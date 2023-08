El día en que Luis Miguel fue reemplazado por un doble para terminar un show en Argentina

En 2018, un imitador de Luis Miguel aseguró haber reemplazado al artista en un show en San Luis (Video: DDM, El Trece)

¿Es o no es? La pregunta se viene repitiendo desde el 3 de agosto, día en que Luis Miguel pisó por primera vez el escenario del Movistar Arena para dar la primera de las diez funciones que tenía programadas, siendo la última el próximo 18.

El cambio físico con respecto a la última vez que El Sol de México había estado en la Argentina (2019) era notable, según se pudo apreciar en los registros fotográficos y de video que brotaron en las redes sociales. Y la duda fue creciendo. A punto tal de que Luis Ventura, haciendo gala de su supuesto conocimiento a fondo de la biografía del astro, llevó ese interrogante a la televisión. ¿Es o no es?

“El día del estreno no era él. No era él”, enfatizó el periodista en su programa Secretos Verdaderos (América), justificando sus dichos al comparar la apariencia física del cantante que subió al escenario porteño en la noche del debut con el que fue retratado por los paparazzi en su última aparición pública. Y más aun: habló del llamado “Operativo LM” para el cual estarían trabajando dos dobles extranjeros que llegaron a Buenos Aires incluso antes que el verdadero Luis Miguel, para evitar que fueran fotografiados juntos.

Según Ventura también habría un tercer doble, argentino, a quien desde el entorno del cantante le informaron que deberá estar a disposición absoluta durante los días que el músico estuviera en el país. Y que los diferentes dobles se utilizarían para intercalar en las distintas presentaciones, según la necesidad del músico y la consideración de sus colaboradores. Hasta el momento, nadie del entorno del músico ni de la productora que está organizando sus conciertos se expidieron al respecto. Sin embargo se reflotó una historia que ocurrió en noviembre de 2010 y en la que habrían estado involucrados el verdadero Luis Miguel y uno de sus dobles.

Luis Miguel durante el primero de sus diez shows en Buenos Aires, en 2023

Ocurrió en San Luis, precisamente el 13 de noviembre del 2010, cuando estaba programada una función de Luismi en el Estadio Juan Gilberto Funes. Según se dijo en aquel momento, 40 minutos después de comenzado el show, el cantante se quejó de algunos problemas técnicos con el sonido y decidió abandonar el show. Fue ahí en que los organizadores le pidieron a Andrés Rey, uno de los imitadores del astro, que siguiera adelante con el recital.

La noche siguió, el público disfrutó del recital y nadie sospechó absolutamente nada. Sin embargo, ocho años después, el propio Rey salió a develar esta historia en distintos medios. “Hace 20 años me dedico a esto, hice muchos despistes de prensa y fans cuando él llegaba a la Argentina”, contó Rey en diálogo con Cadena 3. Y sobre aquel show puntano, dijo: “Hay un contrato de confidencialidad y mucho no puedo contar. Pero en San Luis hubo un episodio, y en otros lugares también… Se fueron armando distintos tipos de giras y, cuando había fallas de sonido o no estaba lo pactado, el artista suspendía los shows”.

Poco después, el imitador le dio más detalles en una entrevista a Mariana Fabbiani para DDM, que se emitía en El Trece. “Es todo muy ermitaño. Yo estaba en San Luis esa vez y vi todo lo que pasó. (...) Luismi venía de cantar en Rosario, Córdoba”, explicó. A su vez, develó que en distintas ocasiones subió al escenario para llevar adelante un playback.

Y que también lo suplantó en una presentación en Punta del Este. “Fue un show del Conrad, con Roberto Giordano, en 2008, ante 14 mil personas. Y Giordano dijo: ‘En minutos aterrizará el helicóptero que está dando vueltas, va a llegar la estrella, en esta noche especial. Hoy lo tenemos al gran artista, con todos ustedes: Luis Miguel’. Y salgo con el micrófono. Canté una canción y la gente decía: ‘¿Es o no es?’. Con la música y los movimientos cortos, te engaña”, reveló ante la sorpresa de la conductora.

Andrés Rey, doble de Luis Miguel, dijo que reemplazó al ídolo sobre el escenario y en más de una ocasión

Tras el revuelo que generaron los dichos de Rey, Luis López, productor de aquel show de Luis Miguel en San Luis, salió al cruce. “Es un mentiroso que busca algún tipo de prensa. Me sorprende porque a este chico no lo vi nunca. Estuve al costado del escenario con una de las productoras de Luis Miguel y nunca observé esa situación”, le dijo a Cadena 3. “El show fue como se esperaba. Hubo un pequeño desperfecto con el sonido pero esto no provocó lo que trascendió. Luismi sacó lo mejor de sí e hizo un show espectacular”, cerró.

¿Y qué dice Luismi de estos rumores? En noviembre de 2015, en una de las últimas entrevistas que le dio a la prensa argentina, la periodista Agustina Binotti lo tuvo cara a cara -aunque en penumbras y le preguntó si era él o un doble. “No, no lo soy. ¡Ojalá tuviera dobles! Así uno estaría ahorita grabando un disco, yo haciendo esta entrevista y mandaría a otro de gira por algún lugar”, le respondió el ídolo. ”Si me dedicara a desmentir cada cosa que se dice de mí, me tendría que retirar y no estaría haciendo nada más que desmentir esas cosas, es imposible”, le dijo después.

