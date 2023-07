La decisión que tomó la esposa de Maxi López mientras él acompaña a Wanda Nara y a sus hijos en Buenos Aires

Maxi López y su actual pareja, Daniela Christiansson

“Me voy a quedar lo que sea necesario”, aseguró Maxi López el domingo a primera hora cuando arribó a Buenos Aires en un vuelo proveniente desde Londres (Inglaterra), en donde vive actualmente junto a su mujer Daniela Christiansson, y Elle, su beba de casi cuatro meses. El exfutbolista no quiso hacer mayores declaraciones sobre su llegada a la Argentina, a donde viajó para acompañar a sus tres hijos Valentino, Constantino y Benedicto -frutos de su matrimonio anterior con Wanda Nara- en medio del hermetismo y la preocupación por la salud de la conductora.

El deportista llegó solo y se instaló en una casa en Santa Bárbara, en Tigre, para estar más cerca de sus hijos, quienes viven en el mismo barrio privado junto a su madre. Luego se supo que su pareja y su hija viajaron a Suiza, el país natal de Daniela Christiansson, quien fue la encargada de comunicarlo a través de sus redes sociales, en donde publicó fotos de su estadía en la ciudad de Ginebra.

“Buen día”, escribió la modelo. “Bounjour” (en francés), indicó -en verdad-, junto a una foto de su beba recostada sobre una toalla y rodeada de juguetes. Además, agregó la temperatura que las acompañó para disfrutar al aire libre: 28 grados.

Elle, la hija de Daniela Christiansson y Maxi López (@danielachristiansson)

Luego, contó que su hija Elle tuvo su “primera experiencia en tren”. Y mostró a la pequeña sentada en su regazo mirando por la ventana, disfrutando del paisaje. La niña lleva puesto un vestido rosa y un moño en su cabeza. En otra de las imágenes, se las ve paseando por Ginebra, y Daniela Christiansson se encargó de proteger a su hija de los rayos uv y de las altas temperaturas: colocó un paraguas sobre el cochecito para evitar la exposición de la beba al sol.

La esposa de Maxi López, además, aprovechó la oportunidad de reencontrarse con amigas, y compartió un almuerzo con una de ellas, también al aire libre: se sentaron en la vereda de un restaurante, con su hija al lado, a quien –como hace desde que nació- le tapó su rostro para evitar mostrarla en las redes sociales, decisión que tomó en conjunto con el exfutbolista.

Este miércoles, por su parte, compartió un video en la orilla del lago. “Nadar por la mañana. La temperatura del agua está perfecta”, escribió la modelo junto al hashtag “bendecida”. Y la ubicación del lago en el que se refrescó.

Daniela Christiansson almorzando con una amiga en Ginebra

Daniela Christiansson paseando con su beba Elle en Ginebra

El posteo de Daniela Christiansson en su Instagram

Daniela Christiansson también mostró su outfit para el verano

Daniela Christiansson refrescándose

Wanda Nara se expresó públicamente sobre su salud el lunes, al día siguiente de la llegada de Maxi López al país. La conductora lo hizo a través de una carta que publicó en su cuenta de Instagram. Allí, contó que el miércoles de la semana pasada se realizó unos controles de rutina, cuyos valores “dieron mal”, motivo por el cual decidió quedarse internada para hacer otros complementarios, “que salieron bien”. “El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios”, indicó la actual esposa de Mauro Icardi, con quien tuvo a Francesca e Isabella.

“Como toda mamá, intenté ocultarles a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos. Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”, concluyó Wanda Nara afirmando que no tiene intenciones de volver a referirse a cuestiones vinculadas a su salud.

Mientras tanto, Maxi López ha mostrado en sus redes sociales cómo pasa sus días con sus hijos que por estos días se encuentran en el período de vacaciones de invierno. Por caso, es la primera vez que asisten al colegio en la Argentina, ya que acompañaron a la conductora cuando se puso al frente de la nueva temporada de Masterchef, motivo por el cual debía instalarse en el país.

Maxi López comparte cómo son sus días con sus hijos en Argentina

Maxi López publicó fotos de los días que acompaña a sus hijos

Maxi López se instaló en una casa en el mismo barrio que Wanda Nara para estar cerca de sus hijos

Seguir leyendo: