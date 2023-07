Pedro Alfonso recordó una divertida anécdota cuando Paula Chaves fue a su casa de soltero por primera vez

Pedro Alfonso recordó el día que Paula Chaves fue a su casa por primera vez

El actor Pedro Alfonso y la actual conductora Paula Chaves se conocieron hace más de diez años en el programa Bailando, conducido por Marcelo Tinelli. Su amor floreció frente a las cámaras y se convirtieron en una de las parejas más queridas del espectáculo. En este año 2023 cumplirán 9 años de casados y han logrado construir una familia estable, llena de amor y con varios descendientes.

Su relación comenzó en 2010 en el concurso de baile, algo que muchos cuestionaron. Paula Chaves participaba como famosa mientras que Pedro Alfonso era productor de Ideas del Sur. Paula Chaves comentó al respecto: “Al principio no éramos una pareja, estábamos en la etapa de conocimiento. Yo no soy una persona fácil. Soy muy exigente y me imagino todo en mi cabeza, pero no se lo hago saber a la otra persona”.

En el programa La Cocina del Show, Paula Chaves anunció en 2011 que su relación con Pedro Alfonso había terminado: “Como esta relación fue pública desde el comienzo, me parece lo más justo contarles que con Peter ya no estamos juntos. No hubo pelea ni nada parecido, quedamos como grandes amigos. Tenemos personalidades diferentes, pero nos seguimos queriendo y respetando”. Sin embargo, esta pequeña ruptura sirvió para fortalecer aún más su relación. En 2012 se animaron a bailar juntos en el programa de Marcelo Tinelli y desde entonces se han convertido en una de las parejas más hermosas y sólidas del espectáculo.

Paula y Pedro junto a sus tres hijos

Este domingo, la pareja junto a sus tres hijos visitó a Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi y en medio de la entrevista, el productor recordó cuando la modelo lo visitó por primera vez en su casa de soltero. “Cuando vino a mi departamento se empezó a sacar cosas. Eso fue impactante para mí”, dijo Pedro entre risas.

“Se sacó una extensión de pelo, las uñas. Le dije ‘¿qué más se va a sacar?’. ¡Se sacó las pestañas!”, se justificó la modelo y conductora de manera divertida. “¡Venía de bailar!”,agregó. “En el Bailando nos ponían todo eso. Extensiones, pestañas postizas. En un momento me dijo si me iba a sacar un brazo”, completó.

Semanas atrás, los padres de Olivia, Baltazar y Filipa reestrenaron en el Broadway Un lugar perfecto, la obra que presentaron este verano en Villa Carlos Paz. Al elenco original -Pachu Peña, Rodrigo Noya, Camilo Nicolás y Agustina Agazzani- se sumó nada menos que Marcela Kloosterboer, en reemplazo de Romina Gaetani.

En nuestra reciente entrevista con Tatiana Schapiro para Teleshow, Paula Chaves respondió si le preocupaba la situación que estaba viviendo la Argentina y respondió: “Sí, pero sería una desconsiderada porque realmente hay gente que la está pasando muy mal. Entonces me da un poco de temor de pensar en el futuro de mis hijos y demás. Pero también confío en que siempre se pudo salir adelante y que ojalá llegue un momento en el que podamos estar bien. Pero si eso no llega a suceder… siempre salimos adelante los argentinos. Nos vamos como readaptando a las situaciones que nos tocan”.

