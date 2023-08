“¡No se atreve a decirlo en mi cara!”: la sorprenderte reacción de Ricardo Darín tras la palabra de un elector

Ricardo Darín se cruzó con un seguidor a través de las redes sociales (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La jornada del último domingo en el marco de las elecciones dejó las más variadas anécdotas, máxime en los colegios donde algún personaje público se hizo presente para emitir su voto. Hubo desde pedidos de selfies, hasta saludos y abrazos, todo tipo de reacciones. Sin embargo, uno fue más allá de lo esperado y generó la reacción del personaje que fue aludido.

De más está decir que Twitter se convirtió en el epicentro de intensas interacciones y vivencias relacionadas con el proceso electoral y uno de los episodios más comentados en ese espacio fue protagonizado por el reconocido actor argentino Ricardo Darín.

Según relató el usuario @luucadb_, tuvo la fortuna de coincidir en la misma escuela y mesa electoral con el intérprete. En un tono jocoso, el tuitero narró una supuesta conversación que sostuvieron: “Insólitamente, hice la fila en la misma mesa que Darín. Me acerqué a saludarlo, le di la mano y le dije: ‘Ricardo, a lo Bukele eh’”, expresó, haciendo alusión a las declaraciones del candidato Santiago Cúneo, quien manifestó su deseo de emular al presidente de El Salvador en su gestión. El relato del usuario no terminó ahí, ya que añadió: “Me agarró del hombro y me susurró al oído ‘Quedate tranquilo, nene. Es nuestra’. Un recuerdo para toda la vida”.

Para darle más peso a su historia, el usuario incluso compartió una fotografía de Darín esperando pacientemente en la fila para votar. Sin embargo, ante las dudas y escepticismo de algunos internautas, el usuario defendió su versión con vehemencia: “Está bien muchachos, no me crean. La charla me la llevo yo”.

La anécdota no tardó en viralizarse y, ante la magnitud de la repercusión, otro usuario decidió consultar directamente a Ricardo Darín sobre la veracidad de la historia. El protagonista de la película Argentina. 1985 respondió de manera contundente y sin rodeos: “¡No, para nada... no se atreve a decirlo en mi cara!”.

De más está decir que en ese instante las respuestas al actor comenzaron a llegar, y se podían leer expresiones como: “Sos lo más grande que existe Ricardo”, o “Destruílo en mil pedazos a este papanatas”, o “Bomba, ese pendejo no puede salirse con la suya. Los niños de ahora son asi, puro teclado. Gracias por ponerle los puntos”.

Tras la viralización del mensaje del usuario, la posterior fotografía y la respuesta del actor, quien comenzó con esta novela debió tomar una drástica decisión en su perfil de la red social y lo cambió a modo privado, para que no sea visible al público en general.

Otro de los momentos ocurrido la última jornada en esa red social tuvo como protagonista a Lali Espósito, quien pese a que está en España en el marco de su gira, siguió con atención lo que estaba pasando en su lugar de origen. Cuando se conocieron los primeros resultados que dieron como contundente ganador a Javier Milei, la intérprete se expresó: “Qué peligroso. Qué triste”, manifestando cierta preocupación ante el nuevo panorama que se abre a partir de ahora en la política nacional.

El mensaje generó una fuerte reacción de sus seguidores y acumuló en pocas horas más de 16 mil comentarios.

“Lali, se ve que estás muy lejos de una casa de familia normal argentina. Donde el trabajo de cada día es lo que pone el pan en la mesa y donde el modelo político de las últimas décadas los empobrece cada día más. Lo peligroso es que tus hijos no coman”, planteó un usuario llamado Manu Bisiglia, que también le recomendó que “siga cantando”.

En la misma línea, Nicolás Raffo agregó: “Peligroso es cualquier cambio, pero triste es la gente que muere de hambre. Triste es que te maten por un celular y salgan en 12 horas. Triste es como entran las drogas al país. Triste es lo que se vive todos los días en el país”. Otros seguidores, en tanto, le recriminaron no haber sentado posición en repudio de los niveles de pobreza o por la alta tasa de inflación.

