El Operativo LM: la teoría que indica que Luis Miguel es reemplazado por un doble en sus recitales en Argentina

En un vuelo privado y acompañado por su pareja, Paloma Cuevas, Luis Miguel llegó a la Argentina el 1 de agosto para dar comienzo aquí a su gira mundial. Dos días después, el jueves 3, dio su primer show en el Movistar Arena. Repitió al día siguiente, y el domingo. Y su presencia -como era de esperar- despertó un gran furor. Pero también -y esto sí nadie lo esperaba- una teoría que asomó como descabellada en un principio, pero que con el correr de las horas fue ganando fuerza: ¿es realmente Luis Miguel quien pisó suelo argentino?

“El día del estreno no era él. No era él”, enfatizó el periodista Luis Ventura en su programa Secretos Verdaderos, por América, anunciando la teoría. Y justificó sus dichos comparando la apariencia física del cantante que subió al escenario porteño en la noche del debut con aquel retratado por los paparazzi en su última aparición pública. Porque debería ser el mismo, pero -oh, sorpresa- puede que no...

Ventura -gran conocedor de la vida del músico mexicano- sacó a la luz el llamado Operativo LM, para el cual estarían trabajando dos dobles extranjeros que llegaron a Buenos Aires incluso antes que el verdadero Luis Miguel, para evitar que fueran fotografiados juntos, dejando así en evidencia esta estratagema. Habría también un tercero, argentino, a quien desde el entorno del cantante le informaron que deberá estar a disposición absoluta durante los días que el músico estuviera en el país.

¿Es o no es?

En este último tiempo El Sol de México realizó una dieta (basada en el ayuno intermitente) con la que adelgazó más de 20 kilos. Lo que sostiene Ventura, y que se replicó en muchos usuarios de las redes sociales, contando también a quienes tuvieron la oportunidad de ir a verlo en vivo, es que quien se presentó en el primer show del Movistar Arena es un hombre “mucho más chiquito de hombros”. “Cuando alguien hace una dieta no encoje los huesos, no se achica de altura”, dijo el periodista, apelando al sentido común.

Pero Luis fue más allá, buscando un rigor científico que sustente su teoría: se encargó de consultar con distintos odontólogos sobre la comparación de las piezas dentales del falso Luis Miguel que cantó el jueves con el verdadero Luis Miguel de apariciones anteriores.

Muchos coincidieron con la teoría del periodista, y volcaron sus impresiones a las redes sociales, que además se llenaron de memes, jugando con distintos parecidos. El propio Marcelo Tinelli, quien asistió al recital del viernes (el segundo de los 10), compartió en su cuenta de Instagram una foto de perfil del músico y compartió algunas de sus inquietudes.

“Anoche la volvió a romper Luis Miguel en Argentina. Me llamó la atención que nunca hable con el público. No dice nada, solo canta. Ni hola ni chau. Nada jaja. Solo canta y se va”, consideró, e invitó a sus casi 10 millones y medio de seguidores a que opinaran sobre la actitud del artista. “¿Está bien que Luismi no hable y solo cante”, preguntó y dejó las opciones por sí o por no. Y es que la nula locuacidad del mexicano abonaría esta teoría sobre la utilización de los dobles.

El posteo de Marcelo Tinelli en Instagram luego de haber asistido al segundo show de Luis Miguel en la Argentina

Ventura explica que los diferentes dobles son para intercalar en las distintas presentaciones, según la necesidad del músico y la consideración de sus colaboradores. De inmediato, y a partir del resto de las teorías que comenzaron a surgir desde su llegada al país, todos los ojos se pusieron en cada una de las presentaciones que lleva realizadas hasta el momento. Es que, además, no hay ninguna otra aparición pública suya más que sobre el escenario.

Ojos, orejas, boca, dentadura, expresiones, movimientos. Todo es observado con lujo de detalle y comparando con otras imágenes de Luis Miguel. Si bien pasaron cuatro años desde la última vez que vino a la Argentina, y aunque luego de la pandemia se lo vio en el resto de sus actividades o viajes por el mundo, esta es la primera vez que queda en evidencia un cambio físico notable.

El hermetismo del entorno de Luismi, y su propio silencio -tanto frente al público como ante la negativa de dar conferencia de prensa alguna-, no hace más que incrementar un teoría que sorprendió en un principio, pero que con el correr de las horas gana popularidad. El argumento en su contra, que viene a desbaratar cualquier especulación, es muy sencillo. Y podría bramarlo cualquier fanática: Luis Miguel... ¡Luis Miguel hay uno solo!

