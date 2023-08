Maxi López volvió a Europa: su relación con Wanda Nara, la verdad sobre Mauro Icardi y con quién se queda su hijo en el país

Maxi Lopez hablo con la prensa antes de volver a Europa

Maxi López vuelve a Inglaterra tras pasar 15 días en la Argentina con sus hijos. El exjugador de fútbol viajó de urgencia a Buenos Aires para contener a los tres pequeños, Constantino, Valentino y Benedicto, cuando trascendió la noticia de que Wanda Nara estaba con problemas de salud y chequeos médicos.

Este martes, Maxi habló con la prensa en el aeropuerto de Ezeiza antes de embarcar en el avión rumbo a Europa. “Mis hijos están bien, pasamos 15 días buenos, siempre me pone feliz estar con ellos”, aseguró. Respecto a su relación con la empresaria, aseguró: “Es siempre lo mismo, yo me ocupo de mis tres enanos y me voy con el corazón lleno”.

Maxi López vuelve a Inglaterra (RS Fotos)

De esta manera, evitó entrar en polémicas ya que los hijos “ven todo” lo que aparece en los medios y las redes sociales. “Vine acá para pasar tiempo con ellos. Apenas me enteré (de la situación delicada de Wanda) saqué el pasaje para hablar con ellos, a mí me gusta estar cerca de ellos”.

Luego, López accedió al pedido del periodista Alejandro Guatti para hablar en vivo con Florencia de la V, la conductora de Intrusos (América). “Estoy bien, vine a visitar a mis chicos, a pasar tiempo con ellos, a ponerme a disposición por toda la situación y para acompañarlos. Yo vivo en el exterior y no puedo estar en todo momento, pero esto es una situación diferente y delicada”, explicó el exdeportista.

Cuando la presentadora le consultó si los había tenido que contener por las noticias que salieron, Maxi respondió: “Sí, mis chicos ven todo, están conectados, en las redes sociales hoy te enterás de todo. No fue fácil porque se enteraron por otras personas y en cualquier tipo de situación es la madre o el papá los que tienen que comentar estas cosas. Por eso tomé el primer vuelo que pude y vine para acá para estar con ellos”.

Maxi López vuelve a Inglaterra

Además se refirió a su vínculo actual con la madre de sus tres hijos: “Siempre mantenemos el contacto, vine por los chicos y por la situación. Ahora ella está en Europa y no sé cuáles son los planes futuros”. Cabe recordar que la empresaria viajó a Estambul con Mauro Icardi, sus hijas Francesca e Isabella y sus dos hijos, Benedicto y Constantino.

Respecto a las especulaciones de una pelea con Wanda porque la había dejado de seguir en las redes, Maxi aclaró: “Hubo momentos en los que nos seguíamos y otros que no, es la rutina normal”. También hizo referencia al estado de sus hijos: “Es la situación de 3 chicos, de 11, 12 y 14 años. Ustedes sabrán cómo pueden estar ellos. El más chiquito tuvo una pequeña lesión jugando al fútbol”.

Cuando la periodista Marcela Tauro le consultó con quién se quedó Valentino, el adolescente que juega en las inferiores de River, López respondió: “Está mi hermano y toda mi familia a disposición. Yo le planteé a Wanda la posibilidad de que los chicos vengan a vivir conmigo en Inglaterra, pero (la decisión) queda en ella, siempre me pongo a disposición de Wanda para todo”.

También habló sobre cómo pudo reconstruir la relación con Wanda, ya que en el pasado ella lo había acusado de no pagar las cuotas alimentarios o estar ausente: “Nunca estuvo mi palabra, siempre se escuchó una parte de la situación. Creo que una vez cuando estaba en Ibiza hablé en este programa porque había pasado una situación. Pero mi perfil es bajo, no dejo muchas declaraciones en el mundo del espectáculo y en el deporte”.

“Mis hijos van adelante de todos mis planes, de todos. Siempre que me han necesitado en el país que estuvieran, yo me moví. Para mí ellos son la prioridad. Hoy tengo una hija en Europa y es justo que vuelva para estar con ella porque es chiquita. tengo que dar una mano en casa con Daniela (Christiansson)”, aclaró el exfutbolista.

Por último, aseguró que con Mauro Icardi no hubo ningún acercamiento como trascendió en algunos medios: “Todo lo que salió no es verdad. Es la misma situación de siempre. Él tiene su relación con Wanda y yo tengo una relación con mis hijos. Me encanta estar cerca de mis hijos, es lo único que me interesa”.

Maxi López estuvo 15 días en Buenos Aires (RS Fotos)

