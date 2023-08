Nazarena Vélez reveló detalles de su encuentro con Luis Miguel en una habitación de hotel hace 25 años

Nazarena Vélez habló de su encuentro con Luis Miguel (Video: "LAM", América)

Nazarena Vélez recordó el día que conoció y rechazó a Luis Miguel hace 25 años. La panelista contó su testimonio en LAM de la noche que compartió una extensa conversación con el cantante en una de sus visitas a la Argentina en medio de una gira mundial. El encuentro fue en la habitación del hotel de Retiro en el que se hospedaba por ese entonces. “Yo tenía 23 años y le dije que no”, indicó.

La actriz relató el episodio aclarando en una primera instancia que ella se acercó hasta allí por decisión propia y en carácter de admiradora del artista. “No me buscó nadie. Fui yo sola, cual larva, era fan fan. Sigo siéndolo, lo amo, no como antes, pero me encanta”, resaltó y reveló que llegó a dicho encuentro por una productora que le contó que habían organizado una comida en el hotel y que “necesitaba cinco o seis chicas diosas”. “Y le dije que sí”, contó Nazarena y reprodujo la conversación que tuvo con su par.

—Vas a quedar como un gato.

—No me interesa.

También dijo que cuando llegó directo a la habitación, no conocía a ninguna de las otras mujeres y que no fue una comida propiamente dicha ya que había almendras y champagne. “Era post show y él nos invitaba a comer. Creo que después las que quisieran podían quedarse, pero yo iba en modo fan”, destacó una y otra vez Nazarena ante la insistencia de sus compañeras en el ciclo de espectáculos que por estos días conduce Yanina Latorre, ya que Ángel de Brito se fue de vacaciones a Brasil.

Luis Miguel en el primer concierto que dio en Buenos Aires (RS FOTOS)

“Me ofreció quedarme. No le di di. Fui en modo fan”, repitió Nazarena y contó que por ese entonces no le interesaba tener relaciones sexuales con el cantante. “¿Hoy sabés cómo le doy?”, bromeó e hizo reír a sus compañeras.

En tanto, describió la situación y contó que en aquel momento Luismi tenía 25 años, vestía una remera negra, un pantalón de traje y “un olor a perfume...”. “Te dabas la cabeza contra la pared”, consideró al mismo momento que lo describió como “amoroso” y “muy caballero”.

También recordó que durante el encuentro al que ella asistió vestida con un enterito de jean, remera y zapatillas, se quedó sentada en el suelo de la habitación del hotel. “Las otras tenían un lomazo, eran modelos, yo qué sé. Yo iba a conocerlo, no iba a co**er”, indicó y, ante la insistencia de las angelitas, advirtió: “Me acosté con cada boludo, ¿no te voy a reconocer a Luis Miguel?”.

Nazarena Vélez habló de su encuentro con Luis Miguel: "Tenía 23 años y le dije que no" (Video: "LAM", América)

Por su parte, contó que en el encuentro las mujeres bailaron y que el artista las miraba y les preguntaba sobre su vida y sus respectivos trabajos. En tanto, reconoció que no se sintió cómoda por la competencia que había generado aquella situación entre las presentes. “En un momento me fui al baño y se habían ido todas”, recordó sobre la invitación que recibió por parte de Luis Miguel para quedarse con él, pero ella desistió.

Así las cosas, el cantante -a quien Nazarena volvió a describir como “super respetuoso y amoroso”- le ofreció uno de sus autos disponibles para que la llevara de regreso a su casa en la localidad de Quilmes. Por último, y ante la insistencia de sus compañeras de querer saber más detalles sobre aquella noche, contó que se despidió de El Soy de México con un beso.

