizó Alfredo Leuco, en calidad de panelista. “Falta el 40% en el escrutinio”, apuntó Novaresio. De fondo, se oía el rumor de los gritos en el bunker libertario.

América contó con una emisión especial de Intratables, conducido por Nicolás Magaldi. Desde una pantalla gigante, fue mostrando la cantidad de mesas escrutadas en cada provincia. Al leer los casi 5 millones de votos que juntó Milei para ese momento, el panel se sorprendió. “Estamos en tiempo real, es una primera aproximación. Ya empezamos a analizar qué significa, quién será el gran ganador, cuál es la derrota. Y sobre todo, lo que va a pasar mañana, que es lo que realmente importa. Con qué país nos despertamos todos mañana, qué decisiones se van a tomar”, dijo Magaldi y abrió el juego a la mesa.

“El espacio más votado es el de Milei. ¡Tremendo, tremendo! Tremenda cosecha de votos de La Libertad Avanza para imponerse”, gritó Rodolfo Barili en la edición especial de Telefe Noticias al saberse los primeros números. “A nivel político es una noticia impactante. Creo que es la peor elección del peronismo en la historia de la democracia. Tenía razón Cristina Fernández de Kirchner: fue una elección de tercios, ¿se acuerdan que dijo eso?”, apuntó Reynaldo Sietecase desde el panel.

“Con un escrutinio del 61% del padrón, Javier Milei sería el candidato, y si hablamos de coalición o sello también, es el más votado”, dijeron en la TV Pública en un tono moderado al saberse los primeros números. A continuación dieron paso al bunker de Unión por la Patria, en donde habló Agustín Rossi. El análisis de la elección quedó en un segundo plano.

El Nueve, en duplex con el canal IP, mostró a pantalla partida la euforia en el bunker libertario y el desconcierto en el de Juntos por el Cambio. “Esto explotó apenas se conocieron los datos. Se agolparon en las cuatro pantallas que están en este salón. Todo es alegría, se desbordó”, describió el movilero Marcelo Pinto desde el espacio de La Libertad Avanza, reflejando la euforia de sus militantes.

