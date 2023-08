Conmovedor momento en el teatro: el sorpresivo gesto de Pedro Alfonso con una admiradora que superó un cáncer

Emotivo momento en la obra de Pedro Alfonso

El último fin de semana, en el reconocido teatro Broadway, el actor Pedro Alfonso logró emocionar profundamente a todos los presentes con un gesto sumamente conmovedor hacia una de sus fanáticas que había asistido a la función de Un plan perfecto. Esta admiradora había decidido asistir a la función como una forma de celebrar su victoria contra el cáncer de mama. Sin imaginar que su hijo le tenía una sorpresa más.

Todo comenzó cuando un joven llamado Juan Cruz decidió contactar al actor a través de las redes sociales. En su mensaje le escribió: “Hola, Pedro. Disculpá el atrevimiento, ojalá leas este mensaje. El próximo sábado vamos a ir con mi mamá a ver tu obra y me gustaría si en algún momento del espectáculo pudieras saludarla”.

También detalló los pormenores de esta celebración: “Estamos festejando que venció el cáncer de mama y vamos a ir al teatro a la función de las 20. Sé que es muy difícil, pero te lo agradecería un montonazo, tanto a vos como al elenco”, escribió, a la espera de un detalle de los intérpretes desde arriba de las tablas.

Para sorpresa del joven, Pedro decidió responder al requerimiento, además de brindarle algunos datos: “No te prometo nada, pero haré lo posible por hacer la mención al finalizar el show”, le contestó, lo que provocó en el espectador un sinnúmero de agradecimientos y saludos. Y el “hacer lo posible” finalmente se confirmó en una de las funciones del fin de semana, el sábado para ser más precisos.

Un Plan Perfecto brilló en Carlos Paz en el verano y ahora deslumbró en la calle Corrientes (RS Fotos)

Fue en medio de los aplausos que Alfonso tomó su celular y comenzó a relatar: “Yo leo mucho los mensajes, y alguien me escribió un lindo mensaje”, y allí fue cuando Juan Cruz levantó su mano para dar el presente y hacerse notar entre los asistentes. “¿Vinieron a festejar, o no? ¿Cómo se llama tu mamá?”, continuó el actor desde el escenario. “¿Sabe que me mandaste el mensaje o no sabe nada?”, consultó el intérprete por el momento que se estaba viviendo.

Tras explicársele que la madre se llama Lorena y que no tenía idea de lo que estaba ocurriendo, Alfonso contó que a ellos también les gusta celebrar, y que el festejo de la mujer era claramente muy especial. “No sé si tenías intenciones de decirlo, pero me gustaría que lo compartas”, expresó el actor que bajó del escenario para acompañar a la mujer a su lado.

Al tomar el micrófono, Lorena detalló: “Vinimos a festejar que terminé el tratamiento de cuatro años, cáncer de mama”, dijo, momento en que en el teatro se generó un aplauso generalizado, mientras Pedro abrazó a la mujer que se mostraba conmovida por la situación que estaba viviendo. Al tiempo que el público continuaba aplaudiendo con entusiasmo, Alfonso le agradeció por compartir su historia y destacó la importancia de celebrar estos momentos tan significativos en la vida.

Pedro volvió a estrenar Un Plan Perfecto, la obra de teatro que resultó un éxito en el verano en Carlos Paz. Esta vez por el Teatro Brodway y con la incorporación de Marcela Kloosterboer en lugar de Romina Gaetani, acompañado por Paula Chaves disfrutaron de la puesta en escena sobre el escenario. El elenco original entonces continuó con Pachu Peña, Rodrigo Noya, Camilo Nicolás y Agustina Agazzani, mientras la producción estuvo a cargo de Ezequiel Cordo, Fede Hoppe y Chato Prada. La obra, que finalizó sus presentaciones este último fin de semana, resta determinar si volverá a los escenarios pronto.

Seguir leyendo: