Paula Chaves reveló que tuvo una crisis de pareja con Pedro Alfonso: “No me gusta que me digan lo que tengo que hacer”

Paula Chaves reconoció una crisis de pareja

Paula Chaves y Pedro Alfonso se conocieron en 2010 en Bailando por un sueño, conducido por Marcelo Tinelli. En ese entonces, la modelo y actriz participaba como famosa mientras que él era productor de Ideas del Sur desconocido para el público. “Al principio no éramos una pareja, estábamos en la etapa de conocimiento. Yo no soy una persona fácil, soy muy exigente y me imagino todo en mi cabeza, pero no se lo hago saber a la otra persona”, contó por entonces la modelo, en los albores de una relación fomentada por el conductor y todo su equipo.

Sin embargo, en 2011 en el programa La Cocina del Show, Chaves anunció el final del vínculo: “Como esta relación fue pública desde el comienzo, me parece lo más justo contarles que con Peter ya no estamos juntos. No hubo pelea ni nada parecido, quedamos como grandes amigos. Tenemos personalidades diferentes, pero nos seguimos queriendo y respetando”. Sin embargo, esta pequeña ruptura sirvió para fortalecer aún más su relación. En 2012 se animaron a bailar juntos en el programa de Tinelli y desde entonces se han convertido en una de las parejas más sólidas del espectáculo.

Se casaron por civil en una ceremonia secreta el 8 de septiembre de 2014, donde los acompañó su hija Olivia. Además, tuvieron su boda religiosa un mes después en la Iglesia San Patricio y realizaron un gran festejo para 250 invitados en el Tigre. Y con los años agrandaron la familia con la llegada de Baltazar y Filipa.

En la actualidad, ambos comparten la obra teatral Un plan perfecto y en una charla con Verónica Lozano en Cortá por Lozano (Telefe) Paula reveló con sinceridad que pasó por una crisis matrimonial compleja y desafiante: “Nos conocemos tanto, en lo bueno y lo malo, porque trabajar tanto tiempo juntos… Este año fue intenso porque él es muy exigente. Escribe las obras, es muy director, está todo el tiempo marcando las cosas y yo soy medio caprichosa, no me gusta mucho que me digan lo que tengo que hacer”, admitió.

Pedro Alfonso recordó el día que Paula Chaves fue a su casa por primera vez

Y amplió su relato, ofreciendo aún más contexto en el que tomaron distancia: “Estamos laburando en la obra y él me dice algo sobre una escena, y me cae bien, pero al ser marido y mujer nos conocemos tanto que es complejo. Estuvimos dos semanas sin hablarnos. Solamente nos hablábamos y besábamos arriba del escenario. Él dormía en otro cuarto… Más, fueron tres semanas. Fue una crisis fuerte, pero teníamos que seguir haciendo la obra de teatro y darnos en el final un beso”, detalló.

En el mismo sentido, contó cómo manejaron la situación frente a sus hijos, para evitar trasladar estos roces al hogar: “La careteábamos delante de los chicos, excelentes actores los dos, pero se dieron cuenta igual. Nunca preguntaron nada. Él se iba a dormir arriba o a uno de los cuartos de los chicos”, señaló.

Afortunadamente, lograron salir adelante y contó cómo lograron enmendar las fisuras emocionales: “Hablamos mucho, mucho, mucho y el teatro también ayudó. Fue fuerte esta, pero entiendo que son cosas que pasan. Él es muy hogareño, tiene a sus amigos en José Mármol y para verlos tiene que irse hasta allá, que es re lejos”, culminó, compartiendo una visión honesta y humana de su matrimonio. Ese que nació a los ojos de todos y que continúa adelante a pesar de las tormentas.

Seguir leyendo: