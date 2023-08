La indirecta que lanzó Wanda Nara con un enigmático video: “A mí me quieren hasta casada”

La indirecta que lanzó Wanda Nara a través de un video: "A mí me quieren hasta con marido" (Video: Instagram)

Wanda Nara regresó a Turquía junto a su marido Mauro Icardi y cuatro de sus hijos, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella en medio de rumores sobre su estado de salud. Finalmente, hace unos días la mediática rompió el silencio con Ángel De Brito, y le mandó varios mensajes que el conductor de LAM leyó al aire de su ciclo de América en donde dio detalles de la enfermedad que tiene y su tratamiento. Mientras tanto, desde Estambul, volvió a usar sus redes sociales y en esta oportunidad, publicó un particular video que dio que hablar a sus seguidores.

En la plataforma Tik Tok, Wanda se mostró imitando una voz en off que decía: “Me da una risa cuando me dicen: ‘¿quién te va a querer con hijos?’, ¡si a mí me quieren hasta con marido!”. En ese momento, se vio a la empresaria mirar a la cámara y hacer un gesto con su anillo de bodas. Apenas publicó la filmación en sus historias de Instagram se desató una polémica entre sus seguidores que aseguraban que estaba dedicado a Mauro y a L-Gante.

Cabe recordar que hace unos días, se conoció parte de una canción que el músico de cumbia 420 había hecho desde la cárcel en la que se encuentra detenido por los delitos de amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad. Todo ocurrió cuando DT Bilardo, productor de L-Gante, compartió un fragmento del próximo tema de Elián Valenzuela, llamado “Hace tiempo”, donde se escucha un contundente mensaje dirigido a Icardi. Sin filtro, el momento que decidieron dar a conocer decía: “Siempre andamos full y el otro cornu reniega en Estambul”, haciendo clara alusión al futbolista que juega actualmente en el Galatasaray de Turquía.

En realidad, como el cantante no puede usar celulares ni sus redes sociales por su condición de detenido, es su familia quien le maneja sus cuentas privadas. Así fue como, a través de Instagram, sus allegados decidieron también compartir el duro mensaje, que incluso contó con otro guiño, ya que en lo que sería la portada del single se puede ver a una pareja con rasgos muy similares a los de Wanda y Mauro.

Al mismo tiempo, el jugador fue recibido con ovaciones al volver a Turquía, desde Argentina, junto a su familia. Ese fue un momento muy emotivo para todos ya que a Wanda también la esperaban con un cartel gigante que decía en inglés: “Get well Wanda”, que en español significa: “Que te mejores, Wanda”. En tanto, la hermana de Zaira Nara llegó al estadio de la mano de su esposo y sus nenes, en donde los esperaban miles de fanáticos del club turco.

Entre aplausos y muchos gritos, la familia se desplazó en un auto hacia el lugar, teniendo que sortear a las personas que se agolparon adelante del vehículo para saludar a su ídolo. En ese instante, Wanda grabó las imágenes desde adentro del automóvil y se la podía escuchar sorprendida ante tan cálido recibimiento. Por su parte, Mauro sonreía feliz de haber podido volver y en esta ocasión, junto a Wanda en medio de su problema de salud.

Sin embargo, el día que se conoció la nueva canción de L-Gante, el deportista recogió el guante y al momento de compartir algunas de las imágenes de la jornada, hubo una que llamó la atención de sus seguidores. “Por acá... renegando en Estambul”, escribió irónico el marido de Wanda donde se lo vio tomado de la mano de su esposa y en compañía de sus hijos tras el enorme recibimiento de los fanáticos del Galatasaray.

