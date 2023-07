Por qué Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara, no viajó con su familia a Turquía y se quedará a vivir en Argentina

Wanda Nara junto a su hijo mayor, Valentino

“No me voy a hacer un tratamiento a ningún país. Me voy para acompañar a Mauro”. El jueves pasado el mediodía, Wanda Nara despejó todas y cada una de las dudas que surgieron a partir de su viaje a Estambul y que hacían referencia a su salud. Luego de asegurar que “está bien”, la conductora contó que regresaría a Turquía junto a Icardi, quien renovó su contrato con el club Galatasaray.

Así las coas, este viernes a la madrugada, la familia partió en un vuelo privado con destino a la ciudad en la que se instalaron después de su paso por París (Francia). La conductora viajó junto a cuatro de sus cinco hijos: Benedicto -quien se lesionó días atrás y tiene un yeso y muletas-, Constantino, Francesca e Isabella. Además, fue con ellos Kennys Palacios, el estilista y amigo personal de la conductora que debutará en el Bailando 2023, motivo por el cual se especula que regrese a la Argentina próximamente ya que debe ensayar y prepararse para el ciclo que conducirá Marcelo Tinelli en su desembarco a la pantalla de América.

En tanto, quien se quedó en Buenos Aires fue Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López. Es que el adolescente que en enero cumplió 14 años está jugando al fútbol en el país. En abril pasado debutó en la Novena División de River Plate, club argentino en el que su padre también comezó su carrera.

Actualmente está disputando el campeonato local que termina en noviembre. De manera tal que Valu -como lo llaman cariñosamente en su familia- permanecerá al menos hasta esa fecha en el país. Es delantero con proyección de goleador y comenzó su carrera futbolística cuando era un niño: primero en el Inter de Milán -en donde su madre vivía con Icardi- y más tarde en el PSG -a donde el futbolista rosarino fue transferido luego-.

Valentino López juega en la Novena División de River (@official_valentino.lopez)

Y una vez que Icardi llegó a Turquía, Wanda aceptó la propuesta laboral de Telefe para conducir Masterchef. De esa manera, se instaló en Buenos Aires junto a sus tres hijos, mientras que las menores iban y venían desde Estambul. Así las cosas, Valentino debutó en las Inferiores de River y comparte categoría con Bastian Demichelis, el hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

Su primer gol con la camiseta del millonario fue en junio al sumar en la goleada 8 a 0 frente a Racing. Y además de defender la camiseta del club de sus amores, Valentino está de novio con Julieta Fillol, nieta del exarquero del club de Nuñez, Ubaldo Matildo Fillol. Mientras tanto, continúa con su educación en un colegio privado de Buenos Aires.

Por otro lado, y cuando aún la salud de Wanda Nara era una incertidumbre, Maxi López llegó al país para acompañar a sus tres hijos. “Me voy a quedar lo que sea necesario”, dijo por ese entonces y se instaló en una casa en el barro Santa Bárbara -en zona norte-, el mismo en el que estaba ella por ese entonces, con el fin de que Valentino, Constantino y Benedicto estén cerca de ambos hogares.

Maxi López mostró en sus redes sociales cómo pasó sus días con sus tres hijos, acompañados también por un amigo de él (@officialmaxilopez)

Hasta el momento, ni Wanda Nara ni Maxi López hicieron referencia a la estadía de su hijo Valentino desde que ella se fue del país. En principio el joven estaría al cuidado de su padre, hasta que regrese a Europa a reencontrarse con su mujer, Daniela Christiansson, y su beba Elle: eEllos viven en Londres (Inglaterra), pero desde que el exfutbolista viajó a la Argentina, la modelo y su hija se fueron a Ginebra (Suiza) a visitar a la familia de ella.

Además de Maxi López, Valentino quedó al cuidado de su abuela Nora Colosimo, quien acompaña a su nieto mayor durante sus días de entrenamiento, partidos de fútbol y actividades escolares.

En tanto, Wanda Nara anunció que tiene proyectos laborales en Argentina. Y si bien no comunicó de qué tipo, si en la ficción, conducción o bien para acciones publicitarias, existe la posibilidad de que regrese pronto y también acompañe a su hijo. Que viaje de manera permanente entre Buenos Aires y Estambul hasta que se defina el futuro futbolístico del adolescente de 14 años.

Wanda Nara llevando a su hijo Valentino a un entrenamiento de River (@wanda_nara)

Tiempo atrás, Wanda le dedicó un tierno mensaje a su hijo mayor por la carrera futbolística que comenzó en la Argentina. “Te amo. Aunque duela verte crecer y los cambios que provocan en la familia, soy la más feliz”, dijo anticipando lo que sucede ahora, que ella y sus otros hijos se fueron a Turquía mientras el adolescente se quedó para jugar en River.

“Es tan difícil encontrar un propósito y una pasión del alma en la vida. Y vos de tan chiquito la tenés”, le escribió a Valentino, quien comenzó su carrera futbolística cuando era un niño. Entonces, la conductora le dio un sabio consejo a su primogénito: “Que nada ni nadie te desenfoque de tu meta y que tus sueños sean el motor de tu sacrificio. Las piedras en el camino son inevitables, saltalas o correlas, pero seguí con más fuerza. Hay un solo secreto: trabajar con el alma”, concluyó Wanda Nara.

Valentino López jugando en la Novena División de River (@official_valentino.lopez)

Seguir leyendo: