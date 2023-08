La foto del reencuentro de Maxi López con su mujer, luego de su viaje a la Argentina por la enfermedad de Wanda

Maxi López, Wanda Nara

Maxi López se reencontró con su mujer, Daniela Christiansson y su beba Elle después de tres semanas. El exfutbolista había llegado de urgencia a la Argentina el domingo 16 de julio después de que Wanda Nara lo llamara para pedirle que viajara a contener a sus hijos -Valentino, Constantino y Benedicto- mientras ella atendía cuestiones vinculadas a su salud.

El deportista estuvo en Buenos Aires durante dos semanas en las que se instaló con sus tres hijos en una casa dentro de Santa Bárbara, el mismo barrio privado en el que vive Wanda con Icardi, con el objetivo de que los niños estuvieran cerca de su madre. En medio de la estadía de su exmarido, y luego de una serie de estudios exhaustivos, la conductora recibió un diagnóstico y comenzó un tratamiento en Fundaleu -centro de internación e investigación de enfermedades de la sangre- y decidió viajar a Estambul (Turquía) junto a Mauro Icardi y cuatro de sus hijos cincos: Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella. Además, fueron con ella su amigo personal y estilista Kennys Palacios, y su madre, Nora Colosimo junto a su pareja.

Mientras que Valentino -el hijo mayor de Wanda y Maxi- se quedó en Buenos Aires porque está jugando en la Novena División de River Plate y está disputando un torneo que termina en noviembre. Hasta entonces, el adolescente de 14 años vivirá en la Argentina y luego definirá su futuro futbolístico. Es por eso que también su madre viajará de manera permanente, además de realizar sus controles médicos.

El lunes, Maxi López tomó un vuelo con destino a Londres (Inglaterra) para reencontrarse con su mujer y su beba de cuatro meses, quienes habían viajado a Ginebra (Suiza) para visitar a la familia de la modelo durante la ausencia del exfutbolista. Este viernes, y después de tres semanas sin verse, la familia volvió a reunirse y Daniela Christiansson publicó en su Instagram una romántica foto junto al deportista: allí, están abrazados y ella reposa su rostro sobre el pecho de él.

La foto que posteó Daniela Christiansson en su cuenta de Instagram sobre su reencuentro con Maxi López (@danielachristiansson)

Maxi López junto a su mujer Daniela Christiansson y su beba Ella (@officialmaxilopez)

“Mis hijos van adelante de todos mis planes, de todos. Siempre que me han necesitado en el país que estuvieran, yo me moví. Para mí ellos son la prioridad. Hoy tengo una hija en Europa y es justo que vuelva para estar con ella porque es chiquita. Tengo que dar una mano en casa con Daniela (Christiansson)”, dijo Maxi López el lunes pasado antes de abordar el avión que lo llevaría de regreso a casa.

En la misma entrevista que brindó desde el aeropuerto de Ezeiza, el exjugador de River contó que Valentino se había quedado al cuidado de su hermano y también del resto de su familia, hasta que Wanda regrese al país. “Mis hijos están bien, pasamos 15 días buenos, siempre me pone feliz estar con ellos. Es siempre lo mismo, yo me ocupo de mis tres enanos y me voy con el corazón lleno”. Por su parte, no quiso dar demasiadas precisiones sobre su exmujer sino que se enfocó en sus hijos: “Vine acá para pasar tiempo con ellos. Apenas me enteré, saqué el pasaje para hablar con ellos, a mí me gusta estar cerca de ellos. Estoy bien, vine a visitar a mis chicos, a pasar tiempo con ellos, a ponerme a disposición por toda la situación y para acompañarlos. Yo vivo en el exterior y no puedo estar en todo momento, pero esto es una situación diferente y delicada”, indicó en un móvil en vivo en Intrusos.

Por su parte, reveló que le planteó a su exmujer la posibilidad de que sus hijos se fueran a vivir a Londres con él mientras ella atendía las cuestiones vinculadas a su salud. “Pero (la decisión) queda en ella, siempre me pongo a disposición de Wanda para todo”, contó Maxi López.

Los hijos de Maxi López aún no conocen a su hermanita porque no tuvieron la oportunidad de viajar (Instagram)

