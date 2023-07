José María Listorti contó cómo está su relación con Pedro Alfonso tras el distanciamiento laboral

José María Listorti contó cómo está su relación con Pedro Alfonso

José María Listorti no solo tenía relación de amistad con Pedro Alfonso, vínculo que traspasó la pantalla, sino también con Paula Chaves, con quien durante años estuvo al frente de Este es el Show, por El Trece. De ahí la relación con el matrimonio y su familia, que siguió hasta la suya, formada por su esposa, Mónica González, y sus hijos Franco y Bruno.

El último trabajo que hicieron los actores fue la película Cantantes en guerra, estrenada en 2017. Y las cosas entre ellos no terminaron de la mejor manera. Por caso, a Listorti no le cayó nada bien que Alfonso no quisiera realizar notas para la promoción de aquel proyecto. El propio conductor lo confirmó hace poco, recién después de mucho tiempo de versiones y especulaciones. Incluso reconoció que decidió blanquearlo ahora que ya habían pasado los años. El productor, por su parte, también admitió que había sido así, tal cual lo había contado su excompañero.

Paula Chaves -esposa de Pedro Alfonso- quien se refirió al tema al ser consultada en un móvil en vivo en Socios del Espectáculo. “En su momento (Pedro) sintió que no estaba tan de acuerdo en algunas cosas de la película y él se retrae, entra como en un estado en el que prefiere ir, cumplir y no involucrarse por demás”, dijo sobre el distanciamiento entre los hombres.

E hizo una salvedad sobre el verdadero vínculo entre ellos: “Pero en realidad, con Jose creo que nunca hubo una pelea ni mucho menos”. Por su parte, enfatizó en que “no hubo una pelea puntual”: “Son desgastes que pueden suceder por trabajar mucho tiempo juntos”.

José María Listorti y Pedro Alfonso en "Cantantes en guerra"

Ahora, Listorti se refirió al tema en una nota con Implacables (El Nueve). “El otro día lo vimos a Peter Alfonso, ustedes en un momento habían tenido un alejamiento, y habló muy bien de vos. Estaba contento de que estés en calle Corrientes. ¿Cómo está la relación hoy con él?”, le preguntó la cronista del ciclo que conduce Susana Roccasalvo.

José María contestó: “La relación con Pedro siempre fue impecable. No es que hubo una ruptura. Repito, seguimos hablando y con Paula nos amamos. Con Pedro también. Hubo un alejamiento laboral, por haber trabajado tanto tiempo juntos”.

Recordemos que el actor y conductor forma actualmente parte del éxito de Matilda. El musical se presenta en el Teatro Gran Rex y cuenta la historia de una niña inteligente y especial enamorada de la lectura a la que le encanta inventar historias para escapar de la realidad, una forma de huir de unos padres que la tratan con indiferencia. Un buen día sus padres toman la decisión de enviarla a una escuela dirigida por una despiadada directora, la aterradora Tronchatoro.

Con la ayuda de la Señorita Honey, Matilda iniciará un nuevo camino en el que vivirá divertidas experiencias y asombrosos descubrimientos. Una historia de todo lo que se puede conseguir con imaginación, conocimientos y perseverancia. Protagonizada, además de Listorti, por Laurita Fernandez, Agustin Soy Rada Aristarán, Fernanda Metilli y tres elencos de talentosos niños de entre 9 y 12 años.

