Qué cantantes famosos “murieron” y fueron reemplazados por dobles según teorías conspirativas

Avril Lavigne, Luis Miguel, Paul McCartney, Eminem y Miley Cyrus

La llegada de Luis Miguel a la Argentina para reactivarse sobre los escenarios generó un sinfín de especulaciones desde el inicio de la primera de las diez funciones que tiene programadas en Buenos Aires para el mes de agosto. Siempre reacio a los paparazzis y a mostrarse demasiado en público, el ídolo habría experimentado un notable cambio físico en comparación a las últimas veces que se lo vio.

Las redes sociales y algunas figuras de la televisión se hicieron eco de los rumores y plantearon la duda: ¿Es Luis Miguel o se trata de un doble? ¿Hay más dobles? ¿El verdadero Luis Miguel murió hace años y fue reemplazado por distintos actores? Durante mucho tiempo, las teorías conspirativas estuvieron a la orden del día y no fueron pocas las estrellas que fueron alcanzadas por estas. Hay quienes se basan en pequeños detalles físicos o bien en supuestos mensajes ocultos en la obra de los artistas en cuestión para asegurar que murieron y fueron reemplazados para que el show continúe.

Son historias que suenan descabelladas, pero por algún motivo siguen circulando de boca en boca y los mitos se siguen agigantando.

Paul McCartney actuando en el festival de Glastonbury (REUTERS/Dylan Martinez)

El más conocido de ellos es el que asegura que Paul McCartney murió en pleno auge de The Beatles. Según indica una antigua leyenda urbana, el músico habría muerto en 1966 en un accidente automovilístico. Pero para que la maquinaria beatle no se detuviera, se dice que buscaron a un hombre parecido para reemplazar a Paul.

Según esa versión, fue un tal William Shears Campbell quien habría ocupado el lugar de McCartney en el estudio y arriba del escenario. Y hay más: según se dice, hay pistas de esto tanto en la música como en el arte de los álbumes Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band y Abbey Road. Incluso, hay quienes aseguran que sobre el final de la canción “Strawberry Fields Forever”, John Lennon pronuncia “I buried Paul” (”Yo enterré a Paul”).

El propio Paul se ríe de esto y en 1993 editó el álbum en directo Paul is Live (”Paul está vivo”) en el que parodia la inolvidable portada de Abbey Road. Incluso, en 2009 el músico dijo que los rumores de su supuesta muerte le parecen “ridículos”.

Avril Lavigne (REUTERS/Ed Kaiser)

De la cantante canadiense Avril Lavigne también se dice que fue reemplazada por una doble. Según esta teoría, habría muerto en 2003 cuando tenía 18 años y en el pico de su carrera, poco después de haber lanzado el exitoso álbum Let Go. Justamente por esto, la industria no podía permitirse que la estrella de Avril se apagara y, tras una supuesta muerte repentina, habría sido reemplazada por una mujer que se llama Melissa y que es muy parecida a ella.

De hecho, incontables internautas hicieron distintos análisis de imágenes para sustentar esta leyenda urbana y hay quienes señalan que la “Avril de ahora” tiene menos lunares e incluso que sus ojos lucen distintos. Pese a estas habladurías, lo que sí cierto es que Lavigne luchó durante años contra la enfermedad de Lyme y continúa presentándose en vivo alrededor del mundo.

Eminem en el Superbowl 2022 (REUTERS/Mike Segar)

De Eminem también se dijo que murió hace tiempo. Según un mito, el famoso rapero estadounidense habría fallecido tras una sobredosis ocurrida en 2006, por lo que habría sido reemplazado por un hombre muy parecido a él. Los conspiracionistas dicen que hay pruebas de esto en algunos cambios en su imagen, pero también en cómo modificó su manera de vestir y de escribir sus letras. Incluso hay quienes llevaron la historia más allá y aseguran que el conocido como Slim Shady habría sido sustituido por un androide.

Miley Cyrus en el video de "Wrecking Ball"

Al igual que Paul McCartney, Miley Cyrus también habría fallecido en un accidente automovilístico, según las teorías más alocadas. Esto habría ocurrido en 2007, en plena época de éxito de Hannah Montana, la serie de Disney. Y los ejecutivos de la empresa de entretenimiento habrían conseguido una doble exacta de la estrella para que no se pinchara el negocio.

No conforme con esta teoría, hay quienes dicen que Miley en realidad murió en 2012, pero de una sobredosis. Y que desde entonces es a su doble a quien se la puede ver arriba del escenario y en distintas apariciones públicas. Cyrus nunca quiso hacer comentarios al respecto.

Seguir leyendo: